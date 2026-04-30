Exonération aide à domicile : 348 000 seniors de 70-79 ans devront régulariser 4 mois de cotisations

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La régularisation des cotisations patronales que devront effectuer les particuliers employeurs de 70-79 ans © SeniorActu.com
Ce que change le décret du 8 avril 2026
Le décret n° 2026-261 a été publié au Journal officiel le 10 avril dernier. Il modifie l'article L241-10 du code de la sécurité sociale, qui régit l'exonération de cotisations patronales dont bénéficient les particuliers employeurs âgés.
Jusqu'au 31 décembre 2025, dès qu'un senior atteignait 70 ans, son aide à domicile était automatiquement exonérée de cotisations patronales. Aucune condition de revenus, aucun examen de dépendance.
Pour l'État, ce dispositif fonctionnait comme une « niche sociale » dont le coût était devenu trop lourd. Le gouvernement table sur 100 millions d'euros d'économies par an.
Le seuil d'âge passe donc à 80 ans pour bénéficier automatiquement de l'avantage. La règle s'applique aux périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2026, ce qui oblige les seniors concernés à régulariser leurs cotisations déjà versées.
Pour un couple, la condition d'âge est satisfaite dès lors que l'un des deux conjoints a atteint 80 ans.
Une mince consolation pour les ménages où la différence d'âge entre époux dépasse dix ans.
Jusqu'au 31 décembre 2025, dès qu'un senior atteignait 70 ans, son aide à domicile était automatiquement exonérée de cotisations patronales. Aucune condition de revenus, aucun examen de dépendance.
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Pour un couple, la condition d'âge est satisfaite dès lors que l'un des deux conjoints a atteint 80 ans.
Une mince consolation pour les ménages où la différence d'âge entre époux dépasse dix ans.
La porte de sortie : conserver l'exonération via l'APA
Le décret prévoit une porte de sortie que peu de seniors connaissent. L'exonération automatique liée à l'âge a beau disparaître entre 70 et 79 ans, l'exonération liée à la perte d'autonomie reste, elle, intacte.
Concrètement, toute personne percevant l'Allocation personnalisée d'autonomie (APA) conserve l'exonération totale, quel que soit son âge. Y compris en GIR 5 ou 6, c'est-à-dire pour les niveaux les plus bas de perte d'autonomie.
La logique est implacable. Si vous avez 72 ans et que vous commencez à éprouver des difficultés pour vous habiller, faire vos courses ou préparer vos repas, une demande d'APA peut vous éviter la hausse.
Le déclenchement passe par le conseil départemental. Une équipe médico-sociale se déplace à votre domicile pour évaluer votre niveau d'autonomie selon la grille AGGIR.
Le délai d'instruction tourne autour de deux mois. Pour vous, l'objectif n'est pas forcément de toucher une aide financière conséquente : c'est de conserver la mention « bénéficiaire APA » qui rouvre la porte à l'exonération.
Plusieurs autres profils bénéficient automatiquement de l'exonération malgré la nouvelle borne d'âge. Les titulaires de la Prestation de compensation du handicap (PCH), les bénéficiaires de la majoration pour tierce personne au titre d'une pension d'invalidité, et les détenteurs d'une carte mobilité inclusion mention invalidité avec un taux d'incapacité de 80 % ou plus.
Concrètement, toute personne percevant l'Allocation personnalisée d'autonomie (APA) conserve l'exonération totale, quel que soit son âge. Y compris en GIR 5 ou 6, c'est-à-dire pour les niveaux les plus bas de perte d'autonomie.
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Plusieurs autres profils bénéficient automatiquement de l'exonération malgré la nouvelle borne d'âge. Les titulaires de la Prestation de compensation du handicap (PCH), les bénéficiaires de la majoration pour tierce personne au titre d'une pension d'invalidité, et les détenteurs d'une carte mobilité inclusion mention invalidité avec un taux d'incapacité de 80 % ou plus.
Trois profils face à la réforme : où vous situez-vous ?
Pour les seniors qui ne peuvent pas activer cette porte de sortie, la facture grimpe vite. L'Observatoire de l'emploi à domicile chiffre la hausse à 15 % du reste à charge horaire, qui passe de 10,62 € à 12,21 € de l'heure déclarée.
Ramené à la consommation moyenne d'un senior employeur, soit environ dix heures par semaine, le surcoût atteint 100 à 120 € par mois. Sur l'année, la facture supplémentaire oscille entre 1 000 et 1 500 €.
Pour comprendre où vous vous situez face à cette réforme, trois profils-types se dégagent. Et chacun appelle une réponse différente.
Le profil 2 est celui où il y a le plus à gagner : la démarche prend deux mois, mais elle peut faire la différence entre payer 1 500 € de plus chaque année ou rester exonéré.
Ramené à la consommation moyenne d'un senior employeur, soit environ dix heures par semaine, le surcoût atteint 100 à 120 € par mois. Sur l'année, la facture supplémentaire oscille entre 1 000 et 1 500 €.
Pour comprendre où vous vous situez face à cette réforme, trois profils-types se dégagent. Et chacun appelle une réponse différente.
Profil 1 ✅ Exonération maintenue
Senior bénéficiaire APA, PCH ou CMI 80 %
Aucun changement, exonération totale conservée quel que soit l'âge
Reste à charge inchangé
10,62 € de l'heure déclarée
Profil 2 ⚠️ Démarche à engager
70-79 ans avec début de fragilité
Demande APA possible auprès du conseil départemental, GIR 5-6 inclus
Délai d'instruction
Environ deux mois après visite médico-sociale
Profil 3 ⚠️ Hausse de 15 %
70-79 ans autonome sans GIR
Aucune exonération possible, reste à charge à 12,21 €/h
Surcoût annuel typique
1 000 à 1 500 € selon le volume d'heures
Le profil 2 est celui où il y a le plus à gagner : la démarche prend deux mois, mais elle peut faire la différence entre payer 1 500 € de plus chaque année ou rester exonéré.
Une rétroactivité contestée jusqu'à l'Assemblée
Le point le plus sensible du décret reste son application rétroactive au 1er janvier 2026. Pendant les quatre premiers mois de l'année, des centaines de milliers de ménages ont continué de bénéficier de l'exonération à 70 ans, en toute bonne foi.
Le décret du 8 avril les oblige désormais à régulariser quatre mois de cotisations. L'URSSAF doit communiquer prochainement sur les modalités pratiques de cette régularisation.
Le sujet n'est pas resté sans écho. Le député Thibault Bazin a déposé une question écrite à l'Assemblée nationale pour demander une tolérance sur les périodes antérieures à la publication du décret.
Selon l'élu, les caisses de sécurité sociale ont rendu un avis défavorable à cette mesure lors de l'élaboration du texte. Un signal rare dans le processus législatif, qui n'a pas empêché le décret d'entrer en vigueur.
L'Observatoire de l'emploi à domicile évalue par ailleurs l'impact de la mesure à 5,7 millions d'heures de travail détruites, soit l'équivalent de 3 086 emplois à temps plein.
La conséquence redoutée : un basculement vers le travail au noir, ou un renoncement pur et simple à l'aide.
Le ministère du Travail rappelle que le crédit d'impôt service à la personne reste maintenu. Il représente 50 % des dépenses engagées, dans la limite de 12 000 € par an, soit 6 000 € maximum.
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La conséquence redoutée : un basculement vers le travail au noir, ou un renoncement pur et simple à l'aide.
Le ministère du Travail rappelle que le crédit d'impôt service à la personne reste maintenu. Il représente 50 % des dépenses engagées, dans la limite de 12 000 € par an, soit 6 000 € maximum.
Les démarches à engager dès maintenant
Si vous êtes concerné par la hausse, la première démarche utile consiste à vérifier votre éligibilité à l'APA. Le formulaire est disponible auprès de votre conseil départemental ou du Centre communal d'action sociale de votre commune.
La démarche est gratuite et sans condition de ressources. Le seul critère est la perte d'autonomie évaluée selon la grille AGGIR.
Dans l'attente de l'instruction, plusieurs autres leviers permettent de réduire le coût mensuel. L'avance immédiate du crédit d'impôt service à la personne, accessible via le portail URSSAF, vous permet d'en bénéficier chaque mois plutôt que d'attendre la déclaration annuelle.
Le passage en mode prestataire, via une structure agréée, peut aussi changer la donne. Les tarifs de ces structures sont encadrés et ne suivent pas le même mécanisme de cotisations patronales que l'emploi direct.
Le détail complet du dispositif et la liste des dérogations sont consultables sur le portail Service-Public, mis à jour le 15 avril après publication du décret.
Reste à voir comment l'URSSAF traitera concrètement les régularisations de ces quatre mois.
Pour les seniors qui ont la possibilité d'engager une démarche APA, l'arbitrage est clair : le délai de deux mois reste plus court que les 1 500 € annuels qui se profilent en cas d'inaction.
La démarche est gratuite et sans condition de ressources. Le seul critère est la perte d'autonomie évaluée selon la grille AGGIR.
Dans l'attente de l'instruction, plusieurs autres leviers permettent de réduire le coût mensuel. L'avance immédiate du crédit d'impôt service à la personne, accessible via le portail URSSAF, vous permet d'en bénéficier chaque mois plutôt que d'attendre la déclaration annuelle.
Le passage en mode prestataire, via une structure agréée, peut aussi changer la donne. Les tarifs de ces structures sont encadrés et ne suivent pas le même mécanisme de cotisations patronales que l'emploi direct.
Le détail complet du dispositif et la liste des dérogations sont consultables sur le portail Service-Public, mis à jour le 15 avril après publication du décret.
Reste à voir comment l'URSSAF traitera concrètement les régularisations de ces quatre mois.
Pour les seniors qui ont la possibilité d'engager une démarche APA, l'arbitrage est clair : le délai de deux mois reste plus court que les 1 500 € annuels qui se profilent en cas d'inaction.
Sources :
- Décret n° 2026-261 du 8 avril 2026 modifiant des modalités d'application de l'exonération de cotisations patronales prévue à l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, JORF
- Service-Public.gouv.fr, fiche actualité A18875, publiée le 15 avril 2026
- URSSAF, page Exonération aide à domicile, mise à jour avril 2026
- Question écrite n° 14530 du député Thibault Bazin, Assemblée nationale, avril 2026
- Observatoire de l'emploi à domicile, estimation impact décret 2026-261, avril 2026
- Décret n° 2026-261 du 8 avril 2026 modifiant des modalités d'application de l'exonération de cotisations patronales prévue à l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, JORF
- Service-Public.gouv.fr, fiche actualité A18875, publiée le 15 avril 2026
- URSSAF, page Exonération aide à domicile, mise à jour avril 2026
- Question écrite n° 14530 du député Thibault Bazin, Assemblée nationale, avril 2026
- Observatoire de l'emploi à domicile, estimation impact décret 2026-261, avril 2026