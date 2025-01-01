La FDA approuve les gouttes ophtalmiques Vizz pour corriger la presbytie Grande et très bonne nouvelle pour les seniors et leur presbytie. En effet, il est prévu que le traitement Vizz fabriqué par le laboratoire Lenz Therapeutics et qui permet par le biais d’une goutte de produit de corriger la presbytie ! Ce nouveau médicament devrait être disponible dans le commerce aux États-Unis d'ici la fin de 2025. PAR SENIORACTU.COM | Publié le Mercredi 20 Août 2025

La Food and Drug Administration (FDA), agence de santé américaine qui fait référence aux USA mais aussi dans le monde, vient d’approuver Vizz pour le traitement de la presbytie.



Rappelons que la presbytie est un défaut de la vision qui se manifeste par une difficulté à focaliser les objets proches, comme les textes par exemple ! Ce phénomène est dû à une diminution de l'élasticité du cristallin, la lentille naturelle de l'œil, qui perd sa capacité à s'ajuster pour voir de près.



La presbytie est un processus naturel et inévitable qui commence généralement entre 40 et 45 ans et évolue jusqu'à environ 60 ans. Elle concerne donc potentiellement tout le monde et des millions de clients dans un monde qui vieillit.



Ce qui est important c’est que c'est la première fois que la FDA approuve une solution ophtalmique utilisant de l'acéclidine comme composant actif pour le traitement de la presbytie ! Comment ça marche ? L'acéclidine contracte le muscle du sphincter de l'iris et en augmente la profondeur de champ sans provoquer de décalage myopique.



Le chercher de chez Vizz, le Dr Marc Bloomenstein, a décrit l'approbation de la FDA comme un « changement de paradigme » dans les options de traitement pour les personnes atteintes de presbytie.



« Je crois que ce sera une solution bienvenue pour les ophtalmologistes qui sont désormais capable d'offrir un traitement de la presbytie très efficace et recherché », a-t-il encore déclaré.



L'approbation de la FDA fait suite à trois essais contrôlés randomisés explorant l'innocuité et l'efficacité de la solution ophtalmique. Vizz améliore la vision de près en 30 minutes avec des effets pouvant durer jusqu'à 10 heures. Bref, largement suffisant pour une journée !



La majorité des effets indésirables signalés au cours des essais étaient légers, transitoires et se résolvaient d'eux-mêmes, l'irritation du site d'installation, la vision sombre et les maux de tête étant les effets secondaires les plus fréquemment signalés.





