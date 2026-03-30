Droits et aides sociales

Aides au maintien à domicile : derrière les 2 000 € promis, un reste à charge dont personne ne parle

Cinq dispositifs, des montants affichés qui donnent le vertige. Mais entre le plafond théorique et la somme réellement versée, il y a un gouffre. Et pour certaines aides, c'est la succession qui passe à la caisse.



L'APA peut atteindre 2 080 € par mois — mais le reste à votre charge peut grimper jusqu'à 90 % Une aide sur cinq est récupérable sur la succession de vos héritiers Un retraité éligible sur quatre ne demande jamais ces aides — et perd plusieurs centaines d'euros par mois

L'APA : jusqu'à 2 080 €, vraiment ? 1 215,99 € par mois, le plafond de son groupe. Montant réellement versé après calcul de sa participation : 850 €. La différence — près de 370 € — sort chaque mois de sa retraite de 1 400 €.



C'est le mécanisme central de l'plafond de plan d'aide, pas un chèque. Le Conseil départemental applique ensuite un ticket modérateur qui dépend de vos revenus. En dessous de 933,89 € mensuels, la participation est nulle. Au-dessus de 3 439,31 €, elle grimpe à 90 % du plan d'aide. Un retraité aux revenus moyens laisse entre 15 et 40 % de la somme.



L'APA finance l'aide humaine à domicile, le portage de repas, la téléassistance et même l'adaptation du logement. Le tarif socle national est fixé à 25 € de l'heure au 1er janvier 2026 — mais le coût réel d'une intervention atteint souvent 32 €. Les 7 € d'écart restent à la charge du bénéficiaire ou de sa famille, en plus du ticket modérateur. Autre point souvent ignoré : si votre proche aidant a besoin de répit, une majoration ponctuelle de 583,52 € par an peut être accordée pour financer un hébergement temporaire ou un accueil de jour.

GIR 1 Dépendance totale 💶 Plafond mensuel APA 2026 2 080,33 € GIR 2 Dépendance sévère 💶 Plafond mensuel APA 2026 1 682,30 € GIR 3 Dépendance modérée 💶 Plafond mensuel APA 2026 1 215,99 € GIR 4 Dépendance partielle 💶 Plafond mensuel APA 2026 811,52 € pas récupérable sur succession. Ce que vous touchez ne sera jamais demandé à vos héritiers. C'est la seule aide du dispositif qui offre cette garantie totale. Marie-Thérèse, 79 ans, classée en GIR 3, vit seule dans un pavillon de la banlieue lyonnaise. Son plan d'aide prévoit vingt heures d'auxiliaire de vie par semaine et un portage de repas quotidien. Montant théorique :, le plafond de son groupe. Montant réellement versé après calcul de sa participation : 850 €. La différence — près de 370 € — sort chaque mois de sa retraite de 1 400 €.C'est le mécanisme central de l' allocation personnalisée d'autonomie (APA) : le montant affiché est un, pas un chèque. Le Conseil départemental applique ensuite unqui dépend de vos revenus. En dessous de 933,89 € mensuels, la participation est nulle. Au-dessus de 3 439,31 €, elle grimpe à. Un retraité aux revenus moyens laisse entre 15 et 40 % de la somme.L'APA finance l'aide humaine à domicile, le portage de repas, la téléassistance et même l'adaptation du logement. Le tarif socle national est fixé àau 1er janvier 2026 — mais le coût réel d'une intervention atteint souvent 32 €. Les 7 € d'écart restent à la charge du bénéficiaire ou de sa famille, en plus du ticket modérateur. Autre point souvent ignoré : si votre proche aidant a besoin de répit, une majoration ponctuelle depeut être accordée pour financer un hébergement temporaire ou un accueil de jour.L'atout majeur de l'APA : elle n'est. Ce que vous touchez ne sera jamais demandé à vos héritiers. C'est la seule aide du dispositif qui offre cette garantie totale.

Aide ménagère du département : le piège de la succession Les retraités autonomes — classés en GIR 5 ou 6, donc non éligibles à l'APA — peuvent solliciter une aide ménagère à domicile auprès du centre communal d'action sociale (CCAS) de leur commune. Condition principale : des ressources inférieures à 1 043,59 € par mois pour une personne seule, le seuil de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). Pour un couple, le plafond est fixé à 1 620,18 €.



Le montant de cette aide varie selon les départements et les besoins évalués. Mais la contrepartie est rarement signalée au moment de la demande : cette aide est récupérable sur la succession. Si l'actif net successoral dépasse 46 000 €, le département se rembourse sur les sommes versées. Un pavillon modeste en province suffit à déclencher ce mécanisme. Beaucoup de familles le découvrent au décès du bénéficiaire, lorsque le notaire leur présente la facture.



Pour les retraités dont les ressources dépassent le plafond ASPA, c'est la caisse de retraite qui prend le relais — et les règles changent complètement.

Aides de l'Assurance retraite : un plafond annuel méconnu Assurance retraite (CNAV, Carsat) propose aux retraités autonomes un accompagnement à domicile dans le cadre du plan OSCAR. Il comprend des heures d'aide ménagère, du portage de repas, de la téléassistance et un forfait prévention. Le plafond total : 3 000 € par an, participation du bénéficiaire incluse. Soit 250 € par mois au maximum — loin des montants mis en avant dans les articles grand public.



La participation financière du retraité varie de 10 à 73 % selon les revenus. Le tarif horaire de référence retenu par la CNAV pour 2026 est de 27,10 € de l'heure. En pratique, un retraité avec une pension de 1 400 € par mois reçoit entre 80 et 150 € mensuels de prise en charge effective. Point positif : cette aide n'est pas récupérable sur succession, contrairement à l'aide ménagère du département. Mais elle ne se cumule pas avec l'APA si les deux portent sur la même prestation — il faut choisir.

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APA à domicile : le piège du tarif socle qui laisse 7 € de l'heure à votre charge L'(CNAV, Carsat) propose aux retraités autonomes un accompagnement à domicile dans le cadre du plan OSCAR. Il comprend des heures d'aide ménagère, du portage de repas, de la téléassistance et un forfait prévention. Le plafond total :, participation du bénéficiaire incluse. Soit 250 € par mois au maximum — loin des montants mis en avant dans les articles grand public.La participation financière du retraité varie de 10 à 73 % selon les revenus. Le tarif horaire de référence retenu par la CNAV pour 2026 est de. En pratique, un retraité avec une pension de 1 400 € par mois reçoit entre 80 et 150 € mensuels de prise en charge effective. Point positif :, contrairement à l'aide ménagère du département. Mais elle ne se cumule pas avec l'APA si les deux portent sur la même prestation — il faut choisir.

L'ARDH : une aide temporaire plafonnée à 1 800 € L'aide au retour à domicile après hospitalisation (ARDH) est le dispositif le plus encadré du lot. Elle s'adresse aux retraités classés GIR 5 ou 6 sortant d'un établissement de soins — passage aux urgences, chirurgie ambulatoire ou séjour en unité classique. Durée maximale : trois mois. Plafond total : 1 800 €, participation du bénéficiaire comprise.



Votre participation financière varie de 10 à 73 % selon vos revenus — le reste est pris en charge par la Carsat ou la CNAV. La demande doit impérativement être formulée avant la sortie de l'hôpital, par l'assistante sociale de l'établissement ou par le patient lui-même. Après le retour au domicile, les délais sont très courts et varient selon les caisses. En pratique, si la demande n'a pas été transmise pendant l'hospitalisation, le droit est souvent perdu. Si à l'issue des trois mois le retraité n'a pas récupéré son autonomie et relève d'un GIR 1 à 4, il bascule vers l'APA — un dossier à part, auprès du Conseil départemental.



L'ARDH ne se cumule pas avec l'APA, la PCH ni avec l'aide ménagère du département. C'est une aide de transition, pas un filet permanent. Sa force : elle est mobilisable en 24 heures si l'hôpital transmet la demande à temps.

Un retraité éligible sur quatre ne demande jamais ces aides Le vrai piège de ces dispositifs n'est pas seulement le reste à charge. C'est le non-recours. Selon la DREES, entre 20 et 28 % des personnes éligibles à l'APA à domicile ne la demandent jamais. Pour l'ASPA, c'est une personne sur deux — soit plus de 300 000 retraités qui vivent avec 205 € de moins par mois en moyenne. Les causes identifiées par les études : la méconnaissance de l'aide, la complexité des démarches, le refus de reconnaître sa perte d'autonomie et, pour l'aide ménagère départementale, la crainte de la récupération sur succession.



Le formulaire unique de demande d'aide à l'autonomie à domicile, accessible depuis demande-autonomie.gouv.fr, existe depuis peu. Il oriente automatiquement la demande vers l'organisme compétent — Conseil départemental ou caisse de retraite — selon la situation du demandeur. Un premier geste concret. Mais il ne résout pas le fond du problème : tant que les retraités découvrent ces dispositifs au moment de la crise — une chute, une hospitalisation, un veuvage — les montants théoriques resteront des promesses sur le papier. L'aide la plus efficace est celle que l'on demande avant d'en avoir besoin.

Ce qu'il faut retenir

L'APA est l'aide la plus généreuse (jusqu'à 2 080 € par mois) et la seule non récupérable sur succession — mais le reste à charge peut atteindre 90 % selon vos revenus L'aide ménagère du département est récupérable sur succession dès que l'actif net dépasse 46 000 € — un pavillon en province suffit à déclencher le remboursement Les aides de l'Assurance retraite sont plafonnées à 3 000 € par an (250 €/mois maximum) — bien en deçà des montants souvent annoncés Un retraité éligible sur quatre ne fait jamais la demande — le formulaire unique sur demande-autonomie.gouv.fr simplifie désormais la démarche

Sources :

- Pour-les-personnes-agees.gouv.fr, barèmes APA à domicile, 1er janvier 2026

- Service-public.gouv.fr, allocation personnalisée d'autonomie, vérifié le 1er janvier 2026

- DREES, Le non-recours à l'APA à domicile vu par les professionnels, 2016

- Assurance retraite (CNAV), paramètres financiers de l'action sociale, 1er janvier 2026

- Aide-sociale.fr, aide ménagère à domicile et conditions de récupération sur succession, 2026

Pour aller plus loin :



- ASPA 2026 : l'erreur qui fait perdre 200 € par mois à 300 000 retraités éligibles