Nord : découvrir le concept de la colocation Alzheimer d'Erquinghem-Lys

« Depuis 50 ans, les politiques publiques ont été construites sur une dualité "domicile-institution". Malheureusement, le domicile est parfois mal adapté et synonyme d'isolement et d’épuisement des aidants… Pourtant nombre de personnes refusent aujourd’hui l'entrée en institution » constate Christophe Léger, Directeur de Familles Solidaires Hauts-de-France.



Dans cet esprit, la colocation Alzheimer (un concept qui existe depuis une quinzaine d’années sous différentes formes) se présente comme une troisième voie entre l'accueil en établissement spécialisé et le logement individuel. Dans la pratique, elle permet aux personnes en situation de fragilité une vie “chez elles" et à leurs aidants de souffler.



La colocation d’Erquinghem-Lys ouvrira ses portes début 2026 : 8 colocataires pourront emménager dans un appartement de 300m² entièrement adapté et évolutif, imaginé par et pour des personnes fragilisées par la maladie d’Alzheimer.



En habitant en cœur de ville, à proximité des commerces et des services, les colocataires partageront des moments de vie avec et comme les autres.



L’accompagnement sera réparti entre les auxiliaires de vie, présentes 24h / 24 pour aider aux gestes de la vie quotidienne, et le coordinateur de vie sociale, garant de la mise en œuvre du projet partagé, en lien avec les acteurs de proximité (associations locales, mairie, commerces, activités de loisirs…)



Se lever à l’heure que l’on souhaite, cuisiner, jardiner, recevoir des proches, garder son rythme et ses habitudes de vie… Tout est pensé pour préserver l’autonomie des habitants dans un cadre de vie familial. Dans la colocation les habitants s’entraident et participent à des activités choisies ensemble, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’appartement.



Le projet vise aussi à alléger la charge des aidants-familiaux, souvent sujets à l’épuisement physique et psychologique. En permettant de conserver un lien familial privilégié avec leurs proches, la colocation diminue le sentiment de culpabilité qui est parfois vécu lors du placement en institution.