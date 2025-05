Zenior, nouvelle plateforme de recherche d'hébergement et de solutions à domicile pour les ainés Pour répondre au défi de la recherche d’hébergement et de solutions à domicile pour les ainés, Zenior se positionne comme la plateforme centrale du bien vieillir, avec une solution tout-en-un, qui se veut « humaine, accessible et gratuite ». Déjà adoptée par plus de 600 familles assurent les concepteurs. Détails. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 14/05/2025





Pour rappel, chaque année en France, près de 400.000 personnes âgées se retrouvent confrontées à la recherche d’un hébergement adapté, souvent dans l’urgence et sans accompagnement structuré. Ce qui représente un véritable parcours du combattant pour des millions de familles qui sont confrontées à des démarches chronophages et complexes.



Manque de lisibilité de l’offre, démarches complexes, délais administratifs, absence de soutien : le parcours est généralement synonyme de stress et de solitude. C’est précisément pour transformer cette expérience que la startup a été créée.



« Aujourd’hui, il existe des outils puissants pour commander un repas à n’importe quelle heure ou réserver des vacances, mais rien de fiable pour s’occuper dignement d’un parent âgé. Notre conviction, c’est que personne ne devrait être seul pour gérer les enjeux du vieillissement. Zenior, c’est l’outil qu’on aurait tous aimé avoir pour aider nos propres parents ou grands-parents » commente Alix Zeitlin, cofondatrice de



Dans la pratique, cette plateforme repose sur trois piliers majeurs :

1. Un accompagnement humain et engagé, à chaque étape : chaque famille est soutenue par une équipe de conseillers pour les guider avec bienveillance.



De l’analyse des besoins à la constitution du dossier, en passant par la présentation de solutions personnalisées, l’exploration d’alternatives aux EHPAD, le choix du lieu de vie ou encore l’organisation des visites, les conseillers sont présents pour alléger le parcours et apporter des réponses concrètes, sans jamais laisser les familles seules face aux décisions.



2. Une plateforme à la pointe de la technologie pour simplifier le parcours de prise en charge : cette dernière couvre l’intégralité du parcours, la recherche, l'organisation des visites, la constitution des dossiers d’admission, les demandes d’aides financières publiques ou financements privés, etc.



3. Une expertise terrain et une approche qualité pour redonner confiance dans un secteur en perte de repères : chaque solution recommandée s’appuie sur des visites de terrain, les retours des familles et des seniors, ainsi qu’une grille d’évaluation en plus de 30 critères, conçue avec des experts du grand âge.



Point intéressant à souligner : cette start-up a choisi de baser ses locaux directement au sein d’un EHPAD, au cœur de l’action et des enjeux du vieillissement. Cette proximité avec le terrain permet de développer des solutions réellement adaptées aux besoins des seniors, en restant constamment à l’écoute des retours des familles et des professionnels. L’objectif de cette nouvelle plateforme ? Simplifier et humaniser chaque étape du parcours, en apportant conseil, orientation et alternatives concrètes aux EHPAD classiques pour orienter, rassurer et guider les familles à chaque moment clé.Pour rappel, chaque année en France, près de 400.000 personnes âgées se retrouvent confrontées à la recherche d’un hébergement adapté, souvent dans l’urgence et sans accompagnement structuré. Ce qui représente un véritable parcours du combattant pour des millions de familles qui sont confrontées à des démarches chronophages et complexes.Manque de lisibilité de l’offre, démarches complexes, délais administratifs, absence de soutien : le parcours est généralement synonyme de stress et de solitude. C’est précisément pour transformer cette expérience que la startup a été créée.« Aujourd’hui, il existe des outils puissants pour commander un repas à n’importe quelle heure ou réserver des vacances, mais rien de fiable pour s’occuper dignement d’un parent âgé. Notre conviction, c’est que personne ne devrait être seul pour gérer les enjeux du vieillissement. Zenior, c’est l’outil qu’on aurait tous aimé avoir pour aider nos propres parents ou grands-parents » commente Alix Zeitlin, cofondatrice de Zenior : chaque famille est soutenue par une équipe de conseillers pour les guider avec bienveillance.De l’analyse des besoins à la constitution du dossier, en passant par la présentation de solutions personnalisées, l’exploration d’alternatives aux EHPAD, le choix du lieu de vie ou encore l’organisation des visites, les conseillers sont présents pour alléger le parcours et apporter des réponses concrètes, sans jamais laisser les familles seules face aux décisions.cette dernière couvre l’intégralité du parcours, la recherche, l'organisation des visites, la constitution des dossiers d’admission, les demandes d’aides financières publiques ou financements privés, etc.chaque solution recommandée s’appuie sur des visites de terrain, les retours des familles et des seniors, ainsi qu’une grille d’évaluation en plus de 30 critères, conçue avec des experts du grand âge.cette start-up a choisi de baser ses locaux directement au sein d’un EHPAD, au cœur de l’action et des enjeux du vieillissement. Cette proximité avec le terrain permet de développer des solutions réellement adaptées aux besoins des seniors, en restant constamment à l’écoute des retours des familles et des professionnels.







La rédaction vous conseille < > Gaz, électricité : comment éviter les hausses de l'été 2025 et faire des économies ? Quel est le montant moyen des charges de copropriété ?