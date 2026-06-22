Frais de succession : une seule banque vient de faire tomber la gratuité qui protégeait vos héritiers

J'ai posé la calculatrice sur cinq profils de successions courantes, parce que les montants concrets manquent partout.



Avant le 20 juin 2026, un Livret A de 4 000 euros détenu par un mineur décédé ne coûtait rien à clôturer. Désormais, la banque peut facturer jusqu'à 40 euros de frais, soit 1 % du solde.



Le même calcul s'applique aux petites successions qui étaient exonérées sous le seuil de 5 965 euros. Un compte épargne de 5 000 euros laissé par votre mère ou votre père pouvait être clôturé sans frais depuis novembre 2025 : la facture peut aujourd'hui atteindre 50 euros.



Sur une succession de 15 000 euros, le plafonnement produit une facture pouvant aller jusqu'à 150 euros. Pour 50 000 euros d'avoirs, le maximum autorisé grimpe à 500 euros.



Au-delà de 85 700 euros, le plafond absolu de 857 euros s'applique quelle que soit la somme détenue. C'est un maximum, pas un minimum : votre banque reste libre de facturer en dessous, et certains établissements affichent dans leur grille tarifaire un forfait inférieur au plafond légal.



Jugez-en : un héritier qui récupère 100 000 euros voit sa facture plafonnée à 857 euros, soit 0,86 % de ses avoirs. Celui qui récupère 3 000 euros sur le Livret A d'un proche paiera jusqu'à 30 euros, soit 1 % plein sur un montant où chaque euro compte.



Ce mécanisme nous concerne tous. Avant la loi de 2025, les banques facturaient librement ces opérations : certaines dépassaient 400 euros pour un dossier standard.



Le plafonnement a mis fin aux excès, mais la gratuité protégeait les héritiers les plus modestes d'une facture que rien ne justifiait au regard des sommes en jeu. C'est cette protection qui vient de tomber, et la charge relative pèse désormais plus lourd sur ceux qui héritent le moins.