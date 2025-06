SaveFamily Senior : une montre connectée qui veille sur les ainés Dans un monde où la technologie et la connectivité se mettent au service du quotidien et du plus grand nombre, la montre connectée Senior de SaveFamily accompagne les aînés avec discrétion, loin des solutions stigmatisantes et complexes. Compter 105 euros. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 24/06/2025

De nos jours, les montres connectées sont devenues des alliées précieuses pour préserver l'autonomie et la sécurité des personnes âgées. Et du grand public en général. On le sait, des nombreuses Apple Watch ont déjà sauvé des vies…



Ce marché en pleine croissance, estimé à 105 milliards de dollars d’ici 2032, voit l’émergence des seniors comme nouvelle cible marketing, en quête de solutions discrètes pour rester connectés et protégés.



Ce modèle de montre connectée s'inscrit bien évidemment dans cette dynamique en offrant des fonctions comme la géolocalisation GPS, les appels vidéo et le suivi de la santé, pour encourager un vieillissement actif et digne, sans compromis sur le style ou la simplicité.



Avec son design proche des montres traditionnelles (elle ressemble à une Apple Watch), cette montre vise à se fondre naturellement dans le quotidien de ses utilisateurs, sans attirer l’attention sur la vulnérabilité. Sans stigmatisation, l’un des freins à l’utilisation de ces produits…



Derrière cette apparente simplicité se cache une technologie de pointe : géolocalisation GPS en temps réel, appels vocaux et vidéo, détection de chute, rappels médicaux et suivi de la santé (rythme cardiaque, tension artérielle, taux d’oxygène dans le sang).



« Chaque fonctionnalité est pensée pour garantir la sécurité sans sacrifier l’esthétique ou la facilité d’utilisation » assurent les concepteurs de ce produit connecté. Cette montre permet par ailleurs de passer des appels et des appels vidéo sans besoin de smartphone.



Autre point à souligner : son système de géolocalisation précis via GPS permet de définir des zones de sécurité et de suivre les déplacements, offrant ainsi une tranquillité d’esprit tant pour les utilisateurs que pour leurs familles. Elle est étanche (IP67) et dotée d’une batterie longue durée et compatible avec les réseaux 4G.



Son système d’exploitation intuitif, basé sur Android, assure une prise en main rapide et une synchronisation aisée avec l’application SaveFamily, disponible sur iOS et Android.



A utiliser avec une carte SIM, la marque propose des forfaits sans engagement, avec appels et données illimités, pour une liberté totale, que ce soit à domicile ou en déplacement. Le service client dédié, une période d’essai de 30 jours et une garantie de trois ans renforcent cette promesse de simplicité et de fiabilité.



Il est également possible d’utiliser une carte SIM de n’importe quel opérateur pour faire fonctionner la montre.