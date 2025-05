Le nouvel Outlander de Mitsubishi arrive en France Avec son Pajero et le Outlander, le japonais Mitsubishi a toujours été à la pointe des ventes de SUV sur le marché français. En 2020, la réglementation liée aux émissions oblige Mitsubishi interrompit la distribution de l’Outlander. Ce confortable SUV familial revient aujourd’hui pour sa quatrième génération dans une version encore plus évoluée et confortable. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 22/05/2025

Dans son style, l’Outlander adopte une livrée moderne qui le distingue néanmoins de la plupart des véhicules existants de cette catégorie qui se caractérisent par une face avant sans originalité de marque hormis les BMW au museau de cétacé.



Ici des parements de chrome apportent un relief qui sculpte la voiture. La face arrière plus sobre se distingue par de grands feux allongés qui affinent la voiture.





Un habitacle soigné et chaleureux.



En pénétrant dans l’habitacle, on est immédiatement séduit par l’agencement et surtout, par la qualité des matériaux notamment dans la finition supérieure.

On apprécie les accostages parfaitement réalisés. Le confort des sièges est parfait, le système de massage du dos mérite que l’on adopte cette option. Un seul petit bémol pour l’ergonomie qui demande une certaine habitude avec des commandes réparties à la fois sur la planche de bord et sur le volant.



Appréciable également, la lecture tête haute qui facilite la conduite sans avoir à quitter la route des yeux. Un plus pour la sécurité au volant.



Quant à l’écran tactile de 12,3 pouces, il offre une réactivité impeccable. On dispose d’ailleurs d’une application Android Auto ou AppleCar Play.

Les places arrière offrent un confort parfait avec une habitabilité idéale y compris pour des adultes. A noter, le ciel de toit évidé afin de dégager plus d’espace au-dessus de la tête des plus grands. Un regret dans le volume du coffre qui ne dépasse pas les 500 litres et se trouve en retrait de la concurrence.



Au volant, c’est la douceur de conduite qui ressort en priorité. Le silence et l’absence de bruit de roulements font partie des agréments de conduite de ce Outlander.



Grâce aux sept positions de mode de roulement que l’on sélectionne sur une molette située sur la console centrale, il n’est pas difficile de trouver son mode de conduite idéale. Les modes Power ou Tarmac apportant le plus de réaction notamment au niveau des suspensions et de la dynamique générale.

Le comportement routier est rarement pris en défaut en dépit de son poids conséquent qui dépasse les deux tonnes. Le choix de Mitsubishi d’équiper l’Outlander d’une transmission permanente aux quatre roues n’y est pas étranger.



Un bémol cependant concernant les aides à la conduite. Celui qui concerne le système de maintien dans la voie est beaucoup trop intrusif et ses rappels par un coup de volant excessif peut s’avérer dangereux. Il convient de le débrancher.



Autre déception, le système d’aide au freinage One Pedale ne va pas jusqu’au bout de sa fonction et demande à être accompagné lors du freinage. Une démonstration supplémentaire que les différentes aides complètent mais ne remplacent pas le conducteur.





Seul son prix pourra être un obstacle surtout si l’on se décide pour une version Instyle+ qui s’affiche à 66 090€.



Mais il faut aussi comparer avec les autres SUV familiaux équipés d’une transmission intégrale dont les prix sont tout à fait comparables : le Toyota RAV4 est à 50 450€,

le Mazda CX-60 PHEV de 327ch s’affiche à 59 090€ et

le Hyundai Santa Fe de 253 ch coûte 59 700€.

Utile à tous ceux qui roulent en hiver dans des régions où la neige est fréquente, l’Outlander PHEV avec sa transmission intégrale s’avère comme l’un des meilleurs choix surtout si l’on sait que le poids tractable est de 1,6 tonne.



​Le Mitsubishi Outlander PHEV en quelques chiffres Moteur thermique 4 cylindres en ligne –– 136 ch à 3 500 tr/min – 203 Nm à 2000 tr/min /

Moteurs élecriques AV ch et Nm : 116 -255. AR : 136 -195.

Puissance totale 306 ch, couple total 450Nm



Boîte automatique transmission intégrale



Dimensions : 472 x 186 x 175 cm, empattement : 270 cm – Poids : 2070/2120 kg



Consommation WLTP : 0,8 l, capacité utile de la batterie 16,8 kWh, capacité du chargeur AC-DC (kW) 3,7-50, autonomie électrique WLTP 85km, consommation élecrique (WLTP) kWh/100 km 23,4



Vitesse : 170 km/h – Accélération de 0 à 100 km/h : 7,9 s –



Émissions de CO2 : 19 gr/km –



Prix : dès 51 590 €



Temps de charge : prise familiale de 10 A : 9h30, borne AC de 3,7kW : 6h30, borne DC 50 kW : 32 m.



Garantie voiture et batterie : 8 ans ou 160 000 km. Malus au poids de 4 420 à 5 420 €. Puissance fiscale 7 CV.









