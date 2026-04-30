Exonération aide à domicile : 348 000 seniors de 70-79 ans devront régulariser 4 mois de cotisations

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Le décret prévoit une porte de sortie que peu de seniors connaissent. L'exonération automatique liée à l'âge a beau disparaître entre 70 et 79 ans, l'exonérationreste, elle, intacte.Concrètement, toute personne percevant l'conserve l'exonération totale, quel que soit son âge. Y compris en GIR 5 ou 6, c'est-à-dire pour les niveaux les plus bas de perte d'autonomie.La logique est implacable. Si vous avez 72 ans et que vous commencez à éprouver des difficultés pour vous habiller, faire vos courses ou préparer vos repas, une demande d'APA peut vous éviter la hausse.Le déclenchement passe par le conseil départemental. Une équipe médico-sociale se déplace à votre domicile pour évaluer votre niveau d'autonomie selon laLe délai d'instruction tourne autour de deux mois. Pour vous, l'objectif n'est pas forcément de toucher une aide financière conséquente : c'est de conserver la mention « bénéficiaire APA » qui rouvre la porte à l'exonération.Plusieurs autres profils bénéficient automatiquement de l'exonération malgré la nouvelle borne d'âge. Les titulaires de la(PCH), les bénéficiaires de la majoration pour tierce personne au titre d'une pension d'invalidité, et les détenteurs d'une carte mobilité inclusion mention invalidité avec un taux d'incapacité de 80 % ou plus.