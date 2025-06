Xray Moov : lauréat de la catégorie Prix coup de coeur du Prix Silver Valley 2025 Le prix Silver Valley, qui récompense les innovations françaises les plus prometteuses au service de la transition démographique, ont présenté le 11 juin dernier en présence de l’ensemble des partenaires du Prix et parmi eux, Xray Moov, lauréat de la catégorie Prix coup de cœur du Prix Silver Valley 2025 qui permet à l’imagerie médicale mobile de devenir plus accessible. PAR SENIORACTU.COM | Publié le Mercredi 25 Juin 2025





Par ailleurs, le transport sanitaire représentait un coût de 5,7 milliards d’euros en France en 2023. Il existe donc un besoin urgent de solutions mobiles et coordonnées pour rapprocher l’imagerie des patients, simplifier les délais et réduire les coûts.



Dans ce contexte, la solution



Dans la pratique, elle permet de réaliser des examens (radiographie, échographie…) au chevet du patient, à domicile ou en établissements sanitaires et médico sociaux.



Conçue pour répondre aux besoins des publics en situation de fragilité ou de dépendance, elle assure qualité des soins, réactivité médicale et continuité du parcours de santé, tout en réduisant les coûts logistiques, le recours au transport sanitaire et l’empreinte carbone.



Elle remporte un accompagnement par Silver Valley, 24 mois d’adhésion à Silver Valley, un stand offert sur le Festival Silver Eco les 20 et 21 octobre 2025 au Palais des Festivals Cannes et un stand offert au salon Silver Economy Expo les 25 et 26 novembre 2025 à Paris Porte de Versailles.



Pour Romain Ganneau, Directeur Général de Silver Valley : « Les lauréats de cette édition ont su séduire le jury par la pertinence de leurs solutions et la solidité de leur modèle. Ce prix ne se limite pas à une distinction : il accompagne concrètement ces structures dans leur développement, en leur donnant les moyens de renforcer leur impact et leur ancrage dans l’écosystème ».



