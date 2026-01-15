Aides à domicile APA à domicile : le piège du tarif socle qui laisse 7€ de l'heure à votre charge Le tarif socle de l'APA passe à 25 euros de l'heure au 1er janvier 2026. Problème : le coût réel d'une intervention à domicile atteint 32 euros. Cette différence de 7 euros par heure reste à la charge du bénéficiaire ou de sa famille, un mécanisme que beaucoup découvrent trop tard. Explications et solutions pour limiter ce reste à charge.

Un écart de 7 euros par heure entre le tarif officiel et le coût réel Le tarif national socle de l'APA et de la PCH a été revalorisé de 1,7% au 1er janvier 2026. Il passe de 24,58 euros à 25 euros de l'heure, conformément à l'indexation sur la majoration pour tierce personne.



Ce montant correspond au minimum que les conseils départementaux doivent verser aux services d'aide à domicile. Or, le coût réel d'une heure d'intervention est estimé à 32 euros par l'ensemble des fédérations du secteur, tous statuts confondus.



Cet écart de 7 euros par heure n'est pas nouveau, mais il s'aggrave. La Fédésap dénonce un tarif de prise en charge « très largement inférieur au coût de revient ». Cette différence peut être absorbée par le service, répercutée sur la famille, ou réduire la qualité de l'accompagnement.

Êtes-vous concerné par ce reste à charge ?



Le montant de votre plan d'aide ne peut pas dépasser les plafonds fixés par GIR : 2 080,33 euros par mois en GIR 1,

par mois en GIR 1, 1 682,30 euros en GIR 2,

en GIR 2, 1 215,99 euros en GIR 3, et

en GIR 3, et 811,52 euros en GIR 4. Si le coût réel de vos heures d'aide dépasse ce plafond, vous payez la différence.



À cela s'ajoute une participation selon vos revenus. Si vous gagnez plus de 933,89 euros par mois, vous devez payer une partie du plan d'aide. Au-delà de 3 439,31 euros mensuels, cette participation atteint 90% du montant du plan. Vous êtes directement concerné si vous bénéficiez de l'APA à domicile et que le tarif pratiqué par votre service d'aide dépasse le tarif socle de 25 euros. C'est le cas dans la majorité des situations.Le montant de votre plan d'aide ne peut pas dépasser les plafonds fixés par GIR :Si le coût réel de vos heures d'aide dépasse ce plafond, vous payez la différence.À cela s'ajoute une participation selon vos revenus. Si vous gagnez plus depar mois, vous devez payer une partie du plan d'aide. Au-delà demensuels, cette participation atteint 90% du montant du plan.

Combien pouvez-vous perdre chaque mois ? Prenons l'exemple de Monique, classée en GIR 3. Son plan d'aide prévoit 50 heures d'intervention par mois. Le service d'aide à domicile facture 32 euros de l'heure, soit 1 600 euros mensuels.



Le plafond APA en GIR 3 est de 1 215,99 euros. Si Monique a des revenus modestes, l'APA couvre ce montant. Mais la différence entre le coût réel (1 600 euros) et le plafond (1 215,99 euros) reste à sa charge : 384 euros par mois.



Sur une année, cela représente 4 608 euros de reste à charge, uniquement liés à l'écart entre le tarif socle et le coût réel. Cette somme s'ajoute à la participation éventuelle calculée sur les revenus.

Comment limiter ce reste à charge



Deuxième option : comparez les services disponibles dans votre secteur. Les tarifs peuvent varier de 25 à 35 euros selon les prestataires.



Pour les revenus les plus modestes, une alternative existe. Si vous êtes classé en GIR 5 ou 6 et donc non éligible à l'APA, vous pouvez demander l'aide de votre caisse de retraite. Le tarif Cnav est fixé à 27,10 euros de l'heure en 2026, voire 30,40 euros les dimanches et jours fériés, un montant plus proche du coût réel.



Enfin, n'oubliez pas le crédit d'impôt de 50% sur vos dépenses d'aide à domicile. Pour en bénéficier, déduisez l'APA perçue de vos dépenses réelles avant de les déclarer. Plus d'informations sur



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Première solution : vérifiez le tarif horaire pratiqué par votre service d'aide à domicile. Certains départements proposent des tarifs plus avantageux, notamment pour les services habilités à l'aide sociale.Deuxième option : comparez les services disponibles dans votre secteur. Les tarifs peuvent varier de 25 à 35 euros selon les prestataires.Pour les revenus les plus modestes, une alternative existe. Si vous êtes classé en GIR 5 ou 6 et donc non éligible à l'APA, vous pouvez demander l'aide de votre caisse de retraite. Le tarif Cnav est fixé àde l'heure en 2026, voireles dimanches et jours fériés, un montant plus proche du coût réel.Enfin, n'oubliez pas le crédit d'impôt de 50% sur vos dépenses d'aide à domicile. Pour en bénéficier, déduisez l'APA perçue de vos dépenses réelles avant de les déclarer. Plus d'informations sur le portail officiel Pour les personnes âgées ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Sources :

- Pour-les-personnes-agees.gouv.fr, mis à jour le 12 janvier 2026

- Solidarites.gouv.fr, janvier 2026

- Fédésap, décembre 2025

- FESP, 11 décembre 2025

Par Par Fabrice Crozier | Publié le 15/01/2026 à 07:00



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