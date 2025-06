Forum "Bien Vivre Paris" : la Ville de Paris aux côtés des seniors le 18 juin prochain Comment bien vivre sa retraite à Paris ? Quelles activités découvrir, quels droits faire valoir et comment s'engager dans la vie de la capitale ? Pour répondre à ces questions, la Ville de Paris organise le 18 juin 2025 dans les salons de l'Hôtel de Ville, le Forum Senior « Bien Vivre Paris. Un événement gratuit dédié aux Parisiennes et Parisiens de 60 à 75 ans. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 16/06/2025





Organisé par la mairie de Paris, ce forum « Bien vivre à Paris » vise à accompagner les nouveaux retraités dans cette nouvelle étape de vie (cruciale) en regroupant « l'ensemble des ressources proposées par la Ville de Paris et ses partenaires » assure la mairie dans son communiqué.



Dans ce contexte, tout au long de la journée, de 10h é 17h, les visiteurs pourront participer à des ateliers pratiques, à des conférences thématiques et rencontrer près de 40 partenaires mobilisés autour de six grands espaces*.



Dans cet esprit, une cinquantaine de stands seront animés par les directions de la Ville et ses partenaires. Par ailleurs, des conférences ainsi que des animations ludiques et pratiques (activités physiques adaptées, sensibilisation à la cybersécurité, nutrition, etc.) ponctueront la journée.



« Cette journée sera l'occasion de découvrir l'ensemble des opportunités qu'ils peuvent trouver dans la capitale, notamment en termes d'activités culturelles, sportives et citoyennes, mais aussi d'être mis en lien avec les services et les droits qui leurs sont dus » indique Véronique Levieux, adjointe à la Maire de Paris chargée des seniors et des solidarités entre les générations.



Et de préciser : « parce que vieillir doit être une chance pour toutes et tous, Paris répond présente avec une grande diversité d'actions qui répond à toutes les envies et besoins des quelques 338 000 retraités parisiens. Rendez-vous le 18 juin ! »



En parallèle de ce forum, une restitution inédite de la démarche prospective « Paris 2050 : Comment la Ville s'adapte-t-elle au défi du vieillissement ? », portée par Véronique Levieux et Pénélope Komitès, adjointes à la Maire de Paris.





Informations pratiques



Inscription gratuite



Horaire et accès : Mercredi 18 juin de 10h à 17h

3 rue de Lobau (Paris Centre)



