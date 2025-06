Tranquilite.fr : lauréat de la catégorie vieillissement actif du Prix Silver Valley 2025 Le prix Silver Valley, qui récompense les innovations françaises les plus prometteuses au service de la transition démographique, ont présenté le 11 juin dernier en présence de l’ensemble des partenaires du Prix et parmi eux, Tranquillite.fr, lauréat de la catégorie vieillissement actif du Prix Silver Valley 2025 qui vise à simplifier les démarches administratives après un décès. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 23/06/2025

Chaque année en France, ce sont des milliards d’euros qui ne sont jamais réclamés par les proches après un décès, faute d’information ou de démarches engagées à temps ! Une véritable « perte sèche » !



Souvent, les familles se retrouvent seules face à des procédures administratives complexes, obscures et chronophages. « Ce besoin d’accompagnement est d’autant plus crucial que ces démarches ont un impact direct sur la préservation du patrimoine familial » assurent les responsables de Tranquillite.fr.



Dans ce contexte, cette plateforme d'accompagnement simplifie les démarches administratives après un décès. En guidant les familles étape par étape, elle permet de gérer ces formalités sans erreurs ni oublis.



Grâce à cette solution, les familles peuvent identifier les organismes à contacter, rédiger des démarches adaptées et juridiquement valides, joindre les pièces nécessaires en complément de l'acte de décès, éviter des semaines de recherches et des allers-retours de courriers et accéder à des aides financières et récupérer des capitaux.



Elle remporte • 20.000 euros, un accompagnement par Silver Valley, 24 mois d’adhésion à Silver Valley, un stand offert sur le Festival Silver Eco les 20 et 21 octobre 2025 au Palais des

Festivals Cannes, etc.



Pour Romain Ganneau, Directeur Général de Silver Valley : « Les lauréats de cette édition ont su séduire le jury par la pertinence de leurs solutions et la solidité de leur modèle. Ce prix ne se limite pas à une distinction : il accompagne concrètement ces structures dans leur développement, en leur donnant les moyens de renforcer leur impact et leur ancrage dans l’écosystème ».



Et de préciser : « année après année, le Prix Silver Valley révèle des entreprises innovantes, solides et pérennes, appelées à devenir des acteurs majeurs du secteur, à l’image des lauréats précédents qui comptent aujourd’hui parmi les références, voire les licornes de la transition démographique. »