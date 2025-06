Bayrou : une prime pour inciter les seniors à rester en emploi François Bayrou, Premier ministre, a proposé le 16 juin 2025 une nouvelle mesure lors du conclave sur les retraites : une prime incitative versée aux seniors afin de prolonger leur activité professionnelle au-delà de l'âge légal de départ en retraite. Objectif : alléger les charges des caisses de retraite tout en permettant aux seniors de bénéficier d'un complément de revenu. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 17/06/2025

Une prime innovante pour prolonger l'activité À l'occasion de sa visite au salon aéronautique du Bourget, François Bayrou a précisé son idée : permettre aux seniors ayant atteint l'âge légal de départ à la retraite de continuer à travailler tout en percevant simultanément une partie de leur pension de retraite. Cette prime, encore à préciser dans ses modalités exactes, vise à motiver les salariés seniors à retarder volontairement leur cessation d'activité professionnelle.

Les enjeux économiques et sociaux Réduire les dépenses publiques : en conservant plus longtemps des seniors en activité, l'État limite la pression financière exercée sur les caisses de retraite.

Optimiser le potentiel économique : les salariés expérimentés peuvent continuer à contribuer activement à la performance économique des entreprises.

Garantir un revenu amélioré aux seniors : le cumul retraite-salaire pourrait inciter ceux qui souhaitent rester actifs à le faire dans des conditions financières attractives. La mesure répond à plusieurs défis majeurs auxquels le système de retraite français fait face :

Un accueil prudent des partenaires sociaux Le dispositif proposé par François Bayrou n'a pas encore recueilli l'assentiment définitif des partenaires sociaux réunis au conclave des retraites, qui se déroule actuellement. La CFDT, la CGT, Force ouvrière ainsi que le patronat représenté par le Medef se montrent prudents, attendant davantage de précisions sur les conditions exactes de mise en œuvre : montant précis, financement public ou privé, exonérations fiscales et sociales éventuelles, ainsi que les implications juridiques liées au cumul emploi-retraite.

Les questions encore en suspens Plusieurs interrogations restent en débat :

Comment gérer juridiquement et administrativement le cumul emploi-retraite ?

Quel impact sur l’emploi des jeunes et le renouvellement générationnel ?

Quelle serait la contribution exacte de l’État et des employeurs dans le financement de cette prime ?

Un dispositif complémentaire aux mesures existantes Cette proposition s'inscrit dans une continuité d'initiatives déjà envisagées ou mises en place, telles que l’index seniors prévu par la réforme de 2023, qui vise à améliorer l’employabilité des travailleurs âgés de 55 à 64 ans, ainsi que le contrat de valorisation de l’expérience institué en 2024 pour favoriser l’emploi des plus de 60 ans.

Le conclave des retraites devant initialement s’achever le 17 juin pourrait donc peut-être se prolonger afin d’examiner plus en profondeur les implications et conditions précises de cette prime seniors. François Bayrou s’est dit ouvert à une extension des discussions si nécessaire, marquant ainsi l’importance qu’il accorde à cette mesure dans le cadre plus large de la réforme des retraites.



Les implications concrètes pour les retraités et futurs retraités La mesure proposée offrirait plusieurs avantages potentiels :

Un complément de revenu incitatif pour prolonger volontairement l’activité.

Un maintien du lien social et professionnel .

Une contribution durable au système de retraite par une cotisation prolongée . Cependant, elle devra surmonter des freins potentiels tels que la complexité administrative, le risque d’un impact négatif sur l'emploi des plus jeunes et une acceptabilité variable selon les profils professionnels et individuels des salariés concernés.

La prime proposée par François Bayrou constitue une approche novatrice et pragmatique pour répondre au défi majeur du vieillissement démographique. Sa mise en œuvre nécessitera cependant des précisions, un consensus large entre les partenaires sociaux, ainsi qu’une acceptation claire du public concerné pour s’avérer pleinement efficace.