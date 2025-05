Même les ainés peuvent retomber en enfance avec les jouets d'antan Ancien professeur de technologie, aujourd’hui âgé de 85 ans, Rodolphe est l’heureux grand-père de 6 petits enfants, désormais âgés de 42 ans à 14 ans... Habitant d’une petite ville de 10.000 habitants dans le Centre de la France (Nogent-Le-Rotrou), Rodolphe commande sur une plateforme (chinoise de vente en ligne) des objets qu’il ne trouve nulle part ailleurs, pour émerveiller ses proches et ravir son âme d’enfant. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 12/05/2025

Ancien professeur de technologie, Rodolphe est passionné par les gadgets mécaniques et il adore en comprendre le fonctionnement. Cependant, il a souvent rencontré des difficultés pour dénicher ces jouets insolites.



Grâce à la plateforme Temu, il a trouvé une nouvelle aire de récréation.



Il confie : « au début, j’ai simplement parcouru le site. Ça m’a rappelé l’ancien catalogue de Saint-Étienne quand j’étais gamin -on feuilletait les pages pleines d’articles de pêche, de vélos, d’outils… et on rêvait. Temu, c’est pareil. On fait défiler, et on découvre des choses. »



Depuis, Rodolphe a déjà passé plusieurs commandes sur cette plateforme. Il est notamment très fier d’un petit oiseau mécanique qui s’agite le long d’une tige, mais également d’une tirelire en forme de chat dont le mécanisme permet à la patte de l’animal de récupérer les pièces avant de les insérer dans la boîte.



Rodolphe commande aussi des objets moins complexes, intergénérationnels et qui amusent tout autant : des casse-têtes - « comme lorsque l’on était petits », des hélices de fête foraine, des petits parachutes ou encore des boîtes à « meuh ».



« Ce sont des objets simples, » dit-il, « mais ils me rappellent des souvenirs joyeux. C’est ça que j’aime », avoue-t-il.



Ces jouets, Rodolphe ne les commande pas uniquement pour lui. Il en offre beaucoup -à des amis, à ses voisins, ou pour des occasions particulières.



Alors, même s’il n’a plus de jeunes enfants autour de lui -ses petits-enfants sont désormais grands-, Rodolphe continue à chercher des moyens d’apporter de la joie aux autres.



Par exemple, pour le mariage de sa petite-fille, Julie, il a préparé des sacs surprise remplis de petits objets mécaniques, drôles et amusants : « Au lieu d’apporter une bouteille de vin, j’apporte quelque chose de rigolo pour les enfants, » dit-il. Avant de poursuivre : « Ça fait toujours son petit effet. Les gens rient, posent des questions, jouent. Même les adultes redeviennent des enfants. »



Rodolphe est particulièrement heureux de pouvoir partager sa passion pour les mécanismes ingénieux car elle reflète toute sa vie, son implication et sa philosophie en tant qu’ancien professeur de technologie : « J’ai toujours préféré l’apprentissage par la pratique », confie-t-il.



Lorsqu’on lui demande ce qu’il compte acheter ensuite, Rodolphe partage : « Je vais certainement poursuivre ma collection d’objets scientifiques, et aussi sûrement acheter des petits moteurs, électriques et peut-être aussi certains qui fonctionnent avec l’énergie solaire, pour étudier, voir comment cela fonctionne. Mais, pas pour enseigner — juste pour le plaisir de comprendre. »



« Les gens me connaissent comme celui qui offre les cadeaux rigolos, » dit-il en souriant. « Mais en réalité, c’est moi qui en tire le plus de joie. »







