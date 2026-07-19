Carte bancaire à empreinte digitale : pourquoi près d'un million de seniors risquent de ne jamais pouvoir l'utiliser

La carte bancaire à empreinte digitale promet de supprimer le code à quatre chiffres pour tous vos paiements. Mais environ 5 % de la population possède des empreintes difficilement lisibles par les capteurs, et cette proportion augmente avec l'âge.



Ce que cette carte change à la caisse

Un capteur biométrique intégré dans la carte remplace la saisie du code PIN. Vous posez votre doigt, vous approchez la carte du terminal, et le paiement passe. Le geste est identique à un sans contact classique, mais sans la limite de 50 euros. Le code à quatre chiffres ne disparaît pas pour autant : il reste toujours disponible si la lecture de votre empreinte échoue.



Comment fonctionne l'enregistrement de votre empreinte

Avant d'utiliser la carte, il faut enregistrer votre empreinte. Selon les banques, la procédure se fait en agence avec un conseiller ou à domicile, grâce à un boîtier d'activation fourni avec la carte. Au Crédit Agricole, la procédure prévoit l'enregistrement de deux pouces : le droit et le gauche, précisément pour disposer d'une solution de secours si l'un des deux doigts ne fonctionne pas correctement.



Votre empreinte est stockée exclusivement sur la puce sécurisée de la carte, sous forme d'un modèle mathématique chiffré. D'après Thales, ni votre banque, ni le commerçant, ni aucun serveur externe n'y a accès. L'authentification s'opère entièrement en local, dans un composant appelé Secure Element. La carte ne contient aucune batterie : elle est alimentée par l'énergie du terminal de paiement au moment de la transaction.



Le premier paiement ou le premier retrait doit se faire avec saisie du code PIN pour activer la fonction biométrique. Ensuite, le code reste disponible comme solution de secours si la lecture de l'empreinte échoue.



BNP Paribas a déjà essayé, puis arrêté

La carte biométrique n'est pas une nouveauté. BNP Paribas avait commercialisé une Visa Premier à empreinte digitale, mais a mis fin à cette offre le 8 décembre 2025. Le produit a existé sans s'imposer. L'étape qui relance le sujet date du 31 mars 2026 : le réseau CB a agréé la carte biométrique sans contact de Thales, ouvrant la voie à un déploiement sur le réseau souverain français sans que les commerçants changent leurs terminaux.



Le problème que personne ne pose : vos empreintes changent avec l'âge

Environ 5 % des individus possèdent des empreintes digitales difficilement lisibles par les capteurs biométriques standards. Les personnes âgées figurent parmi les premières concernées, aux côtés de celles souffrant de certaines pathologies cutanées et de celles exerçant des métiers manuels intensifs.



Le vieillissement de la peau n'efface pas les empreintes, mais il modifie leur lisibilité. La peau des doigts devient plus sèche, les crêtes papillaires s'aplatissent, et certaines affections fréquentes après 60 ans (eczéma, psoriasis, effets secondaires de traitements médicamenteux) peuvent dégrader temporairement ou durablement la qualité du signal capté par le capteur.



Rapporté à la population française de 60 ans et plus, soit selon l'INSEE environ 19,7 millions de personnes au 1er janvier 2026, ce taux de 5 % représente près de 985 000 seniors potentiellement confrontés à des échecs d'authentification récurrents. Pour ces personnes, la carte biométrique ne supprime pas la saisie du code : elle ajoute une étape supplémentaire avant de retomber sur le code PIN en solution de secours.



Les fabricants le savent. C'est la raison pour laquelle le Crédit Agricole enregistre deux doigts différents et non un seul. C'est aussi pourquoi le code à quatre chiffres ne disparaît pas : il reste systématiquement disponible en cas d'échec biométrique. Mais pour un lecteur de 65 ans qui souffre de sécheresse cutanée, l'expérience quotidienne risque de ressembler davantage à une succession de tentatives échouées suivies d'un retour au code qu'à la fluidité promise par les communiqués de presse.



Ce qui change pour votre sécurité et vos plafonds

68 % des paiements de proximité par carte en 2024. Tous ces paiements passaient sous le plafond de 50 euros. Les 32 % restants imposaient encore la composition du code, soit environ 126 saisies de PIN par an pour un utilisateur moyen. La carte biométrique promet de les supprimer en authentifiant le porteur par son empreinte, quel que soit le montant.



Cette authentification renforce aussi la protection en cas de vol. Une carte sans contact classique volée peut servir pour des achats jusqu'à 50 euros avant que le plafond cumulé n'impose le code. Avec la carte biométrique, le voleur ne peut pas payer : l'empreinte du porteur légitime est indispensable. Comme le précise la fiche pratique de 13 mois pour signaler une opération frauduleuse à votre banque et en demander le remboursement.



Pour les paiements en ligne, en revanche, la carte biométrique n'apporte rien de nouveau. L'authentification à distance repose toujours sur la validation via votre application bancaire ou un code SMS. Les Selon l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement, le sans contact représentaitpar carte en 2024. Tous ces paiements passaient sous le plafond de 50 euros. Les 32 % restants imposaient encore la composition du code, soit environpour un utilisateur moyen. La carte biométrique promet de les supprimer en authentifiant le porteur par son empreinte, quel que soit le montant.Cette authentification renforce aussi la protection en cas de vol. Une carte sans contact classique volée peut servir pour des achats jusqu'à 50 euros avant que le plafond cumulé n'impose le code. Avec la carte biométrique, le voleur ne peut pas payer : l'empreinte du porteur légitime est indispensable. Comme le précise la fiche pratique de service-public.gouv.fr , vous disposez d'un délai deà votre banque et en demander le remboursement.Pour les paiements en ligne, en revanche, la carte biométrique n'apporte rien de nouveau. L'authentification à distance repose toujours sur la validation via votre application bancaire ou un code SMS. Les techniques de fraude qui ciblent les seniors exploitent précisément ce canal en ligne, que la biométrie sur carte physique ne protège pas.



Ce qu'il faut vérifier avant de demander cette carte