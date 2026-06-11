Insee 2070 : le vrai choc n'est pas tant le déclin démographique, c'est ce qui vous attend passé vos 80 ans

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Insee : la population française déclinera dès 2037, et votre pension en paiera le prix

Le calcul se fait avec votre propre date de naissance. Si vous avez 62 ans aujourd'hui, vous fêterez vos 80 ans en 2044, en plein cœur de la phase de décroissance qui devrait s'ouvrir en 2037.Or les 80 ans ou plus sont précisément le groupe qui exploseront : de 4,3 millions de personnes en 2026 à, soit 4,6 millions de plus. Les 65-79 ans, eux, ne gagneront que 1,2 million.Le vieillissement projeté n'est donc pas une France de jeunes retraités voyageurs. C'est une France du, celle des aides à domicile, des déambulateurs et des rendez-vous médicaux qui s'enchaînent.Reste à savoir qui sera autour de vous à ce moment-là. Le scénario central répond par un ratio : la France compte aujourd'hui, elle en comptera 49 dès 2040 et 62 en 2070.Traduit dans votre quotidien, cela revient à passer de 2,5 personnes d'âge actif par senior aujourd'hui à 2 en 2040, puis à environ 1,6 en 2070. Chaque infirmière, chaque aide-soignant, chaque cotisant devrait alors entourer, soigner ou financer presque deux fois plus d'aînés qu'aujourd'hui.La vague montera encore plus haut au sommet de l'édifice, puisque le nombre de centenaires bondira d'environ 37 000 aujourd'hui àUn détail des projections mérite d'ailleurs votre attention : la part des hommes parmi les 80 ans ou plus grimpera de 38 % à 44 %. Les couples vieilliront donc plus souvent à deux, ce qui fera du conjoint le premier aidant du pays, à un âge où il a lui-même besoin d'aide.Vous l'avez compris : la question n'est plus de savoir si vous vivrez vieux, mais avec quel entourage.