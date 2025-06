Zenior : lauréat médico-social et sanitaire du Prix Silver Valley 2025 Le prix Silver Valley, qui récompense les innovations françaises les plus prometteuses au

service de la transition démographique, ont présenté le 11 juin dernier en présence de l’ensemble des partenaires du Prix et parmi eux, Zenior qui propose un accompagnement à la perte d’autonomie qui est le Lauréat de la catégorie médico-social et sanitaire. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 20/06/2025





Le parcours lié au vieillissement est souvent semé d’embuches, complexe et difficile à appréhender pour les seniors comme pour leurs familles.



Dans ce contexte, la solution



Elle s’engage à répondre à un triple enjeu : soulager les aidants, augmenter le taux d’occupation des structures et fluidifier le parcours médico-social.



Elle remporte 20.000 euros, un accompagnement par Silver Valley, un stand offert sur le Festival Silver Eco les 20 et 21 octobre 2025 au Palais des Festivals Cannes, etc.



Pour Romain Ganneau, Directeur Général de Silver Valley : « Les lauréats de cette édition ont su séduire le jury par la pertinence de leurs solutions et la solidité de leur modèle. Ce prix ne se limite pas à une distinction : il accompagne concrètement ces structures dans leur développement, en leur donnant les moyens de renforcer leur impact et leur ancrage dans l’écosystème ».



