Domaine Perréal : du vin et des truffes Situé au cœur du parc régional du Lubéron le domaine Perréal étend ses 54 hectares au pied du massif. Un espace partagé entre le vignoble, une plantation de 600 oliviers, 600 chênes truffiers et surtout 800 arbres à Yuzu. Un ensemble qui est bien sûr cultivé selon les principes de la biodynamie. Il faut savoir également que le domaine avait été cultivé en bio dès 2015 ce qui a facilité son retour en label bio en 2023 après l’abandon provisoire de l’exploitation. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 15/07/2025





Une opportunité que Marco Simeoni n’a pas laissé passer. Ingénieur, entrepreneur, le tessinois est également le créateur de la fondation Race for Water.



Associé à Marie-Claire Mermoud, il a donné vie à un véritable concept qui marie l’agriculture biologique à des offres d’hébergement au plus proche de la nature.



Pour l’instant, le vignoble s’étend sur une surface de 15 hectares. Il est implanté au pied du flanc nord de la colline de Perréal. Il bénéficie de deux appellations : AOP Ventoux et IGP Vaucluse.



L’ensemble est réparti dans un terroir de 16 parcelles où l’on retrouve des cépages comme la syrah, le mourvèdre, la petite arvine, du cabernet sauvignon et du vermentino.



Les vendanges et le tri sont toujours effectués manuellement. L’élevage en parcellaire se fait avec des barriques, en cuves inox, en amphores de terre cuite ou encore, des œufs en béton.



Dans l’immédiat, le catalogue du domaine Perréal comporte quatre cuvées. La cuvée Carlina qui comprend deux AOP Ventoux en rouge et rosé et un blanc en IGP Vaucluse.



Il s’agit de cuvées de plaisir à déguster entre copains. Vient ensuite la cuvée Les Boussicaux en AOP Ventoux, un rouge (90% syrah, 10% grenache) et un blanc (100% sauvignon blanc), qui sont tous les deux des vins de garde (10 à 15 ans pour le rouge, 7 à 10 ans pour le blanc).



Quant à la cuvée Le Jas, elle se partage entre un rosé (mourvèdre et syrah) et un rouge de garde (syrah et grenache noir).



Enfin, cette liste se termine avec la cuvée Mimesis en IGP Vaucluse. Il s’agit ici des grands vins du domaine Perréal produits seulement à l’occasion des grands millésimes. Ils sont l’image du domaine.



Un blanc et un rouge, tous les deux des vins de garde d’au minimum 15 ans. Le rouge provient d’un terroir unique du lieu-dit les Boussicaux et est un assemblage de cabernet sauvignon, de syrah et de grenache noir. Il est élevé en fûts de chêne neufs.



Quant au blanc, il s’agit d’un sauvignon blanc issu d’un terroir calcaire. Outre les produits de son vignoble et de son oliveraie, le domaine Perréal dispose d’un mas de 1.000 m2 implanté au cœur du domaine et du vignoble qui permet d’accueillir des visiteurs.



Quatre gites, des suites hauts de gamme, la bastide du XVIIIème siècle reçoit ses hôtes dans le meilleur des conforts. Deux piscines complètent les équipements.



Quant à la partie restauration, elle est assurée par un chef qui met en avant la cuisine locale. Un lieu d’exception qui permet également l’organisation d’évènements familiaux ou professionnels.



Domaine Perréal



Joël Chassaing-Cuvillier



