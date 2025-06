Retraites : décryptage et perspectives jusqu'en 2030

Hello Masters, réseau social professionnel dédié aux cadres et dirigeants expérimentés, dévoile les résultats de son observatoire Trends at Work sur les retraites. En France, selon la DREES, on compte 17 millions de retraités. Leur pension moyenne est de 1.531 euros bruts mensuels en 2023, tous régimes confondus. Derrière ces chiffres, des mutations profondes sont en cours : allongement de l’espérance de vie, déséquilibre entre actifs et retraités, diversification des modèles de financement... Des éléments qui interrogent la soutenabilité des systèmes actuels et poussent à repenser l’approche de la retraite. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 27/06/2025

Comprendre les différents systèmes de retraite



Les systèmes de retraite à travers le monde reposent principalement sur trois modèles : la répartition, la capitalisation et les systèmes mixtes. La répartition, adoptée dans des pays comme la France et l’Allemagne, fonctionne sur un principe de solidarité intergénérationnelle où les actifs financent les pensions des retraités.



Ce modèle garantit un revenu à tous, indépendamment de leur situation individuelle, et reste moins exposé aux fluctuations des marchés financiers. Toutefois, il dépend fortement du ratio actifs/retraités, ce qui le fragilise face au vieillissement démographique et nécessite des ajustements fréquents.



À l’opposé, la capitalisation, pratiquée aux États-Unis et au Chili, repose sur l’épargne individuelle via des fonds de pension et des placements. Elle offre une plus grande liberté de gestion et peut générer des rendements élevés, mais elle est soumise aux aléas économiques et peut accentuer les inégalités.



Entre ces deux extrêmes, les systèmes mixtes, comme en Suède ou aux Pays-Bas, combinent les avantages des deux approches : ils assurent une base de sécurité grâce à la répartition tout en permettant un complément de revenus via la capitalisation. Toutefois, leur gestion est plus complexe et nécessite un équilibre constant pour éviter les déséquilibres.



En résumé, chaque modèle présente des atouts et des limites : la répartition garantit une solidarité mais souffre du vieillissement de la population, la capitalisation offre plus de flexibilité mais expose aux risques financiers, et les systèmes hybrides cherchent un compromis entre sécurité et performance au prix d’une gestion plus exigeante.





Tour d’horizon des retraites dans le monde



Les systèmes de retraite varient d’un pays à l’autre, influencés par des facteurs historiques, démographiques économiques.



Deux indicateurs clés permettent de comparer leur efficacité : l’âge de départ à la retraite et le taux de remplacement des pensions. L’âge légal de départ, généralement fixé entre 62 et 67 ans, impacte directement la durée passée en retraite, qui dépend aussi de l’espérance de vie.



Certains pays, comme les Pays-Bas et l’Italie, adaptent cet âge en fonction de l’évolution de l’espérance de vie, tandis que la Chine, où l’âge de départ est plus bas, prévoit de le relever face au vieillissement démographique.



Le taux de remplacement net mesure le pourcentage du dernier salaire perçu à la retraite. Plus il est élevé, plus le niveau de vie est préservé après la vie active. Les pays du Sud de l’Europe, comme l’Espagne et l’Italie, affichent des taux élevés, bien que leur viabilité à long terme pose question.



À l’inverse, les pays anglo-saxons, comme les États-Unis et le Royaume-Uni, privilégient l’épargne individuelle, entraînant des taux plus faibles. En France, le système de répartition assure un taux élevé, mais au prix d’un coût financier important.



Un autre élément déterminant est le montant moyen des pensions, qui varie selon le mode de financement adopté (répartition, capitalisation ou mixte). Par exemple, en Allemagne, le recours aux compléments privés explique des pensions souvent inférieures à celles de la France.



Chaque pays doit trouver un équilibre entre solidarité intergénérationnelle, effort individuel et soutenabilité financière.



Avec le vieillissement de la population et l’évolution des carrières, la plupart des systèmes devront être repensés pour rester viables à long terme.





Les enjeux de la transition démographique et leur impact sur les retraites



Le vieillissement de la population est l’un des plus grands défis des systèmes de retraite. Moins d’actifs pour financer plus de retraités : un équilibre fragile qui pousse à revoir les modèles existants.





L’évolution de l’âge médian de la population (2023 → 2030)



L’âge médian (âge qui partage la population en deux groupes égaux) est un bon indicateur du vieillissement d’un pays. Plus il augmente, plus la part des seniors croît par rapport aux actifs.



● L’Europe et le Japon vieillissent rapidement, augmentant la pression sur les systèmes de retraite.



● Les États-Unis et les Pays-Bas ont une démographie plus dynamique, grâce à une natalité plus élevée et à l’immigration.



● La Chine vieillit à grande vitesse, conséquence de décennies de politique de l’enfant unique.



Evolution du nombre d’actifs et du nombre de retraités en France de 1970 à 2030

En 1970, on comptait 6 actifs pour 1 retraité. Aujourd’hui, ce ratio est descendu à 1,7 actif par retraité, et il pourrait tomber sous 1,5 d’ici 2030.



Ce qui entraîne les conséquences suivantes : moins de cotisants pour financer les pensions, un risque d’augmentation des cotisations ou de réduction des pensions et la nécessité de réformes pour équilibrer le système.





Les inégalités au cœur du sujet



La transition démographique transforme en profondeur le monde du travail et de la retraite.



Trouver un nouvel équilibre entre financement, durée de travail et répartition des efforts sera le défi des prochaines décennies. Si la retraite est un droit universel, elle reste marquée par d’importantes disparités liées aux revenus, au genre et aux parcours professionnels.





Les femmes, premières touchées



Parmi les populations les plus touchées, les femmes subissent des écarts significatifs en raison de carrières souvent interrompues pour des congés maternité ou parentaux, d’un recours plus fréquent au temps partiel subi et de salaires en moyenne inférieurs à ceux des hommes.



Ces inégalités se traduisent par des cotisations plus faibles et un moindre accès à l’épargne retraite, creusant l’écart au moment de la pension. En France, cet écart est flagrant : la retraite brute moyenne des femmes s’élève à environ 1 200 €, contre 1 700 € pour les hommes. Un enjeu majeur pour les réformes à venir.





L’évolution de la pauvreté chez les retraités



Bien que les retraités soient globalement moins touchés par la pauvreté que le reste de la population, la précarité des seniors progresse. En France, le taux de pauvreté chez les 65-74 ans est passé de 7,5% en 2017 à 10,6% en 2022.



Cette tendance s’inscrit dans un contexte où près de 9 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté, soit 14,4% de la population. Les femmes et les personnes seules de plus de 60 ans sont particulièrement vulnérables, souffrant d'un isolement social renforcé par la précarité.



Face à ces inégalités, la solidarité intergénérationnelle apparaît comme un levier essentiel. Des initiatives telles que le logement intergénérationnel, où des seniors hébergent des jeunes en échange de présence et d’entraide, se multiplient.



Des programmes de mentorat permettent aussi de valoriser l'expérience des retraités auprès des plus jeunes, tandis que des mécanismes comme la réversion ou le complément de retraite via les aides sociales offrent un filet de sécurité supplémentaire.



Assurer une retraite plus équitable et inclusive reste un défi majeur. Si certaines avancées sont notables, un soutien renforcé est indispensable pour protéger les plus fragiles et garantir la dignité de tous les retraités.





Cumul emploi-retraite : continuer à travailler tout en percevant sa pension



Le cumul emploi-retraite permet à tous les retraités, qu’ils soient anciens salariés, fonctionnaires ou indépendants, de poursuivre une activité professionnelle tout en percevant leur pension. Ce dispositif offre une grande flexibilité, notamment en permettant un changement de statut après la retraite, comme devenir consultant free-lance.



En complément, la retraite progressive permet de réduire son temps de travail (entre 40 et 80% d’un temps complet) tout en percevant une partie de sa pension. Durant période, les cotisations continuent d’être versées, ce qui peut augmenter le montant final de la retraite lors de définitive.



La liquidation : pour en bénéficier, il faut avoir au moins 60 ans et justifier de 150 trimestres cotisés, tous régimes confondus. Les réformes récentes ont assoupli ces règles afin de faciliter le cumul et d’offrir plus de souplesse aux retraités souhaitant prolonger leur activité.



À l’international, les approches varient : en Allemagne, il est possible de travailler à temps partiel sans réduction de pension sous certaines conditions ; au Royaume-Uni, aucun plafond de revenus n’est imposé aux retraités, mais les cotisations à la sécurité sociale ne sont plus prises en compte une fois la pension liquidée ; en Espagne, le cumul est autorisé, mais peut entraîner une réduction de la pension selon les revenus perçus.



En France, fin 2022, environ 541.000 personnes cumulaient emploi et retraite, soit 3,8% des retraités de 55 ans et plus, selon une étude de la DREES publiée en octobre 2024. Ce dispositif permet une transition en douceur vers la retraite, tout en contribuant à l’équilibre économique du système en prolongeant l’activité des seniors.





Enjeu financier et dispositifs comme le PER



La préparation financière à la retraite est cruciale pour assurer une transition sereine vers la cessation d’activité. En France, le Plan d’Épargne Retraite (PER) s’impose comme un outil central dans cette démarche.



Le Plan d’Épargne Retraite (PER) offre de nombreux avantages, en particulier sur le plan fiscal. Les cotisations versées sont déductibles du revenu imposable, et les gains restent exonérés d’impôt jusqu’au retrait des fonds, permettant ainsi une optimisation fiscale à long terme.



Ce dispositif se distingue également par sa flexibilité : il permet d’épargner régulièrement tout en offrant la possibilité de récupérer son capital au moment du départ en retraite.



De plus, la loi Pacte a simplifié le transfert des fonds entre différents contrats, facilitant ainsi la gestion et la consolidation du patrimoine retraite.



Avec environ 6,7 millions de PER ouverts en France et un encours total de 90 milliards d’euros (données France Assureurs, novembre 2024), ce placement s’impose comme un outil clé de préparation à la retraite. Toutefois, il reste soumis aux fluctuations des marchés financiers, rendant essentielle une gestion adaptée à son profil et à ses objectifs.





La préparation à la retraite, un enjeu individuel incontournable



La transition vers la retraite ne se résume pas à l’arrêt de l’activité professionnelle, mais constitue un processus de réinvention et de préparation globale. Que l’on opte pour le cumul emploi-retraite, l’épargne via le PER ou l’utilisation d’outils de simulation, l’essentiel est de prendre en main son avenir dès aujourd’hui.





Perspectives



Ce rapport met en lumière plusieurs enseignements majeurs sur l’avenir des systèmes de retraite :



● Des défis communs, des réponses diversifiées :



Tous les systèmes de retraite, qu’ils reposent sur la répartition, la capitalisation ou un modèle mixte, font face à des enjeux communs liés au vieillissement de la population et à la pression sur les finances publiques. Néanmoins, chaque pays y répond différemment en fonction de ses spécificités économiques, démographiques et culturelles.



● L’adaptation du modèle français :



Le système français, historiquement basé sur la solidarité intergénérationnelle, doit être repensé pour mieux s’adapter aux mutations démographiques et aux inégalités persistantes. Renforcer la solidarité tout en innovant dans les mécanismes de financement est essentiel pour garantir la pérennité du système.



● L’importance des stratégies d’épargne et d’investissement :



Dans un contexte d’incertitudes économiques et de pressions démographiques, il est crucial d’encourager des stratégies d’épargne et d’investissement robustes. Ces dispositifs individuels, tels que le PER et d’autres outils financiers, permettent de préparer l’avenir de manière proactive, tout en complétant le système public.