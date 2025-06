La Fondation 30 Millions d'Amis célèbre ses trente années en faveur des animaux ! Née de la mythique émission 30 Millions d’Amis, la Fondation éponyme a évolué et s’est développée pour devenir l’une des organisations de protection animale les plus influentes en France. Une émission de télévision qui sensibilise le grand public et une Fondation qui agit ! Reconnue d’Utilité Publique en 1995, la fondation fête cette année trois décennies de combats en faveur des animaux ! PAR SENIORACTU.COM | Publié le 18/06/2025





La fondation a aussi obtenu la fin du commerce des peaux de chiens et de chats en France et en Europe, grâce à la mobilisation citoyenne. Un soutien du public qui est le cœur de ce combat contre les injustices faites aux animaux. « Notre plus belle victoire nous est offerte par le public, une génération 30 Millions d’Amis élevée dans le respect et l’amour des animaux », confie Reha Hutin, présidente de la Fondation 30 Millions d’Amis.Et de poursuivre : « une génération qui assure à cette cause un changement profond et durable ! Mais encore faut-il que la réponse politique soit à la hauteur de l’attente sociétale, et là, malheureusement, le compte n’y est pas. »Dans la pratique cette fondation fait référence au sein des organisations nationales et même européennes de protection animale en sensibilisant le grand public et en agissant auprès du politique.Il faut aussi savoir qu’avec le Professeur Jean-Pierre Marguénaud et le soutien de Jean Glavany (alors député), la Fondation 30 Millions d’Amis est à l’initiative de la reconnaissance de l’animal comme être vivant doué de sensibilité dans le Code civil, une victoire obtenue en 2015.Par ailleurs, active dans la recherche d’alternatives aux tests sur animaux, la fondation a cofinancé, dès 2009, le développement du test cellulaire Valitox (toxicité aiguë) et obtenu, en 1999 grâce à la mobilisation de ses sympathisants, l’annulation du projet d’élevage de chiens beagles à Montbeugny (Allier) destinés à l’expérimentation animale !Mais cette fondation trentenaire, c’est aussi, le premier partenaire des refuges en France, avec un budget annuel de 4 millions d’euros d’aides et une campagne d’été spécifique pour soutenir 300 associations et refuges partenaires indépendants face au pic des abandons. La Fondation a également créé un centre d’hébergement d’urgence en Ile-de-France (le CHU de La Tuilerie en Seine-et-Marne) et une vaste structure d’accueil et de soins pour équidés maltraités (des Aubris dans le Cher).C’est aussi, le premier partenaire des mairies, via ses Conventions chats libres. Chaque année, plus de 2 millions d’euros sont alloués à la stérilisation de chats errants pour maîtriser leur prolifération, en partenariat avec environ 900 municipalités et de nombreuses associations locales.En 2020, par exemple, la Fondation 30 Millions d”Amis a permis la stérilisation de près de 21.500 chats, et elle continue de soutenir financièrement ces opérations avec une prise en charge à hauteur de 50% des frais vétérinaires.La fondation a aussi obtenu la fin du commerce des peaux de chiens et de chats en France et en Europe, grâce à la mobilisation citoyenne. Un soutien du public qui est le cœur de ce combat contre les injustices faites aux animaux.