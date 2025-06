Pilates et seniors : ce qu'il faut savoir avant de pratiquer, le point avec Club Pilates Le Pilates, en plus d’être très en vogue, se distingue par une approche douce et progressive de l’exercice physique. Centré sur le respect du corps et de ses limites, il ne vise pas la quantité mais la qualité des mouvements en cultivant une relation bienveillante avec soi-même. Alex Lepage, instructeur chez Club Pilates fait le point sur les choses à savoir pour pratique le pilates quand on est senior. PAR SENIORACTU.COM | Publié le Lundi 2 Juin 2025 à 02:00

« Le Pilates est une méthode douce, axée sur la qualité du mouvement plutôt que sur la performance.



Pas de gestes brusques, pas d’impacts : ici, on travaille en conscience, avec un vrai respect du corps. C’est idéal pour continuer à bouger sans se blesser, même si on a des fragilités articulaires ou un historique de douleurs.



Avec l’âge, les articulations peuvent perdre en souplesse. Le Pilates sollicite toutes les chaînes musculaires en douceur et permet d’entretenir l’amplitude des mouvements. Résultat : on se sent moins « rouillé », plus mobile, plus libre dans son corps.



Il y a aussi le côté « moral » à prendre en compte. Ressentir son corps plus fort, plus souple, plus stable. Beaucoup de personnes redécouvrent le plaisir de bouger avec légèreté, même après des années de sédentarité.



Avant de se lancer, il est important de prendre en compte son état de santé global. En cas de pathologies spécifiques comme l’ostéoporose, l’arthrose sévère, des troubles cardiovasculaires etc.. Il est recommandé de demander l’avis de son médecin.



Le pilates reste souvent conseillé, mais certaines postures doivent être modifiées pour garantir sécurité et confort. Aussi avec l’âge, l’équilibre est moins bon. Certains exercices debout ou sur une jambe doivent être abordés avec prudence



Le pilates doit être encadré par un professionnel diplômé, formé aux publics seniors. Il est également recommandé de privilégier des petits groupes, idéalement moins de 10 personnes, surtout pour un public très âgé ou présentant des pathologies, afin d’assurer un accompagnement individualisé et attentif. »



Une étude de l'Observatoire du Pilates révèle qu’en 2023, près des trois-quarts des pratiquants avaient plus de 40 ans, témoignant de l’attrait croissant de cette discipline pour un public, souvent senior, soucieux de son bien-être physique, mental et de sa longévité.







