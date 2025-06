Maison connectée et besoins des seniors : le point avec Florence Delettre, présidente de Promotelec La transition vers une maison connectée ne se résume pas à l’ajout de technologies ou de services numériques. Elle implique une transformation profonde de l’habitat, qui doit se faire dans un cadre sécurisé, fiable et conforme aux normes. Florence Delettre, présidente de Promotelec revient en trois questions sur les choses à savoir en matière de maison connectée et besoins des seniors. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 25/06/2025

Quelles sont les exigences techniques pour préparer les logements à cette transition (maison connectée) ?



Avant toute chose, il est essentiel de s'assurer que l'installation électrique de votre maison est correctement réalisée, car elle constitue la base de tout système de logement connecté. Un logement connecté nécessite une réflexion approfondie en amont.



Il ne s'agit pas simplement d'accumuler des solutions, mais de se poser les bonnes questions : souhaitez-vous connecter votre chauffage ? Vos ouvrants ? Améliorer la performance de votre internet ? Ou encore recharger votre véhicule électrique pendant les heures creuses ?



Ainsi, les exigences techniques doivent d'abord être respectées pour l'installation électrique. Les travaux d'installation électrique, qu'ils soient réalisés dans des constructions neuves ou existantes, doivent se conformer à des normes précises, notamment la série de normes NF C15-100.



En fonction de la nature des travaux choisis, des exigences techniques spécifiques doivent être respectées. Que ce soit pour installer une infrastructure de recharge pour véhicule électrique, une prise électrique adaptée, ou pour piloter votre chauffage ou votre pompe à chaleur, il est crucial de suivre ces normes.



C'est pourquoi Promotelec recommande vivement de faire appel à des professionnels qualifiés pour vous accompagner dans vos projets de logement connecté.







Quels sont les leviers pour accompagner les usagers vers un habitat plus intelligent, durable et sobre en énergie ?



Il est crucial d'informer sur les solutions existantes et de sensibiliser les publics visés par des campagnes de communication.



Il est essentiel de leur expliquer les nombreux bénéfices des travaux de rénovation : amélioration de la sécurité et du confort, économies financières, augmentation de la valeur de revente du logement, et respect de l'environnement avec un impact positif sur le changement climatique.



Il est essentiel de guider les usagers vers des professionnels qualifiés qui sauront répondre à leurs besoins et les accompagner dans leurs projets. Promotelec, avec ses membres, met à disposition sur son site une liste de professionnels.



Les experts de la CAPEB, FFIE, FEDELEC, Qualifelec, ainsi que les adhérents d’IGNES, proposent des solutions sécurisantes et fiables pour améliorer le confort et le bien-être des occupants, ainsi que la performance énergétique du logement.



Pour les solutions de chauffage, des acteurs de la filière tels qu’EDF, INTUIS et le GROUPE ATLANTIC sont également mobilisés.





Des usages spécifiques pour les seniors :



Dans le « Plan antichute des personnes », il est noté que chaque année, les chutes des personnes âgées entraînent plus de 100 000 hospitalisations et plus de 10 000 décès sur combien de temps.



Elles ont des conséquences physiques, psychologiques, sociales et économiques, coûtant environ 2 milliards d’euros par an, il est donc important d’agir sur l’évolution du logement adapté aux seniors.



Les volets qui s’ouvrent et se ferment en appuyant qu’un seul bouton, la surveillance de la maison à distance, et la régulation automatique du chauffage sont autant de fonctionnalités du pilotage connecté qui apportent confort et sécurité au logement et plus particulièrement pour les seniors.



Fermer et ouvrir chaque volet, matin et soir, peut rapidement devenir un exercice fatigant, surtout lorsqu'on a plusieurs fenêtres. Il n'est pas rare de voir des volets laissés fermés par les seniors, alors qu'appuyer sur une seule commande est bien plus aisé.



Piloter ses ouvrants permet également de lutter contre les fortes chaleurs, améliorant ainsi le confort d'été. De plus, piloter son chauffage pour chauffer pièce par pièce et abaisser les températures en cas d'absence contribue à une gestion énergétique plus efficace.



Finalement, toutes ces solutions répondent également aux besoins des seniors : cheminement extérieur sécurisé, éclairage automatisé, équipements contrastés, réglage de l'intensité lumineuse, pilotage du logement à distance, détecteurs de risques domestiques, serrures électroniques avec digicodes, vidéophone connecté, motorisation des volets, mise en place d'occultants, motorisation des portes, etc.



De même, la solution du Wifi câblé (réseau numérique du logement) permet de téléconsulter avec le personnel médical pendant que les petits-enfants jouent ou regardent des séries sans coupure internet, et permet aussi de maintenir un lien social lorsque les proches sont éloignés.