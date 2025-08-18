Foires aux vins automne 2025 : des grandes enseignes toujours présentes Difficile d’y échapper ! Les foires aux vins sont omniprésentes dès le tout début septembre dans la plupart des grandes enseignes de la distribution. Un détail cependant, ce sont souvent les habitants de la province qui sont les mieux gâtés. En effet dans les grandes villes, ces grandes marques de distributeurs n’y sont pas implantées en raison de loyers excessifs et surtout d’un manque de surfaces disponibles. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 18/08/2025

Voici un rapide florilège des produits que vous ne manquerez pas de découvrir dans vos magasins préférés.



Comme cela semble désormais la règle les vins de Bourgogne sont rares dans les diverses propositions et les amateurs ne devront pas tergiverser sur les prix affichés lorsqu’ils en dénicheront au fil des rayons.



En revanche les collectionneurs de Bordeaux trouveront largement de quoi remplir leur cave à des prix relativement corrects.



A ne pas négliger également, les vins du pays d’Oc et des Corbières. L’excellent travail effectué par ces appellations en fait des vins de qualité que l’on trouve à des prix parfaits.



Les vins élevés par Bernard Magrez ou par Jean-Claude Mas sont des flacons à ne pas rater. A titre d’exemple l’Enigma blanc de Jean Claude Mas proposé à 4,29€ la bouteille chez Lidl est une aubaine.



Outre les nombreux vins d’origine française, les foires aux vins sont également l’occasion de découvrir des vins du monde aux origines parfois exotiques, mais également des vins étrangers du meilleur niveau comme certains vins italiens ou hongrois.



A cet égard l’enseigne Carrefour propose un Chardonnay venu de Chine qui bénéficie du label Bernard Magrez. Les amateurs de curiosités pourront également se pencher vers des flacons plus « visuels ». Avec ces vins, c’est l’œil que l’on attire en premier avec des propositions graphiques renouvelées qui changent du traditionnel château et du simple lettrage chic mais parfois trop discret.



A cet égard nous avons trouvé chez Carrefour la gamme du Château la Petite Rade dont les étiquettes ne manquent pas d’humour. C’est l’exemple parfait d’une nouvelle génération de vignerons qui aiment un peu de fantaisie dans leur travail.



Des dates qui s’échelonnent sur une période de deux mois.



Si Lidl ouvre les festivités œnologiques dès le 4 septembre, Carrefour les prolonge jusqu’au 19 octobre en jouant avec ses différents formats de magasins.



Chez Lidl, c’est le choix de la simplification qui a prévalu avec une évolution des références censée suivre le nouveau goût des consommateurs. Plus de blancs et de rosés et une offre de rouge en retrait. Une offre qui considère également les vins IGP et AOP ainsi que les Vins de France.



Les prix font également partie des éléments primordiaux de cette sélection. Ainsi, 90% des 112 références sont proposées à moins de 10€ à l’instar de cet Enigma 2024 de Jean-Claude Mas qui associe chardonnay, viognier et muscat pour 4,29€ la bouteille ou encore, ce La Croix de Peyrolie 2024 de chez Bernard Magrez en bordeaux AOP qui est proposé à 4,47€.



Chez Carrefour, entre les hyper, les market et les proxi, on dispose d’une période qui s’étend du 23 septembre au 19 octobre pour faire ses achats. A l’opposé de certaines enseignes, Carrefour annonce une foire aux vins particulièrement riche : 1000 références dont 115 en vins bio.



Mais aussi, 116 vins sélectionnés par la Revue du vin de France et surtout, une fourchette de prix qui va de 2,85€ pour un IGP Côtes de Gascogne jusqu’à 89,95 € pour un Château Pape Clément 2018 (une pépite à ne pas rater). Un catalogue qui privilégie les rouges à 55%.



Ces chiffres qui s’appliquent aux hypermarchés Carrefour diffèrent légèrement à la baisse dans les rayons des supermarchés et des City ou Proxi de la même enseigne. Là encore, on remarque l’absence de Bourgogne rouge dans les offres de Carrefour.



En revanche, les Bordeaux et les Côtes du Rhône sont particulièrement bien représentés (Héritage de Chasse-Pleen 13,50€ ou un Saint-Joseph Les Terrasses de Viennae 16,95€). Pour les amateurs, le Rivesaltes doux de 1995 de Marc Pacé à 29,95€ est exceptionnel.



Dans les vins venus d’ailleurs, il faut s’intéresser à l’Italien Nero d’Avola Cantina Cellaro Vanita 2024, 7,95€, un vin riche et généreux. D’Argentine, le Bodega Piedra Negra 2023 est également une belle surprise, un vin tannique et structuré, 10,95€.



Enfin, nous terminerons avec une curiosité appartenant à la galaxie Bernard Magrez : un chardonnay Jin Yu 2023 de la région de Ningxia en Chine. Il s’agit là, d’un grand cru classé. Ce vin est disponible au prix de 36,95€ sur le site : Macave.carrefour.fr et cela du 9 au 26 octobre 2025.



Face à une offre pléthorique voici quelques idées faites pour vous donner envie de découvrir quelques nouveautés différentes.



Joël Chassaing- Cuvillier





