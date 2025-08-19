Merci Prosper lance un réseau de dix ambassadeurs retraités comme vendeurs à domicile

Et si la meilleure façon de faire connaître une solution faite pour les retraités était de s'appuyer sur des retraités eux-mêmes ? C'est le pari que fait Merci Prosper, entreprise de la Silver Économie, en annonçant le lancement de son tout premier réseau d'ambassadeurs VDI (Vendeurs à Domicile Indépendants), dès septembre 2025.





Dans la pratique, le



Tout est formalisé devant notaire, dans le cadre d'une indivision conventionnelle sans aléa. Le bien conserve sa valeur, la transmission reste possible et la liberté est préservée.



Pour faire connaître cette solution originale, Merci Prosper ouvre aujourd’hui le recrutement de 10 Ambassadeurs VDI seniors (retraités ou non) ; la première promotion d’Ambassadeurs VDI sera lancée à Paris et dans les Haut-de Seine (92) et les missions débuteront fin septembre 2025.



Bien évidemment, aucun démarchage agressif ni de script imposé. Les VDI Merci Prosper sont des relais de terrain : ils écoutent, informent, mettent en relation. Ils connaissent leur quartier, leurs voisins, leurs anciens collègues et parlent d’une solution qu’ils auraient pu utiliser eux-mêmes.



Ce sont des retraités ou pré-retraités actifs, qui deviennent les relais d’un contrat fait pour eux… et pour leurs voisins.



Les seniors reçoivent un kit complet (plaquettes, carte, documents), une formation, un accompagnement régulier et sont rémunérés jusqu'à 600 € par mission réussie, en toute liberté d'organisation.



