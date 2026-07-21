Taxe sur les logements vacants à Paris : la facture passe de 790 à 2 800 euros, mais quatre motifs permettent d'y échapper

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D'après les chiffres communiqués par la Ville de Paris, un appartement vide de 30 m² dans le 17e arrondissement était taxé à hauteur de 790 euros la première année sous l'ancien système. En 2027, ce même bien passera à 1 400 euros.Si la vacance persiste en 2028 : 2 800 euros. Sur trois ans cumulés, la facture atteintaux nouveaux taux, contre 3 950 euros sous l'ancien régime.Le surcoût représente plus de 3 000 euros pour un simple studio. En année pleine à taux maximum, la hausse nette pour ce 30 m² représente 1 209 euros par an de plus qu'avant.Ramené au mois :que personne ne vous avait encore chiffrés. Sur un deux-pièces de 50 m² dans le même arrondissement, la facture peut dépasser 4 500 euros par an à taux plein.La base de calcul repose sur la valeur locative cadastrale du bien, sans aucun abattement. Ce loyer théorique annuel, fixé par l'administration fiscale, sert aussi de base à votre taxe foncière.Si votre valeur locative est erronée, la surtaxe le sera aussi. Vous pouvez vérifier ce montant sur votre espace personnel impots.gouv.fr, dans la rubrique « Biens immobiliers ».L'administration dispose de plusieurs moyens pour repérer les logements vacants. Selon les données publiées par la Ville de Paris, les services fiscaux croisent les déclarations d'occupation des biens immobiliers, les relevés de consommation d'eau et d'électricité, et les fichiers de taxe foncière.Un compteur qui affiche zéro depuis plus d'un an déclenche le signalement.