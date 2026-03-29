Chèque énergie 2026 : pourquoi l'État ne vous trouve plus et comment récupérer jusqu'à 277 €

Logement individuel Barème variable 🏠 Montant du chèque énergie De 48 à 277 € selon RFR/UC et composition du foyer EHPAD / résidence autonomie Forfait fixe 🏥 Aide spécifique 192 € par an et par logement, versé au gestionnaire

C'est l'un des angles morts du dispositif. Les résidents en, en(établissement d'hébergement pour personnes âgées), enou en(USLD) peuvent bénéficier du chèque énergie pour couvrir les. La même règle s'applique aux locataires en: le chèque peut être remis au bailleur pour couvrir la part énergie des charges locatives.Mais attention : le régime n'est pas le même que pour les occupants d'un logement individuel. Pour les résidents en établissement, le chèque énergie prend la forme d'une, quel que soit le nombre d'occupants. Ce forfait est versé par l'(ASP) directement au gestionnaire de l'établissement, qui le déduit ensuite des redevances quittancées aux résidents.En pratique, très peu de résidents en établissement en bénéficient. Le contrat d'électricité n'est pas à leur nom, ce qui rend l'quasi impossible. Et c'est le gestionnaire de l'établissement qui doit initier la démarche auprès de l'ASP, pas le résident lui-même. Si vous êtes en EHPAD et que vous n'avez jamais vu cette déduction sur votre facture, posez la question à la direction de votre établissement.Pour les retraités qui vivent dans unavec un contrat d'électricité à leur nom, c'est le barème classique qui s'applique. Le montant dépend du(RFR/UC) et va deselon les revenus et la composition du foyer.