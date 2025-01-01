Rentrée 2025 en pleine forme : focus sur le champignon asiatique Shiitake Pour rappel, le shiitake (lentinula edodes) est un champignon comestible de la famille des marasmiacées originaire d’Asie de l’Est ; il particulièrement prisé pour sa saveur unique et ses propriétés nutritives. Mais le shiitake est aussi utilisé pour tonifier l’organisme, stimuler les défenses naturelles et augmenter la résistance au stress. Le point pour la rentrée de septembre avec les laboratoires Monin Chanteaud. PAR SENIORACTU.COM | Publié le Vendredi 22 Août 2025

Le shiitake est originaire des forêts de l’Asie de l’Est. Aujourd’hui, le shiitake est cultivé à grande échelle en Asie, principalement en Chine, au Japon et en Corée. Il s’agit du deuxième champignon le plus cultivé dans le monde.



Ce champignon contient des quantités impressionnantes de plusieurs vitamines et minéraux. Son principal composé actif est le lentinane, un sucre qui aurait des propriétés anticancer.



Et d’une manière générale, ces champignons sont utilisés pour tonifier l’organisme, stimuler les défenses naturelles et augmenter la résistance au stress. Il est considéré comme étant « adaptogènes » ou « immunostimulants ».



Ils sont aussi réputés pour combattre l’hypertension artérielle et réduire le cholestérol sanguin.



On le retrouve assez facilement sur les étals, souvent sous sa forme séchée.



Quels sont les bénéfices ?

Renforcement du système immunitaire

Le shiitake contient des β-glucanes comme le lentinane, un immunostimulant. Les β-glucanes activent les cellules NK, les macrophages, et stimulent les lymphocytes B et T via les cytokines, renforçant l’immunité.



Propriétés antioxydantes

Les composés phénoliques et autres antioxydants aident à protéger les cellules contre les dommages oxydatifs.



Effets antimicrobiens

Le shiitake possède des propriétés antimicrobiennes qui peuvent aider à combattre certaines infections.



Fibres alimentaires

Le shiitake offrent des quantités intéressantes de fibres alimentaires. Ainsi, une portion de 125 ml (soit 77 g) de shiitake cuit contient près de 2 g de fibres et représente ainsi 4% des apports quotidiens recommandés pour les adultes.



Les micronutriments contenus dans le shiitake

Parmi les nutriments contenus en bonne quantité dans le shiitake, nous pouvons citer les suivants : cuivre, sélénium, acide pantothénique, vitamine D, zinc, vitamine B2, vitamine B3, phosphore, magnésium, potassium, manganèse, vitamine B6 et folate.



Précautions

Interaction médicamenteuse : Les personnes prenant des médicaments immunosuppresseurs devraient consulter un médecin avant de consommer du shiitake régulièrement, en raison de ses effets immunostimulants.





