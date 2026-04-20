Argent oublié : ce guichet méconnu a rendu 943 € en moyenne à 174 000 Français l'an dernier

Ciclade, le service gratuit qui permet de rechercher des avoirs oubliés sur des comptes bancaires et des contrats d'assurance-vie
Un chiffre officiel est tombé le 17 mars 2026 dans un communiqué de la Caisse des Dépôts que très peu de médias ont relayé.
L'institution a restitué 164,4 millions d'euros l'an dernier à des particuliers, des notaires et des ayants droit via un service gratuit baptisé Ciclade. Et le montant moyen par dossier restitué s'élève à 943 euros.
Presque mille euros qui dormaient, oubliés, sur un compte fermé ou un contrat d'assurance-vie non réclamé. Presque mille euros retrouvés par leur propriétaire légitime.
Ce que ces chiffres masquent, c'est l'autre face du dispositif. Au même moment, 89 millions d'euros ont filé définitivement à l'État en 2025 parce que personne ne s'est manifesté à temps.
Depuis la mise en service du portail en janvier 2017, ce sont 640,7 millions d'euros au total qui ont ainsi été transférés au Trésor public, selon la Caisse des Dépôts.
Et surtout, 7,87 milliards d'euros continuent de dormir dans les livres de la Caisse des Dépôts. L'argent des lecteurs de SeniorActu, pour une part non négligeable.
L'institution a restitué 164,4 millions d'euros l'an dernier à des particuliers, des notaires et des ayants droit via un service gratuit baptisé Ciclade. Et le montant moyen par dossier restitué s'élève à 943 euros.
Presque mille euros qui dormaient, oubliés, sur un compte fermé ou un contrat d'assurance-vie non réclamé. Presque mille euros retrouvés par leur propriétaire légitime.
Ce que ces chiffres masquent, c'est l'autre face du dispositif. Au même moment, 89 millions d'euros ont filé définitivement à l'État en 2025 parce que personne ne s'est manifesté à temps.
Depuis la mise en service du portail en janvier 2017, ce sont 640,7 millions d'euros au total qui ont ainsi été transférés au Trésor public, selon la Caisse des Dépôts.
Et surtout, 7,87 milliards d'euros continuent de dormir dans les livres de la Caisse des Dépôts. L'argent des lecteurs de SeniorActu, pour une part non négligeable.
Comment savoir si vous êtes concerné en trois minutes
La procédure est simple, mais encore faut-il y penser. Rendez-vous sur le site ciclade.caissedesdepots.fr et remplissez le formulaire de recherche.
Vous pouvez chercher pour vous-même, ou au nom d'un proche décédé si vous êtes ayant droit. Dans les deux cas, vous indiquez le nom, le prénom, la date de naissance et le lieu de naissance.
Si une correspondance existe dans la base, le site vous prévient par un message sobre : "Une ou plusieurs correspondances ont été trouvées."
Il vous faut alors créer un compte sécurisé et fournir des pièces justificatives : pièce d'identité, justificatif de domicile, et pour une succession, acte de notoriété du notaire. La Caisse des Dépôts annonce un délai d'instruction de l'ordre de trois mois.
Si votre demande est validée, les fonds sont virés sur votre compte bancaire. Le service est entièrement gratuit, et aucun intermédiaire n'est autorisé à vous faire payer pour cette démarche.
C'est un point à retenir, car des arnaques circulent sur des sites qui se font passer pour Ciclade.
Vous pouvez chercher pour vous-même, ou au nom d'un proche décédé si vous êtes ayant droit. Dans les deux cas, vous indiquez le nom, le prénom, la date de naissance et le lieu de naissance.
Si une correspondance existe dans la base, le site vous prévient par un message sobre : "Une ou plusieurs correspondances ont été trouvées."
Il vous faut alors créer un compte sécurisé et fournir des pièces justificatives : pièce d'identité, justificatif de domicile, et pour une succession, acte de notoriété du notaire. La Caisse des Dépôts annonce un délai d'instruction de l'ordre de trois mois.
Si votre demande est validée, les fonds sont virés sur votre compte bancaire. Le service est entièrement gratuit, et aucun intermédiaire n'est autorisé à vous faire payer pour cette démarche.
C'est un point à retenir, car des arnaques circulent sur des sites qui se font passer pour Ciclade.
Le sablier qui tourne : la déchéance trentenaire
Voici le point que beaucoup ignorent. L'argent consigné à la Caisse des Dépôts n'y reste pas éternellement à votre disposition.
Au terme d'un délai global de trente ans d'inactivité, les sommes sont définitivement acquises à l'État, en vertu de l'article L.518-24 du Code monétaire et financier. Ce délai comprend les années passées à la banque et celles passées à la Caisse des Dépôts.
Le sablier a commencé à tourner pour les comptes inactifs depuis 1995, qui sont entrés en déchéance en 2025. Pour ceux qui sont devenus inactifs en 1996, la déchéance tombe en 2026.
Et ainsi de suite, chaque année, une cohorte entière d'épargnants perd ses droits. C'est précisément ce mécanisme qui a transféré 89 millions d'euros à l'État rien que l'an dernier.
Des sommes que des ayants droit ignoraient, des comptes ouverts par un grand-père dans les années 1990 et jamais fermés, des contrats d'assurance-vie dont les bénéficiaires désignés n'ont pas été retrouvés.
Au terme d'un délai global de trente ans d'inactivité, les sommes sont définitivement acquises à l'État, en vertu de l'article L.518-24 du Code monétaire et financier. Ce délai comprend les années passées à la banque et celles passées à la Caisse des Dépôts.
Le sablier a commencé à tourner pour les comptes inactifs depuis 1995, qui sont entrés en déchéance en 2025. Pour ceux qui sont devenus inactifs en 1996, la déchéance tombe en 2026.
Et ainsi de suite, chaque année, une cohorte entière d'épargnants perd ses droits. C'est précisément ce mécanisme qui a transféré 89 millions d'euros à l'État rien que l'an dernier.
Des sommes que des ayants droit ignoraient, des comptes ouverts par un grand-père dans les années 1990 et jamais fermés, des contrats d'assurance-vie dont les bénéficiaires désignés n'ont pas été retrouvés.
Qui est statistiquement le plus concerné
Les chiffres 2025 racontent une réalité concrète : 200 000 demandes de restitution ont été déposées sur Ciclade l'an dernier, soit deux fois plus qu'en 2024. Le portail a reçu 10,6 millions de visiteurs.
Environ 174 000 paiements ont été effectués, ce qui rapporté aux 164,4 millions restitués donne bien ce montant moyen de 943 euros par dossier.
La génération née entre 1950 et 1970 est particulièrement exposée. Elle a connu les multiples fusions bancaires des années 1990 et 2000, où des livrets ouverts au Crédit Lyonnais, à la BNP ou à la Banque Populaire ont changé de main sans que les titulaires soient toujours prévenus.
Elle a aussi perdu des parents dans les années 2010, parents dont certains contrats anciens n'ont peut-être jamais été intégrés à la succession.
Environ 174 000 paiements ont été effectués, ce qui rapporté aux 164,4 millions restitués donne bien ce montant moyen de 943 euros par dossier.
La génération née entre 1950 et 1970 est particulièrement exposée. Elle a connu les multiples fusions bancaires des années 1990 et 2000, où des livrets ouverts au Crédit Lyonnais, à la BNP ou à la Banque Populaire ont changé de main sans que les titulaires soient toujours prévenus.
Elle a aussi perdu des parents dans les années 2010, parents dont certains contrats anciens n'ont peut-être jamais été intégrés à la succession.
Pour vous ✅ Recherche directe
Livrets, PEL, comptes courants
Anciens comptes dans des banques fusionnées ou disparues
Pièce d'identité suffisante
Recherche au nom du titulaire uniquement
Pour un parent décédé ⚠️ Succession à vérifier
Vous êtes ayant droit
Recherche autorisée au nom du défunt
Acte de notoriété requis
Délivré par le notaire qui a traité la succession
Ce qu'il vaut la peine de vérifier cette semaine
Si vous avez ouvert un Livret A, un PEL ou un compte courant dans les années 1980 ou 1990 dans un établissement qui a depuis fusionné, ne serait-ce qu'une seule fois, la recherche vaut les quelques minutes qu'elle réclame.
Idem si un parent est décédé il y a plus de trois ans et que la succession a été bouclée rapidement, sans inventaire complet des contrats d'assurance-vie anciens.
Le détail pas à pas de la procédure est disponible dans notre guide précédent pour ceux qui veulent voir à quoi ressemble concrètement le formulaire.
Le service est administré par une institution publique placée sous le contrôle du Parlement. Aucune banque ni aucun intermédiaire privé ne peut vous réclamer quoi que ce soit pour cette démarche.
Si un appel téléphonique ou un email vous annonce "une bonne nouvelle de la Caisse des Dépôts" et vous demande un paiement ou des coordonnées bancaires, c'est une arnaque. La Caisse des Dépôts ne démarche jamais les particuliers.
Idem si un parent est décédé il y a plus de trois ans et que la succession a été bouclée rapidement, sans inventaire complet des contrats d'assurance-vie anciens.
Le détail pas à pas de la procédure est disponible dans notre guide précédent pour ceux qui veulent voir à quoi ressemble concrètement le formulaire.
Le service est administré par une institution publique placée sous le contrôle du Parlement. Aucune banque ni aucun intermédiaire privé ne peut vous réclamer quoi que ce soit pour cette démarche.
Si un appel téléphonique ou un email vous annonce "une bonne nouvelle de la Caisse des Dépôts" et vous demande un paiement ou des coordonnées bancaires, c'est une arnaque. La Caisse des Dépôts ne démarche jamais les particuliers.
Ce qu'il faut retenir
- La Caisse des Dépôts a restitué 164,4 millions d'euros à 174 000 personnes en 2025, pour un montant moyen de 943 € par dossier, via le service gratuit Ciclade.
- Parallèlement, 89 millions d'euros ont filé définitivement à l'État l'an dernier par déchéance trentenaire, et 7,87 milliards continuent de dormir à la CDC.
- La recherche prend trois minutes sur ciclade.caissedesdepots.fr, pour vous-même ou au nom d'un parent décédé dont vous êtes ayant droit, sans frais et sans intermédiaire.
Sources :
- Caisse des Dépôts, "Comptes inactifs : Ciclade a restitué 164 M€ en 2025", communiqué du 17 mars 2026
- Banque des Territoires, dossier de presse bilan Ciclade 2025, mars 2026
- Loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence, JO du 15 juin 2014
- Code monétaire et financier, articles L.312-19, L.312-20 et L.518-24
- Ciclade, liste de la déchéance trentenaire 2025, ciclade.caissedesdepots.fr
- Caisse des Dépôts, "Comptes inactifs : Ciclade a restitué 164 M€ en 2025", communiqué du 17 mars 2026
- Banque des Territoires, dossier de presse bilan Ciclade 2025, mars 2026
- Loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence, JO du 15 juin 2014
- Code monétaire et financier, articles L.312-19, L.312-20 et L.518-24
- Ciclade, liste de la déchéance trentenaire 2025, ciclade.caissedesdepots.fr