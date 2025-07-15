Retraités : si votre pension dépasse 1 667 € par mois, voici combien le plan Bayrou va vous coûter

Le budget 2026 présenté par François Bayrou change la donne pour des millions de retraités. Selon votre niveau de pension, la réforme fiscale et le gel des pensions pourraient représenter quelques dizaines… ou plusieurs centaines d’euros en moins par an. Décryptage par profils. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 14/08/2025

Depuis son annonce, le 15 juillet 2025, le plan Bayrou suscite de vives réactions dans le monde des retraités. Officiellement, l’exécutif parle d’un “effort collectif” pour redresser les finances publiques. Mais derrière les discours, la facture n’aura rien d’abstrait pour les 17 millions de pensionnés français : pour la première fois, ils sont directement mis à contribution à travers une combinaison de mesures inédites — gel des pensions, barèmes fiscaux figés, et réforme de l’abattement de 10 %. L’impact varie fortement selon le montant de votre retraite.



Un seuil symbolique : 20 000 euros par an pour une personne seule Jusqu’ici, chaque retraité bénéficiait d’un abattement fiscal équivalant à 10 % de sa pension, dans la limite de 4 399 € par an. À partir de 2026, ce dispositif sera remplacé par un abattement forfaitaire de 2 000 € par personne (4 000 € pour un couple). Conséquence directe : si vous percevez moins de 20 000 € par an (environ 1 667 €/mois), la réforme pourrait même alléger légèrement votre impôt. Mais au-delà, l’ancien système était plus avantageux, et la différence se fera sentir. Selon les simulations de CNews et Le Point, un retraité gagnant 22 000 €/an perdra environ 540 € par an , uniquement sur l’aspect fiscal.

Couples : le couperet des 40 000 euros de revenus cumulés Pour les couples, la bascule se situe autour de 40 000 € annuels . Un ménage avec deux retraites moyennes de 24 000 € chacune perdra près de 800 € par an en raison du nouvel abattement. Et ce calcul ne tient pas compte de l’autre volet du plan : le gel des pensions .

Le gel des pensions : une perte invisible mais bien réelle François Bayrou a annoncé que 2026 serait une "année blanche" pour la revalorisation des retraites. Concrètement, si l’inflation est de 2 % l’an prochain, votre pension réelle baissera d’autant en pouvoir d’achat. Pour un retraité à 1 500 €/mois, cela représente environ 360 € de perte annuelle . Additionné à la réforme fiscale, l’impact dépasse vite le millier d’euros pour les pensions élevées.

Des perdants… et une petite minorité de gagnants D’après les calculs de l’OFCE, 90 % des retraités verront leur pouvoir d’achat reculer en 2026. Les 5 % restants resteront à l’équilibre, et seuls 5 % seront gagnants. Ce sont principalement des couples dont un seul membre est retraité : l’abattement forfaitaire devient alors plus généreux que l’ancien calcul proportionnel, compensant le gel des pensions.

Une réforme au parfum politique Pour François Bayrou, cette redistribution est un choix d’équité : “Les efforts doivent être partagés par tous, y compris par ceux qui ont bénéficié de décennies de stabilité.” Les associations de retraités, elles, dénoncent une “double peine” : une perte immédiate de pouvoir d’achat et un impôt plus lourd pour la majorité. L’automne, avec le débat parlementaire, dira si le gouvernement assouplit ou non ces mesures.





