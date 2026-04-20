Argent oublié : ce guichet méconnu a rendu 943 € en moyenne à 174 000 Français l'an dernier

Voici le point que beaucoup ignorent. L'argent consigné à la Caisse des Dépôts n'y reste pas éternellement à votre disposition.



Au terme d'un délai global de trente ans d'inactivité, les sommes sont définitivement acquises à l'État, en vertu de l'article L.518-24 du Code monétaire et financier. Ce délai comprend les années passées à la banque et celles passées à la Caisse des Dépôts.

Timeline des trois étapes d'un compte bancaire inactif : 10 ans d'inactivité à la banque, 20 ans supplémentaires à la Caisse des Dépôts, puis déchéance définitive au profit de l'État au bout de 30 ans. COMPTE INACTIF : LE COMPTE À REBOURS Loi Eckert du 13 juin 2014 (art. L.518-24) 1 À la banque 10 ans d'inactivité totale avant transfert automatique 3 ans si titulaire décédé 2 À la Caisse des Dépôts 20 ans de plus pour réclamer les fonds via ciclade.fr dernière fenêtre de récupération 3 Bascule à l'État 30 ans au total Déchéance définitive, argent perdu pour toujours aucun recours possible En 2025, ont filé à l'État : 89 millions € faute de réclamation à temps. 7,87 Md€ dorment encore sur Ciclade. © SeniorActu.com Le sablier a commencé à tourner pour les comptes inactifs depuis 1995, qui sont entrés en déchéance en 2025. Pour ceux qui sont devenus inactifs en 1996, la déchéance tombe en 2026.



Et ainsi de suite, chaque année, une cohorte entière d'épargnants perd ses droits. C'est précisément ce mécanisme qui a transféré 89 millions d'euros à l'État rien que l'an dernier.



Des sommes que des ayants droit ignoraient, des comptes ouverts par un grand-père dans les années 1990 et jamais fermés, des contrats d'assurance-vie dont les bénéficiaires désignés n'ont pas été retrouvés.