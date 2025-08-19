A feu doux : un film qui réinvente le "coming of age" La semaine dernière, un nouveau film traitant du 3ème âge est sorti sur les écrans français : A feu doux, un long-métrage de Sarah Friedland qui met en scène Ruth, une élégante octogénaire qui est envoyée de force en maison de retraite. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 19/08/2025

« À feu doux réinvente le genre du « coming of age » pour éclairer l’expérience d’une femme intégrant une résidence pour personnes âgées. À travers les marqueurs du genre, le film réfléchit à la façon dont nous sommes tous, toujours, dans un processus d’apprentissage » explique la réalisatrice Sarah Friedland.



Et de préciser : « les histoires autour des personnes âgées occupent une place marginale dans notre culture (ndlr : même si elles ont tout de même tendance à se démocratiser dans le cinéma, la littérature et même la bande dessinée), comme si le désir, les rêves et la capacité d’agir ne nous concernaient plus passé un certain âge.



Comme l’écrit la chercheuse féministe Lynne Segal, « en vieillissant, année après année, nous gardons aussi, sous une forme ou une autre, des traces de tout ce que nous avons été, ce qui produit une sorte de vertige temporel et d’une certaine manière, nous rend psychiquement à la fois sans âge et de tous les âges ».



L’histoire de ce film de 90 minutes ? Élégante octogénaire, Ruth Goldman (joué par Kathleen Chalfant) reçoit un homme à déjeuner.



Alors qu’elle pense poursuivre le rendez-vous galant vers une destination surprise, elle est menée à une résidence médicalisée.



Portée par un appétit de vivre insatiable et malgré sa mémoire qui commence à devenir capricieuse, Ruth s’y réapproprie son âge et ses désirs…





