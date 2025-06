La santé sans ordonnance du Dr Olivier Vankemmel (livre-guide) Les éditions du Rocher ont publié début juin 2025, le dernier ouvrage du Dr Olivier Vankemmel, intitulé La santé sans ordonnance (272 pages, 20,90 euros) écrit comme un guide à mettre entre toutes les mains avec des repères accessibles au quotidien pour avancer sur le chemin de la santé selon sa disponibilité du moment, sans qu'il soit question d'obéir à des recommandations médicales ni à aucun régime ou pratique sportive. PAR SENIORACTU.COM | Publié le Lundi 23 Juin 2025





Olivier Vankemmel est né en 1964, sixième génération de médecins et père de trois enfants médecins, il est aussi ancien athlète de haut niveau. Sa Avec le vieillissement des populations, de plus en plus d’ouvrages traitent des thématiques liées à l’âge et au vieillissement. Sexualité, santé, sport, bien-être, relations humaines, intergénération, etc. Tous les sujets sont traités en romans, essais, bande dessinée, etc.Dernier en date ? La santé sans ordonnance du Dr Olivier Vankemmel qui, comme il le souligne « nous, médecins, parlons la même langue mais pas suffisamment le même langage que nos patients. »Fort de ce constat, ce praticien (chirurgien urologue ; 25 ans d’expérience) partage son expérience dans un style clair accessible à tous, le secret des cinq piliers de la santé : la respiration, l'hydratation, l'alimentation, l'activité physique et l'importance du soleil et de son messager, la vitamine D.Au fil de pages -émaillées d'exemples, de comparaisons, de métaphores et de dessins- il aide le lecteur à en mesurer l'importance tout en l’invitant, sans contrainte, à changer ses habitudes de vie par la seule force du bon sens et du partage de connaissances.S'appuyant sur vingt-cinq années d'expérience, il propose un regard nouveau sur l'ensemble des maladies modernes : le diabète, le surpoids, les maladies inflammatoires et auto-immunes, ainsi que le cancer et la constipation.Les effets de l'excès de sucre, le rôle clef de la mastication, de la paroi intestinale et du foie, sont abordés avec simplicité, tout comme le gluten, les produits laitiers et l'organisation des différents repas. Rien dans ces pages ne coûte de l'argent.Olivier Vankemmel est né en 1964, sixième génération de médecins et père de trois enfants médecins, il est aussi ancien athlète de haut niveau. Sa chaîne Youtube , à son nom, rencontre un réel succès.