On pensait le dégrèvement de taxe foncière accordé d'office : sauf que le fisc calcule votre avis d'août 2026 sur vos revenus de 2024, pas de 2025

Une retraitée pointe une ligne de son avis de taxe foncière au guichet des impôts - Illustration générée par IA
Un avis qui tombe fin août, une hausse minime
Les avis de taxe foncière 2026 sont mis en ligne à partir de la fin août pour les propriétaires non mensualisés, et à partir du 19 septembre pour les mensualisés. Les avis papier partent, selon Service-Public, entre le 24 août et le 21 septembre pour les premiers, entre le 21 septembre et le 9 octobre pour les seconds. Or la part nationale de l'impôt bouge peu cette année : les bases cadastrales n'ont été revalorisées que de 0,8 %, contre 1,7 % en 2025 et 3,9 % en 2024.
Les plafonds de revenus retenus pour 2026
Le droit à l'allègement se joue sur un seul chiffre, votre revenu fiscal de référence.
Pour la taxe foncière 2026, établie d'après les revenus de 2025, la fiche de Service-Public mise à jour le 8 juillet fixe la limite à 12 793 € pour une part, 19 625 € pour deux parts, avec 3 416 € de plus par demi-part supplémentaire. Ramené au mois, ce plafond représente 1 066 € de revenu fiscal pour une personne seule, soit environ 1 185 € de pension mensuelle imposable une fois l'abattement de 10 % appliqué. Autant dire un niveau de pension modeste.
Sous ce plafond, deux régimes coexistent. Les propriétaires de plus de 75 ans au 1er janvier 2026 sont exonérés de taxe foncière sur leur résidence principale, et dans un couple il suffit que l'un des deux ait atteint cet âge. Ceux qui ont entre 65 et 75 ans n'ont pas droit à cette exonération, mais ils reçoivent un dégrèvement forfaitaire de 100 €. Les titulaires de l'Aspa et de l'Asi, eux, échappent à la taxe sans condition d'âge, comme le rappelle la fiche officielle sur la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Pour la taxe foncière 2026, établie d'après les revenus de 2025, la fiche de Service-Public mise à jour le 8 juillet fixe la limite à 12 793 € pour une part, 19 625 € pour deux parts, avec 3 416 € de plus par demi-part supplémentaire. Ramené au mois, ce plafond représente 1 066 € de revenu fiscal pour une personne seule, soit environ 1 185 € de pension mensuelle imposable une fois l'abattement de 10 % appliqué. Autant dire un niveau de pension modeste.
Sous ce plafond, deux régimes coexistent. Les propriétaires de plus de 75 ans au 1er janvier 2026 sont exonérés de taxe foncière sur leur résidence principale, et dans un couple il suffit que l'un des deux ait atteint cet âge. Ceux qui ont entre 65 et 75 ans n'ont pas droit à cette exonération, mais ils reçoivent un dégrèvement forfaitaire de 100 €. Les titulaires de l'Aspa et de l'Asi, eux, échappent à la taxe sans condition d'âge, comme le rappelle la fiche officielle sur la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Pourquoi le fisc regarde vos revenus de 2024
Voilà pour la règle. Sauf que l'administration ne connaît pas encore vos revenus de 2025 au moment où elle édite les avis, en plein été. Le Bulletin officiel des finances publiques l'écrit noir sur blanc : la condition de revenu est appréciée d'après la déclaration souscrite l'année précédente, donc sur les revenus de l'avant-dernière année. Pour l'avis de 2026, le fisc regarde donc vos revenus de 2024.
Ce décalage de deux ans ne se voit pas quand votre situation est stable. En revanche, il coûte cher dès qu'elle bouge.
Un propriétaire de 67 ans qui a cessé son activité en 2025, une veuve dont la pension de réversion a remplacé deux retraites, un couple qui avait encaissé un revenu exceptionnel en 2024 : tous sont passés sous le plafond l'an dernier et restent au-dessus dans la photo que l'administration utilise cet été. Le dégrèvement de 100 € ne figure alors pas sur l'avis, et aucun courrier ne vient expliquer pourquoi.
Le mot « d'office » ne veut donc pas dire « sans rien faire ».
Le même texte prévoit en effet une sortie de secours : si votre revenu de l'année précédente repasse sous la limite, le dégrèvement qui n'a pas pu être accordé d'office peut être obtenu sur réclamation, depuis la messagerie sécurisée de votre espace sur impots.gouv.fr ou auprès de votre centre des finances publiques. Le délai court jusqu'au 31 décembre 2027 pour la taxe foncière de cette année. L'UNPI racontait en avril le cas d'un de ses adhérents, privé des 100 € malgré des revenus éligibles, et qui a fini par obtenir gain de cause par ce chemin.
Mais le mécanisme joue dans les deux sens. Si vos revenus de 2025 dépassent la limite alors que ceux de 2024 la respectaient, le dégrèvement inscrit sur votre avis peut vous être repris, et l'administration établit alors un rôle supplémentaire au profit de l'État.
D'après les données de la DGFiP exploitées par l'UNPI, 201 000 propriétaires ont touché ces 100 € en 2024, contre 887 000 qui ont bénéficié d'une exonération complète.
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Un propriétaire de 67 ans qui a cessé son activité en 2025, une veuve dont la pension de réversion a remplacé deux retraites, un couple qui avait encaissé un revenu exceptionnel en 2024 : tous sont passés sous le plafond l'an dernier et restent au-dessus dans la photo que l'administration utilise cet été. Le dégrèvement de 100 € ne figure alors pas sur l'avis, et aucun courrier ne vient expliquer pourquoi.
Le mot « d'office » ne veut donc pas dire « sans rien faire ».
Le même texte prévoit en effet une sortie de secours : si votre revenu de l'année précédente repasse sous la limite, le dégrèvement qui n'a pas pu être accordé d'office peut être obtenu sur réclamation, depuis la messagerie sécurisée de votre espace sur impots.gouv.fr ou auprès de votre centre des finances publiques. Le délai court jusqu'au 31 décembre 2027 pour la taxe foncière de cette année. L'UNPI racontait en avril le cas d'un de ses adhérents, privé des 100 € malgré des revenus éligibles, et qui a fini par obtenir gain de cause par ce chemin.
Mais le mécanisme joue dans les deux sens. Si vos revenus de 2025 dépassent la limite alors que ceux de 2024 la respectaient, le dégrèvement inscrit sur votre avis peut vous être repris, et l'administration établit alors un rôle supplémentaire au profit de l'État.
D'après les données de la DGFiP exploitées par l'UNPI, 201 000 propriétaires ont touché ces 100 € en 2024, contre 887 000 qui ont bénéficié d'une exonération complète.
Le plafonnement à 50 %, et son seuil réel
Reste un troisième dispositif, régulièrement présenté comme le recours des propriétaires modestes : le plafonnement de la taxe foncière à la moitié de vos revenus. Ses limites de revenu fiscal sont bien plus larges que les précédentes, 30 083 € pour une part et 42 645 € pour deux parts en 2026, et il ne pose cette fois aucune condition d'âge.
Sauf que le calcul en réduit fortement la portée. Le dégrèvement ne porte que sur la fraction de taxe qui dépasse 50 % des revenus, si bien qu'une personne seule située au plafond doit afficher une taxe foncière supérieure à 15 041 € avant de récupérer le premier euro. Le dispositif vise donc les situations extrêmes, celles où une maison de famille pèse plus lourd que les ressources de celui qui l'occupe. Un rapport parlementaire cité par l'UNPI recensait environ 5 600 bénéficiaires en 2015. Ce plafonnement ne remplace pas l'exonération des plus de 75 ans, en revanche il s'ajoute au dégrèvement de 100 € : la cotisation retenue pour le calcul s'entend après application de ce dernier.
Sauf que le calcul en réduit fortement la portée. Le dégrèvement ne porte que sur la fraction de taxe qui dépasse 50 % des revenus, si bien qu'une personne seule située au plafond doit afficher une taxe foncière supérieure à 15 041 € avant de récupérer le premier euro. Le dispositif vise donc les situations extrêmes, celles où une maison de famille pèse plus lourd que les ressources de celui qui l'occupe. Un rapport parlementaire cité par l'UNPI recensait environ 5 600 bénéficiaires en 2015. Ce plafonnement ne remplace pas l'exonération des plus de 75 ans, en revanche il s'ajoute au dégrèvement de 100 € : la cotisation retenue pour le calcul s'entend après application de ce dernier.
La ligne qui reste due, et la date qui ne se rattrape pas
Même exonéré, vous recevrez un avis d'imposition. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères figure sur le même document et reste due dans tous les cas, quels que soient votre âge et vos revenus. Beaucoup y voient une erreur de l'administration alors que l'exonération a bien été appliquée sur l'autre ligne.
Ensuite vient la date. Le paiement de la taxe foncière 2026 est attendu pour le 15 octobre, repoussé au 20 octobre si vous réglez en ligne, sur smartphone ou sur tablette, et l'adhésion au prélèvement à l'échéance reste ouverte jusqu'au 30 septembre. Un retard coûte 10 % de majoration, et le dépôt d'une réclamation ne dispense jamais de payer dans les délais. La ligne d'allègement se vérifie donc dès l'ouverture de l'avis, la date de paiement juste après : la première se rattrape encore jusqu'en 2027, la seconde, elle, ne se rattrape pas.
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