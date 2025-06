Vacances en Europe : pensez à vous munir de votre CEAM L’été approche et les grandes vacances se préparent : dans cet esprit, avant de partir, surtout si vous avez plus de 60 ans, n’oubliez pas de demander votre carte européenne d’assurance maladie. Pour ce faire, Service-Public.fr vous explique comment l’obtenir avant de partir ! PAR SENIORACTU.COM | Publié le 24/06/2025





Elle atteste de vos droits à l'Assurance maladie française. Encore faut-il penser à la demander avant de partir ! Car elle reste largement méconnue du grand public et notamment des seniors qui sont les premiers concernés.



Il faut savoir que la CEAM est une carte nominative et individuelle : elle est donc personnelle et à votre nom. A ce titre, chaque membre de la famille (y compris les jeunes de moins de 16 ans) doivent avoir leur propre carte pour pouvoir bénéficier de ses droits et avantages en Europe.



Elle est délivrée gratuitement, elle est valable 2 ans . Attention, il faut aussi savoir qu’elle n'est pas utilisable en France et qu’elle ne remplace pas votre carte Vitale.



À savoir : depuis le 18 mars 2025, il est possible, pour tous les assurés détenteurs de la carte d'identité au format carte bancaire (CNIe), d'enregistrer leur carte Vitale dans leur téléphone portable via l'application France Identité.





Comment obtenir ou renouveler la CEAM ?



15 jours avant votre départ sur votre compte ameli :

vous connecter avec vos identifiants ou créer un compte.

Allez dans la rubrique « Mes démarches » puis « Commander une CEAM ».

Vérifiez votre adresse.

Votre carte sera envoyée par la Poste.





À noter : vous pouvez également commander votre carte européenne d'assurance maladie (CEAM) depuis l'application Compte ameli pour smartphone, disponible sur l'App Store et Google Play.



Si vous n'avez pas de compte ameli et si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez contacter l'un des conseillers de l'Assurance maladie au





À savoir :



