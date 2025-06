Collagène : quel galiénique privilégier ? Poudre, gélule, injection ? Le collagène est une protéine qui peut être supplémentée sous différentes formes, chacune ayant ses avantages et ses inconvénients. Historiquement, le collagène a été utilisé sous forme de crèmes pour une application topique, mais de plus en plus, la voie orale est privilégiée pour une efficacité accrue. Les formes orales incluent la poudre, les gélules, et les injections. Le point avec le laboratoire Twenty DC, spécialisé dans les compléments en collagène marin. PAR SENIORACTU.COM | Publié le Mercredi 18 Juin 2025

Poudre :



Avantage : la forme en poudre est aujourd’hui la plus recommandée en termes de dosage et de concentration. Elle permet d’atteindre des doses de 10 à 20 grammes de collagène par prise, ce qui est optimal pour une supplémentation efficace.



Inconvénients : la poudre peut être difficile à diluer et son goût peut ne pas être agréable, ce qui peut freiner une prise quotidienne régulière et donc l’efficacité à long terme.





Gélules :



Avantages : les gélules sont pratiques et faciles à prendre quotidiennement. Elles permettent une supplémentation régulière sans les inconvénients de goût ou de préparation.



Inconvénients : les gélules contiennent généralement des doses plus faibles de collagène, souvent autour de 1 gramme par gélule, ce qui nécessite de prendre plusieurs gélules pour atteindre une dose efficace.





Injections :



Avantages : les injections de collagène sont utilisées dans un cadre médical pour administrer directement le collagène dans les tissus. Elles sont souvent utilisées pour des traitements esthétiques et médicaux spécifiques.



Inconvénients : l es injections ne sont pas adaptées à une supplémentation quotidienne comme les compléments alimentaires. Elles nécessitent une intervention médicale et ne conviennent pas pour un usage régulier de complémentation.



Pour une supplémentation quotidienne, la forme en poudre est généralement la plus efficace en termes de dosage et de concentration.



Cependant, pour ceux qui recherchent la commodité, les gélules peuvent être une alternative pratique malgré leur dosage plus faible.



Les injections, quant à elles, sont réservées à des traitements médicaux spécifiques et ne conviennent pas à une utilisation régulière de complément alimentaire.