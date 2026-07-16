Société

Aide à mourir : ces cinq conditions qui excluent la maladie que les seniors redoutent le plus

L'Assemblée nationale a voté hier, 291 voix contre 241, la loi créant un droit à l'aide à mourir. Seize mois de navette, trois rejets du Sénat, et un vote final au Palais Bourbon qui ne règle pas l'essentiel. La cinquième condition d'accès exclut les malades dont le discernement s'altère.



Ce que le vote du 15 juillet crée dans le droit français La France autorise désormais, sous conditions, l'administration d'une substance létale à une personne qui en fait la demande. L'auto-administration par le patient est le principe.



Quand le malade n'est pas physiquement capable de réaliser le geste, un médecin ou un infirmier administre la dose. Le texte prévoit une prise en charge intégrale par la Sécurité sociale.



Une clause de conscience, calquée sur celle de l'IVG, permet aux soignants de refuser de participer à la procédure. Ils doivent en revanche orienter le patient vers un confrère disposé à le faire.



La majorité s'est réduite à chaque scrutin : 106 voix d'écart en mai 2025, 73 en février 2026, 63 en juin, 50 hier. En quatorze mois, la majorité favorable au texte a fondu de plus de moitié.

Cinq critères, et pas un de moins Pour accéder à l'aide à mourir, cinq conditions cumulatives doivent être réunies : être majeur, avoir la nationalité française ou résider de façon stable et régulière en France, être atteint d'une affection grave et incurable en phase avancée ou terminale engageant le pronostic vital, présenter une souffrance liée à cette affection réfractaire aux traitements ou jugée insupportable par le malade, et manifester sa volonté de façon libre et éclairée.



La demande se fait par écrit, en personne, auprès d'un médecin en activité. Pas de téléconsultation.



Le médecin réunit un collège pluriprofessionnel comprenant un spécialiste de la pathologie et rend sa décision sous quinze jours. Un délai de réflexion d'au moins deux jours s'applique ensuite.



Une souffrance exclusivement psychologique ne permet pas d'accéder au dispositif. Les pathologies visées ne sont pas listées dans la loi : c'est au malade et au médecin d'évaluer si les critères sont réunis, au cas par cas.

Si vous perdez le discernement, ce droit s'éteint avec lui



Votre discernement doit être confirmé à chaque étape de la procédure, y compris au moment de l'administration de la substance létale. Le texte voté hier est explicite : une personne « dont une maladie altère gravement le discernement lors de la démarche » ne peut pas être regardée comme manifestant une volonté libre et éclairée.



Alzheimer, démences vasculaires, maladies neurodégénératives en phase avancée : autant de pathologies qui rendent l'accès au droit mécaniquement impossible dès que les troubles cognitifs s'installent. Un patient diagnostiqué à un stade précoce, lucide aujourd'hui, ne pourra pas formuler une demande anticipée d'aide à mourir pour le jour où il ne le sera plus.



Si le discernement se dégrade entre la demande et l'administration, la procédure s'interrompt. Vos directives anticipées, rédigeables sur papier libre ou via le modèle disponible sur



Le législateur a écarté cette possibilité à toutes les lectures. Au Québec, les demandes anticipées d'aide médicale à mourir sont autorisées depuis octobre 2024 pour les personnes atteintes de maladies neurodégénératives cognitives.



La France a fait le choix inverse. La maladie qui suscite le plus d'angoisse chez les 60 à 70 ans, celle pour laquelle la question de la dignité se pose avec le plus de violence, est précisément celle que la loi exclut par construction. C'est le cinquième critère qui change tout pour vous. Être « apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée » n'est pas une condition vérifiée une seule fois, au moment de la demande.Votre discernement doit être confirmé à chaque étape de la procédure, y compris au moment de l'administration de la substance létale. Le texte voté hier est explicite : une personne « dont une maladie altère gravement le discernement lors de la démarche » ne peut pas être regardée comme manifestant une volonté libre et éclairée.Alzheimer, démences vasculaires, maladies neurodégénératives en phase avancée : autant de pathologies qui rendent l'accès au droit mécaniquement impossible dès que les troubles cognitifs s'installent. Un patient diagnostiqué à un stade précoce, lucide aujourd'hui, ne pourra pas formuler une demande anticipée d'aide à mourir pour le jour où il ne le sera plus.Si le discernement se dégrade entre la demande et l'administration, la procédure s'interrompt. Vos, rédigeables sur papier libre ou via le modèle disponible sur service-public.gouv.fr , ne servent pas non plus de demande d'aide à mourir.Le législateur a écarté cette possibilité à toutes les lectures. Au Québec, les demandes anticipées d'aide médicale à mourir sont autorisées depuis octobre 2024 pour les personnes atteintes de maladies neurodégénératives cognitives.La France a fait le choix inverse. La maladie qui suscite le plus d'angoisse chez les 60 à 70 ans, celle pour laquelle la question de la dignité se pose avec le plus de violence, est précisément celle que la loi exclut par construction.

Le Conseil constitutionnel n'a pas encore dit son mot majeurs protégés et l'articulation entre la clause de conscience des soignants et les établissements qui refuseraient de pratiquer l'aide à mourir.

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Gérard Larcher, président du Sénat, a annoncé une saisine séparée. Un recours par un groupe de sénateurs LR et centristes est également en préparation.



Le Conseil constitutionnel dispose d'un mois pour statuer. La promulgation ne pourra pas intervenir avant sa décision, soit au plus tôt à la mi-août.



Des décrets d'application seront ensuite nécessaires. Le cabinet de Stéphanie Rist a confirmé un objectif de publication dans les six mois suivant la promulgation.

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La HAS doit finaliser ses recommandations d'ici novembre 2026, l'ANSM doit organiser le circuit des substances létales. Aucun patient ne pourra bénéficier de ce nouveau droit avant début 2027. Le vote d'hier ne ferme pas le dossier. Sébastien Lecornu a annoncé la saisine du Conseil constitutionnel sur trois points : le délai de rétractation de deux jours, la situation deset l'articulation entre la clause de conscience des soignants et les établissements qui refuseraient de pratiquer l'aide à mourir.Gérard Larcher, président du Sénat, a annoncé une saisine séparée. Un recours par un groupe de sénateurs LR et centristes est également en préparation.Le Conseil constitutionnel dispose d'un mois pour statuer. La promulgation ne pourra pas intervenir avant sa décision, soit au plus tôt à la mi-août.Des décrets d'application seront ensuite nécessaires. Le cabinet de Stéphanie Rist a confirmé un objectif de publication dans les six mois suivant la promulgation.La HAS doit finaliser ses recommandations d'ici novembre 2026, l'ANSM doit organiser le circuit des substances létales. Aucun patient ne pourra bénéficier de ce nouveau droit

Vos directives anticipées restent votre seul levier Le cadre juridique en vigueur reste celui de la loi Claeys-Leonetti de 2016. La sédation profonde et continue jusqu'au décès est accessible aux patients dont le pronostic vital est engagé à court terme.



Rédiger vos directives anticipées demeure le seul geste juridiquement opposable pour faire valoir vos volontés en matière de fin de vie. Elles s'imposent aux médecins, sauf urgence vitale ou demande manifestement inappropriée.



Désigner une personne de confiance est le deuxième geste concret : c'est elle qui portera votre parole si vous ne pouvez plus l'exprimer. Sur ce terrain-là, la nouvelle loi ne change rien à ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui.