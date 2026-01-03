Argent et patrimoine

Exonéré de taxe foncière ? Cette ligne sur votre avis qui reste à payer

Par Fabrice Crozier | Publié le 03/01/2026 à 10:02 | mis à jour le 02/02/2026 à 17:30

Chaque année, des millions de retraités exonérés de taxe foncière reçoivent un avis d'imposition et croient à une erreur. Une taxe distincte, toujours due même en cas d'exonération totale.



Les nouveaux plafonds de revenus pour être exonéré 1,1% pour 2026, conformément à l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu. Voici les nouveaux plafonds à ne pas dépasser :

Personne seule (1 part fiscale) : 12 818€

Couple marié ou pacsé (2 parts) : 19 664€

Par demi-part supplémentaire : +3 423€ Ainsi, un couple dont l'un des conjoints est invalide (2,5 parts) pourra être exonéré avec un RFR allant jusqu'à 23 087€. Ces plafonds s'appliquent aux revenus perçus en 2025, tels qu'ils apparaîtront sur votre avis d'imposition 2026. Les seuils de revenu fiscal de référence (RFR) ouvrant droit à l'exonération de taxe foncière ont été revalorisés depour 2026, conformément à l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu. Voici les nouveaux plafonds à ne pas dépasser :Ainsi, un couple dont l'un des conjoints est invalide (2,5 parts) pourra être exonéré avec un RFR allant jusqu'à 23 087€. Ces plafonds s'appliquent aux revenus perçus en 2025, tels qu'ils apparaîtront sur votre avis d'imposition 2026.

Qui peut bénéficier de l'exonération totale ?

Les plus de 75 ans au 1er janvier 2026 : l'exonération est automatique si le RFR ne dépasse pas les seuils. Dans un couple, il suffit que l'un des deux conjoints ait atteint cet âge.

au 1er janvier 2026 : l'exonération est automatique si le RFR ne dépasse pas les seuils. Dans un couple, il suffit que l'un des deux conjoints ait atteint cet âge. Les bénéficiaires de l'ASPA (allocation de solidarité aux personnes âgées) : exonération de plein droit, quel que soit l'âge.

(allocation de solidarité aux personnes âgées) : exonération de plein droit, quel que soit l'âge. Les titulaires de l'ASI ou de l'AAH (allocation supplémentaire d'invalidité ou allocation aux adultes handicapés) : exonération automatique sous conditions de ressources. Si vous résidez désormais en EHPAD ou en établissement de soins longue durée mais conservez la jouissance de votre ancien logement, vous pouvez également bénéficier de cette exonération. L'exonération totale de taxe foncière sur la résidence principale concerne trois catégories de propriétaires, à condition de respecter les plafonds de revenus :Si vous résidez désormais en EHPAD ou en établissement de soins longue durée mais conservez la jouissance de votre ancien logement, vous pouvez également bénéficier de cette exonération.

Entre 65 et 75 ans : un abattement de 100€ Les retraités âgés de 65 à 75 ans au 1er janvier 2026 ne peuvent pas prétendre à l'exonération totale. En revanche, ils bénéficient d'un abattement forfaitaire de 100€ sur leur taxe foncière, à condition que leur RFR respecte les mêmes plafonds.



Cet allègement peut sembler modeste, mais il représente tout de même 100€ d'économie sur une taxe qui dépasse désormais 1 000€ en moyenne en France. Il s'applique automatiquement, sans démarche particulière.



Attention toutefois : si votre RFR de l'année N-2 dépassait les seuils mais que celui de N-1 est repassé en dessous, l'abattement ne sera pas appliqué automatiquement. Vous devrez alors en faire la demande auprès de votre centre des finances publiques.

Le piège de la TEOM : pourquoi vous recevrez quand même un avis C'est la mauvaise surprise qui attend des milliers de retraités chaque automne. Même en cas d'exonération totale de taxe foncière, vous recevrez un avis d'imposition. La raison : la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) reste due dans tous les cas.



Cette taxe, qui finance la collecte et le traitement des déchets, n'est couverte par aucun dispositif d'exonération lié à l'âge ou aux revenus. Son montant varie considérablement selon les communes, de quelques dizaines d'euros à plus de 400€ dans certaines intercommunalités.



En recevant cet avis, de nombreux retraités pensent à tort que leur exonération n'a pas été appliquée. Vérifiez bien le détail : si seule la ligne TEOM apparaît, c'est que l'exonération de taxe foncière a bien fonctionné.

Comment vérifier votre éligibilité dès maintenant avis d'imposition 2025 (sur les revenus 2024). Votre revenu fiscal de référence y figure en première page. Si ce montant est proche des seuils, anticipez : vos revenus 2025, déclarés au printemps 2026, serviront de base au calcul.



Quelques situations peuvent faire basculer votre RFR au-dessus des plafonds :

Une plus-value immobilière lors d'une vente

Un rachat de contrat d'assurance-vie

Des revenus exceptionnels (succession, prime) En cas de doute ou d'anomalie sur votre avis de taxe foncière, vous pouvez déposer une réclamation via votre espace personnel sur Pour savoir si vous serez exonéré en 2026, consultez votre(sur les revenus 2024). Votre revenu fiscal de référence y figure en première page. Si ce montant est proche des seuils, anticipez : vos revenus 2025, déclarés au printemps 2026, serviront de base au calcul.Quelques situations peuvent faire basculer votre RFR au-dessus des plafonds :En cas de doute ou d'anomalie sur votre avis de taxe foncière, vous pouvez déposer une réclamation via votre espace personnel sur impots.gouv.fr ou contacter directement votre centre des finances publiques.

Sources

- Article 1417 du Code général des impôts (conditions d'exonération)

- Loi de finances 2026 (revalorisation barème IR de 1,1%)

- Service-Public.fr, Exonération de taxe foncière pour les personnes âgées