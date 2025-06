CellAED : le plus petit défibrillateur au monde, un nouveau produit santé nomade Face à l’urgence cardiaque, chaque minute compte. TaTonDef’ distribue donc en exclusivité en France le CellAED ForLife, un défibrillateur personnel, entièrement automatisé, conçu pour être utilisé par tous, immédiatement, sans formation préalable. PAR SENIORACTU.COM | Publié le Vendredi 20 Juin 2025

Avec un format ultra-compact (19,6 x 9,3 x 2,8 cm) et un poids plume (450 g avec son étui), le CellAED® tient dans une main et se glisse facilement dans un sac, une boîte à gants ou un sac à dos. Il ne nécessite aucune installation et est immédiatement opérationnel.



Développé en Australie par Rapid Response Revival, le CellAED s’annonce comme étant « le premier DAE personnel au monde, pensé pour être transporté, rangé et activé en quelques secondes seulement ».



L’appareil s’active alors automatiquement et délivre des instructions vocales claires, étape par étape. Il analyse le rythme cardiaque, et envoie un choc uniquement si cela est nécessaire, comme tout DAE conforme aux normes CE.



Il fonctionne selon un principe simple breveté :

- casser : l’utilisateur casse l’appareil en deux pour l’activer.

- séparer : les deux électrodes en gel sont automatiquement libérées.

- coller : il suffit de les placer sur la poitrine nue de la victime.



L’appareil est conçu pour :

- Délivrer jusqu’à 20 cycles de défibrillation (environ 45 minutes de fonctionnement)

- Ne délivrer un choc que lorsque cela est nécessaire

- Analyser automatiquement les rythmes cardiaques choquables (FV, TV) et non choquables

- S’adapter à l’impédance corporelle du patient (25 à 175 ohms).



Historiquement cantonné aux lieux publics et aux institutions, le défibrillateur est désormais en passe de devenir un équipement personnel. Ce nouveau produit a été conçu pour accompagner chacun, partout, à tout moment sans contrainte d’installation, de formation ou de maintenance complexe.



Cette portabilité totale est un changement de paradigme : le défibrillateur ne dépend plus de sa proximité avec un lieu public, il devient un réflexe personnel de prévention.



En France, l’arrêt cardiaque constitue la deuxième cause de mortalité, avec près de 50.000 décès chaque année. Dans 8 cas sur 10, il survient à domicile2, loin des défibrillateurs publics installés dans les lieux fréquentés.



À cette problématique s’ajoute une réalité préoccupante : moins de 20% des Français sont formés aux gestes de premiers secours, et seuls 5% des victimes d’un arrêt cardiaque en dehors de l’hôpital survivent.



À titre de comparaison, l’Australie, le Royaume-Uni ou les États-Unis ont investi dans une stratégie complète en matière de traitement des arrêts cardiaques : sensibilisation de la population, formation massive, et déploiement de défibrillateurs grand public dans les espaces privés.



Résultat, les taux de survie peuvent atteindre 40 à 70% selon les régions. Le facteur clé de cette réussite : l’accès immédiat à un DAE (défibrillateur automatisé externe), dans les 4 premières minutes suivant l’arrêt cardiaque.