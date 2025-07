Health Lab de Huawei : faire progresser la recherche sur la santé et le bien-être en Europe Le géant chinois Huawei ouvre les portes du Huawei Health Lab situé à Helsinki, en Finlande. Doté d’équipements de test à la pointe de la technologie, ce laboratoire sert de plateforme de recherche pour les activités de Huawei dans le domaine de la santé et du fitness. Explications. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 03/07/2025

S’étendant sur près de 1 000 mètres carrés, le laboratoire est équipé d’un large éventail d’équipements sportifs de niveau mondial couvrant plus de 20 types de sports.



Il s’agit de plateformes de recherche ouvertes dédiées à l’exploration des algorithmes liés au sport et au fitness dans des contextes réels, à la détection et vérification des données, à la normalisation de la R&D et à l’incubation industrielle.



Conscient de l’essor du marché de la santé et du bien-être (très important auprès de la clientèle senior), Huawei souhaite s’engager « dans une recherche approfondie sur les algorithmes de suivi de la santé à travers ses technologies portables ».



Cela a conduit à l’ouverture de trois Health Labs dans le monde depuis 2016 : à Xi’an et Songshan Lake en Chine, et à Helsinki en Finlande



Le laboratoire finlandais réunit une équipe multidisciplinaire composée de plus de 25 experts, dont 9 docteurs, issus de 5 disciplines clés, collaborant dans 7 pays de l’UE, dans des domaines comme la médecine, la physiologie, l’intelligence artificielle, le machine learning et l’ingénierie logicielle.



« Cet encadrement garantit que chaque champ de recherche atteint les normes scientifiques les plus élevées » assure la marque chinoise dans son communiqué.



Le laboratoire recrée des environnements sportifs réalistes dans 5 zones de test principales, couvrant plus de 20 sports et suivant plus de 200 indicateurs physiologiques et biomécaniques. Les performances sont mesurées à la fois par des équipements de pointe et par les appareils portables Huawei les plus récents.



Pour réellement améliorer la vie des consommateurs, Huawei coopère activement avec des institutions finlandaises et des experts européens.



Le programme iCARE4CVD, dans le cadre de l’Initiative européenne pour la santé innovante (IHI), est l’un des projets de recherche les plus ambitieux sur l’IA et les maladies cardiovasculaires.



Huawei s’annonce comme étant « le seul fabricant d’appareils connectés à y participer, en co-dirigeant un volet sur la motivation des patients et en fournissant des wearables capables de suivre l’activité physique, la qualité du sommeil et les fonctions cardiaques/respiratoires en continu. Ce projet pourrait révolutionner le suivi des maladies chroniques cardiovasculaires ».



Enfin, Huawei prévoit de développer des recherches avec des universités et centres spécialisés dans le handicap, afin de mieux répondre aux besoins des personnes en situation de handicap, notamment les utilisateurs de fauteuil roulant, pour leur offrir des technologies adaptées favorisant un mode de vie actif.