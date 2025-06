Retraites : pas d'accord au « conclave », une ultime réunion fixée au 23 juin Le dossier des retraites continue d'alimenter les tensions entre les partenaires sociaux. À l’issue d'un « conclave » réunissant les principales organisations syndicales et patronales, aucun consensus n'a été trouvé. La CFDT, représentée notamment par Marylise Léon et Yvan Ricordeau, et la CFTC, représentée par Pascale Coton, ont annoncé la tenue d'une ultime réunion prévue le 23 juin afin de tenter de débloquer une situation qui semble aujourd'hui dans l'impasse. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 18/06/2025

Les syndicats réclament notamment une revalorisation des pensions de retraite, une meilleure prise en compte de la pénibilité au travail et une révision des modalités d'indexation. De son côté, le patronat, représenté par Patrick Martin (Medef) et Amir Reza-Tofighi (CPME), insiste sur les contraintes budgétaires et la nécessité de garantir la viabilité financière du système de retraites.



Cette nouvelle réunion, proposée par Jean-Jacques Marette, médiateur du conclave, sera décisive pour déterminer si les partenaires sociaux peuvent s’entendre sur une proposition commune susceptible d’être transmise au gouvernement. Faute d’accord, c’est l’exécutif qui tranchera définitivement, avec le risque d'une décision unilatérale qui pourrait accentuer le mécontentement social.



Marylise Léon, secrétaire générale de la CFDT, a exprimé sa détermination à poursuivre le dialogue jusqu’au bout, tout en insistant sur l'urgence d'obtenir des avancées concrètes pour les retraités actuels et futurs. Pour Pascale Coton, représentante de la CFTC, la situation reste préoccupante, et les prochaines discussions doivent impérativement aboutir à des compromis significatifs pour garantir un équilibre équitable entre les attentes des salariés et les réalités économiques.



Le rendez-vous du 23 juin apparaît donc comme une échéance cruciale, à suivre de très près tant ses conséquences pourraient durablement influencer le paysage social français.