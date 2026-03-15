Taxe foncière : pourquoi un simple lavabo peut vous coûter plus cher

Tous les propriétaires ne sont pas concernés de la même manière.



Les logements les plus exposés sont ceux qui ont été rénovés ou améliorés au fil des décennies sans que les travaux soient déclarés au fisc. Un pavillon construit dans les années 1960, équipé depuis d'une salle de bains complète et d'un chauffage central, peut voir sa valeur locative bondir si ces éléments sont ajoutés à la base.



Les propriétaires de maisons anciennes en zone rurale ou périurbaine sont particulièrement visés. Dans ces secteurs, les écarts entre la réalité du logement et les données cadastrales sont souvent les plus importants.



À l'inverse, les logements récents — construits après les années 2000 — sont généralement déjà à jour dans les fichiers de l'administration fiscale. Leur taxe foncière ne devrait pas évoluer.



Sur les 32 millions de propriétaires qui paient la taxe foncière en France, 7,4 millions sont donc dans le viseur de cette mise à jour.