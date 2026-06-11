Aide à mourir : cette ligne rétablie par les députés qui concerne directement votre assurance-vie

Tout part d'un texte ancien, l'article L. 132-7 du code des assurances. Il prévoit qu'une assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement la mort au cours de la première année du contrat.



La couverture du suicide ne devient obligatoire qu'à partir de la deuxième année. Et chaque augmentation de garanties rouvre une période d'exclusion d'un an sur les montants ajoutés.



Le code de la mutualité contient la même exclusion à son article L. 223-9, pour les garanties décès souscrites auprès d'une mutuelle. Le risque ne se limite donc pas aux grands contrats bancaires, il touche aussi les couvertures collectives et les petites prévoyances obsèques.



Or, sans précision dans la loi, un décès obtenu par aide à mourir pourrait être assimilé à une mort volontaire au sens de ces articles. Un contrat récent, un avenant signé quelques mois plus tôt, et le capital promis à vos bénéficiaires pourrait être contesté, voire jamais versé.



C'est là que tout se joue.



La parade rétablie par les députés tient en une phrase : la personne qui recourt à l'aide à mourir est réputée décédée de mort naturelle, des suites de son affection. Le texte complète en parallèle le code des assurances et le code de la mutualité pour que assureurs et mutuelles couvrent ce décès comme n'importe quel autre.



Pour vos proches, la différence est concrète : pas de clause d'exclusion opposable, pas de requalification du décès, pas de mention stigmatisante sur les documents qui suivent la succession.



Cette ligne avait pourtant été supprimée en séance le 23 mai 2025, à une courte majorité, malgré l'avis défavorable du rapporteur. La ministre de la Santé avait alors assuré que l'aide à mourir ne ferait pas obstacle aux contrats en cours, tout en renvoyant à la navette parlementaire le soin de clarifier le droit.



La navette vient de le faire, dans un sens qui protège les héritiers.