On pensait le dégrèvement de taxe foncière accordé d'office : sauf que le fisc calcule votre avis d'août 2026 sur vos revenus de 2024, pas de 2025

Voilà pour la règle. Sauf que l'administration ne connaît pas encore vos revenus de 2025 au moment où elle édite les avis, en plein été. Le Bulletin officiel des finances publiques l'écrit noir sur blanc : la condition de revenu est appréciée d'après la déclaration souscrite l'année précédente, donc sur les revenus de l'avant-dernière année. Pour l'avis de 2026, le fisc regarde donc vos revenus de 2024.



Ce décalage de deux ans ne se voit pas quand votre situation est stable. En revanche, il coûte cher dès qu'elle bouge.



Un propriétaire de 67 ans qui a cessé son activité en 2025, une veuve dont la pension de réversion a remplacé deux retraites, un couple qui avait encaissé un revenu exceptionnel en 2024 : tous sont passés sous le plafond l'an dernier et restent au-dessus dans la photo que l'administration utilise cet été. Le dégrèvement de 100 € ne figure alors pas sur l'avis, et aucun courrier ne vient expliquer pourquoi.



Le mot « d'office » ne veut donc pas dire « sans rien faire ».



Le même texte prévoit en effet une sortie de secours : si votre revenu de l'année précédente repasse sous la limite, le dégrèvement qui n'a pas pu être accordé d'office peut être obtenu sur réclamation, depuis la messagerie sécurisée de votre espace sur impots.gouv.fr ou auprès de votre centre des finances publiques. Le délai court jusqu'au 31 décembre 2027 pour la taxe foncière de cette année. L'UNPI racontait en avril le cas d'un de ses adhérents, privé des 100 € malgré des revenus éligibles, et qui a fini par obtenir gain de cause par ce chemin.



Mais le mécanisme joue dans les deux sens. Si vos revenus de 2025 dépassent la limite alors que ceux de 2024 la respectaient, le dégrèvement inscrit sur votre avis peut vous être repris, et l'administration établit alors un rôle supplémentaire au profit de l'État.



D'après les données de la DGFiP exploitées par l'UNPI, 201 000 propriétaires ont touché ces 100 € en 2024, contre 887 000 qui ont bénéficié d'une exonération complète.