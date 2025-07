Le point sur le magnésium avec le laboratoire Monin Chanteaud Le magnésium est un sel minéral indispensable à l’organisme. Il intervient dans la production d’énergie à l’intérieur des cellules et il est essentiel à la transmission de l’influx nerveux ainsi qu’à la relaxation musculaire après la contraction. Le point sur ce minéral indispensable à notre santé. PAR SENIORACTU.COM | Publié le Mercredi 16 Juillet 2025

D'où provient-il ?

Le magnésium est un minéral abondant dans la croûte terrestre et se trouve naturellement dans de nombreux aliments, notamment les légumes verts, les noix, les graines, les céréales complètes, les légumineuses et certains fruits de mer. Il est également présent dans l’eau potable, en quantités variables selon la région.



Pourquoi est-il utilisé ?

Le magnésium est utilisé pour ses nombreuses propriétés bénéfiques pour la santé : il aide à réduire la fatigue, contribue à une fonction musculaire normale et participe au bon fonctionnement du système nerveux.



Quels sont les bénéfices ?

Réduction de la fatigue

En effet, le magnésium est indispensable à la production d’ATP (le carburant des cellules), permettant à toutes les cellules de produire de l’énergie, en particulier le cerveau et les muscles.



Santé osseuse

Le magnésium est nécessaire pour la formation des os et des dents. Il aide à réguler le calcium, essentiel à la santé osseuse.



Fonction musculaire et nerveuse

Il participe à la contraction musculaire et à la transmission nerveuse, prévenant les crampes et les spasmes.



Les trois formes

Glycérophosphate de magnésium

Associe le magnésium au phosphore. Cette forme est bien tolérée par l’organisme. Elle présente une bonne biodisponibilité et est bien assimilée par l’organisme. Elle doit être évitée en cas d’insuffisance rénale puisqu’il y a un risque de saturer les urines en cristaux. Cette forme de magnésium présente peu d’effets laxatifs et ne provoque pas de troubles digestifs. Elle est donc idéale.



Oxyde de magnésium

Cette forme a une forte teneur en magnésium mais un potentiel effet laxatif.



Carbonate de magnésium

Cette forme est connue pour ses propriétés laxatives douces.



Où trouver votre dose de magnésium ? Les meilleures sources pour les seniors

Puisque notre corps n'en fabrique pas, il nous faut consommer des aliments riches en magnésium. On y compte le chocolat noir, les épinards, oléagineux, crustacés, céréales complètes...



Les noix et les fruits secs sont d'excellentes sources de magnésium qui peuvent facilement trouver leur place dans votre routine !



Vous pouvez également contribuer au bon fonctionnement de votre métabolisme en buvant des eaux minérales riches en magnésium.



Les compléments alimentaires sont d'excellents alliés pour favoriser un bon apport en magnésium. Vous pouvez le trouver sous forme de comprimés, de gommes ou en stick. La posologie est généralement 1 prise quotidienne (sans dépasser deux cures par an).



Pensez donc à prendre l'apport conseillé en magnésium. Une alimentation équilibrée et la prise de compléments alimentaires sont la clé pour assurer le bon fonctionnement de votre corps.



Apport journalier recommandé

Hommes adultes : 400-420 mg par jour

Femmes adultes : 310-320 mg par jour