Chèque énergie 2026 : pourquoi l'État ne vous trouve plus et comment récupérer jusqu'à 277 €

Le calendrier d'envoi : trois vagues entre le 1er et le 20 avril
Votre département figure-t-il dans la première vague ? C'est la question que 5,5 millions de foyers se posent cette semaine. L'Agence de services et de paiement (ASP) a publié le calendrier officiel d'envoi du chèque énergie 2026. Les courriers partent en trois vagues successives.
La première, du 1er au 3 avril, concerne les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte), ainsi qu'une trentaine de départements métropolitains : Seine-Saint-Denis, Cantal, Ardennes, Vosges, Gard, Tarn, Ariège, Aude, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales, Nièvre, entre autres. La deuxième vague s'étale du 7 au 10 avril, et couvre notamment les Bouches-du-Rhône, la Charente, la Corrèze, la Loire, la Haute-Saône ou la Saône-et-Loire. La troisième, du 13 au 20 avril, englobe les derniers départements — dont Paris, les Hauts-de-Seine, la Bretagne et plusieurs zones d'Auvergne-Rhône-Alpes.
Comptez deux à quatre jours ouvrés après l'expédition pour recevoir le chèque dans votre boîte aux lettres. Si vous avez opté pour la pré-affectation (déduction automatique sur votre facture d'électricité ou de gaz), vous ne recevrez pas de courrier papier : le montant sera directement déduit et vous en serez informé par courriel.
La première, du 1er au 3 avril, concerne les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte), ainsi qu'une trentaine de départements métropolitains : Seine-Saint-Denis, Cantal, Ardennes, Vosges, Gard, Tarn, Ariège, Aude, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales, Nièvre, entre autres. La deuxième vague s'étale du 7 au 10 avril, et couvre notamment les Bouches-du-Rhône, la Charente, la Corrèze, la Loire, la Haute-Saône ou la Saône-et-Loire. La troisième, du 13 au 20 avril, englobe les derniers départements — dont Paris, les Hauts-de-Seine, la Bretagne et plusieurs zones d'Auvergne-Rhône-Alpes.
Comptez deux à quatre jours ouvrés après l'expédition pour recevoir le chèque dans votre boîte aux lettres. Si vous avez opté pour la pré-affectation (déduction automatique sur votre facture d'électricité ou de gaz), vous ne recevrez pas de courrier papier : le montant sera directement déduit et vous en serez informé par courriel.
Vague 1 1er – 3 avril
Départements concernés
DOM + ~30 départements (93, 15, 08, 88, 30, 81, 09, 11, 34, 48, 66, 58...)
Vague 2 7 – 10 avril
Départements concernés
13, 16, 19, 42, 70, 71, 07, 26, 43, 79, 86, 87, 40, 83, 05...
Vague 3 13 – 20 avril
Départements concernés
Paris, 92, Bretagne, Auvergne-Rhône-Alpes, derniers départements
Pourquoi l'État ne vous identifie plus automatiquement
Jusqu'en 2023, le chèque énergie arrivait sans aucune démarche. L'administration fiscale croisait les revenus avec les données de la taxe d'habitation pour identifier les foyers éligibles. C'était simple et fiable.
Depuis la suppression de cette taxe sur les résidences principales, le mécanisme est cassé. L'État utilise désormais un croisement entre les données fiscales (revenu fiscal de référence, composition du foyer) et le numéro de point de livraison d'électricité (PDL) du logement. Ce rapprochement, réalisé par l'ASP avec les informations transmises par les fournisseurs d'électricité et les gestionnaires de réseau, ne fonctionne pas pour tout le monde.
Résultat : en 2025, sur 5,5 millions de bénéficiaires, seuls 3,8 millions ont été identifiés automatiquement. Les autres — près de 1,7 million de foyers — ont dû réclamer eux-mêmes leur chèque. Parmi eux, une proportion importante de retraités, notamment ceux qui vivent en résidence services, en EHPAD, ou dont le contrat d'électricité n'est pas à leur nom.
Depuis la suppression de cette taxe sur les résidences principales, le mécanisme est cassé. L'État utilise désormais un croisement entre les données fiscales (revenu fiscal de référence, composition du foyer) et le numéro de point de livraison d'électricité (PDL) du logement. Ce rapprochement, réalisé par l'ASP avec les informations transmises par les fournisseurs d'électricité et les gestionnaires de réseau, ne fonctionne pas pour tout le monde.
Résultat : en 2025, sur 5,5 millions de bénéficiaires, seuls 3,8 millions ont été identifiés automatiquement. Les autres — près de 1,7 million de foyers — ont dû réclamer eux-mêmes leur chèque. Parmi eux, une proportion importante de retraités, notamment ceux qui vivent en résidence services, en EHPAD, ou dont le contrat d'électricité n'est pas à leur nom.
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Comment réclamer votre chèque si vous ne le recevez pas
Si fin avril vous n'avez rien reçu, ne concluez pas que vous n'y avez pas droit. La procédure pour réclamer le chèque énergie 2026 est ouverte du 1er avril au 31 décembre 2026. Deux options.
La première : la plateforme en ligne sur le site chequeenergie.gouv.fr. Un simulateur d'éligibilité sera mis en ligne dès le 1er avril. Il suffit de renseigner son numéro fiscal (13 chiffres, sur votre avis d'imposition) et quelques informations sur votre logement. Si le simulateur confirme votre éligibilité, vous pourrez déposer votre demande directement.
La seconde : par courrier postal, en envoyant un formulaire de demande à l'Agence de services et de paiement (ASP), TSA 30500, 69307 Lyon CEDEX 7. Pour toute question, le numéro d'assistance est le 0 805 204 805 (appel gratuit, du lundi au vendredi de 8h à 20h).
Dès le 1er avril, les foyers potentiellement éligibles mais non identifiés automatiquement recevront un courriel, un SMS ou un courrier postal de la part de l'ASP pour les informer de cette aide. Vérifiez vos spams — ce message peut y atterrir.
La première : la plateforme en ligne sur le site chequeenergie.gouv.fr. Un simulateur d'éligibilité sera mis en ligne dès le 1er avril. Il suffit de renseigner son numéro fiscal (13 chiffres, sur votre avis d'imposition) et quelques informations sur votre logement. Si le simulateur confirme votre éligibilité, vous pourrez déposer votre demande directement.
La seconde : par courrier postal, en envoyant un formulaire de demande à l'Agence de services et de paiement (ASP), TSA 30500, 69307 Lyon CEDEX 7. Pour toute question, le numéro d'assistance est le 0 805 204 805 (appel gratuit, du lundi au vendredi de 8h à 20h).
Dès le 1er avril, les foyers potentiellement éligibles mais non identifiés automatiquement recevront un courriel, un SMS ou un courrier postal de la part de l'ASP pour les informer de cette aide. Vérifiez vos spams — ce message peut y atterrir.
Étape 1 Vérifier
Simulateur en ligne
chequeenergie.gouv.fr dès le 1er avril
Étape 2 Demander
Déposer sa demande
En ligne ou par courrier (ASP, TSA 30500, 69307 Lyon)
Étape 3 Délai
Date limite de réclamation
31 décembre 2026 — ne pas attendre l'automne
En EHPAD ou en résidence autonomie : vous y avez droit aussi
C'est l'un des angles morts du dispositif. Les résidents en EHPAD, en EHPA (établissement d'hébergement pour personnes âgées), en résidence autonomie ou en unité de soins de longue durée (USLD) peuvent bénéficier du chèque énergie pour couvrir les charges d'énergie incluses dans leur redevance. La même règle s'applique aux locataires en logement social : le chèque peut être remis au bailleur pour couvrir la part énergie des charges locatives.
Mais attention : le régime n'est pas le même que pour les occupants d'un logement individuel. Pour les résidents en établissement, le chèque énergie prend la forme d'une aide spécifique forfaitaire de 192 € par an et par logement, quel que soit le nombre d'occupants. Ce forfait est versé par l'Agence de services et de paiement (ASP) directement au gestionnaire de l'établissement, qui le déduit ensuite des redevances quittancées aux résidents.
En pratique, très peu de résidents en établissement en bénéficient. Le contrat d'électricité n'est pas à leur nom, ce qui rend l'identification automatique quasi impossible. Et c'est le gestionnaire de l'établissement qui doit initier la démarche auprès de l'ASP, pas le résident lui-même. Si vous êtes en EHPAD et que vous n'avez jamais vu cette déduction sur votre facture, posez la question à la direction de votre établissement.
Pour les retraités qui vivent dans un logement individuel avec un contrat d'électricité à leur nom, c'est le barème classique qui s'applique. Le montant dépend du revenu fiscal de référence par unité de consommation (RFR/UC) et va de 48 à 277 € selon les revenus et la composition du foyer.
Mais attention : le régime n'est pas le même que pour les occupants d'un logement individuel. Pour les résidents en établissement, le chèque énergie prend la forme d'une aide spécifique forfaitaire de 192 € par an et par logement, quel que soit le nombre d'occupants. Ce forfait est versé par l'Agence de services et de paiement (ASP) directement au gestionnaire de l'établissement, qui le déduit ensuite des redevances quittancées aux résidents.
En pratique, très peu de résidents en établissement en bénéficient. Le contrat d'électricité n'est pas à leur nom, ce qui rend l'identification automatique quasi impossible. Et c'est le gestionnaire de l'établissement qui doit initier la démarche auprès de l'ASP, pas le résident lui-même. Si vous êtes en EHPAD et que vous n'avez jamais vu cette déduction sur votre facture, posez la question à la direction de votre établissement.
Pour les retraités qui vivent dans un logement individuel avec un contrat d'électricité à leur nom, c'est le barème classique qui s'applique. Le montant dépend du revenu fiscal de référence par unité de consommation (RFR/UC) et va de 48 à 277 € selon les revenus et la composition du foyer.
Logement individuel Barème variable
Montant du chèque énergie
De 48 à 277 € selon RFR/UC et composition du foyer
EHPAD / résidence autonomie Forfait fixe
Aide spécifique
192 € par an et par logement, versé au gestionnaire
Deux pièges à éviter absolument
- Premier piège : les arnaques au phishing. Le site Service-public.gouv.fr met en garde contre des courriels frauduleux usurpant l'identité de l'administration. Ils invitent à "vérifier votre éligibilité" ou à "mettre à jour vos coordonnées bancaires" en cliquant sur un lien piégé. La règle est simple : l'administration ne demande jamais vos coordonnées bancaires par courriel. Le seul site officiel est chequeenergie.gouv.fr. Tout autre lien est suspect.
- Second piège : croire que le chèque énergie finance encore les travaux de rénovation. Depuis l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2025 (15 février 2025), les chèques travaux ont été supprimés. Le chèque énergie 2026 ne peut plus être utilisé pour financer l'isolation, le changement de chaudière ou tout autre travail de rénovation énergétique. Les anciens chèques travaux émis avant cette date restent valables jusqu'à leur date d'expiration, mais aucun nouveau ne sera émis.
Ce qu'il faut retenir
- Le chèque énergie 2026 est envoyé à partir du 1er avril en trois vagues jusqu'au 20 avril — le montant va de 48 à 277 € en logement individuel
- Depuis la suppression de la taxe d'habitation, l'identification automatique ne fonctionne plus pour tous : 1,7 million de foyers ont dû réclamer en 2025
- Si vous ne recevez rien fin avril, un simulateur en ligne est disponible sur chequeenergie.gouv.fr pour vérifier votre éligibilité et déposer une demande jusqu'au 31 décembre 2026
- Les résidents en EHPAD et résidence autonomie bénéficient d'une aide forfaitaire de 192 € versée au gestionnaire de l'établissement
- L'administration ne demande jamais vos coordonnées bancaires par courriel — le seul site officiel est chequeenergie.gouv.fr
Sources :
- Service-public.gouv.fr, « Comment bénéficier du chèque énergie en 2026 ? », 25 mars 2026
- Service-public.gouv.fr, fiche pratique « Chèque énergie » (F33667)
- Énergie-info.fr (médiateur national de l'énergie), « Chèque énergie 2026 », mars 2026
- La finance pour tous, « Chèque énergie 2026 : envoyé du 1er au 20 avril 2026 selon le département », 27 mars 2026
- Service-public.gouv.fr, « Comment bénéficier du chèque énergie en 2026 ? », 25 mars 2026
- Service-public.gouv.fr, fiche pratique « Chèque énergie » (F33667)
- Énergie-info.fr (médiateur national de l'énergie), « Chèque énergie 2026 », mars 2026
- La finance pour tous, « Chèque énergie 2026 : envoyé du 1er au 20 avril 2026 selon le département », 27 mars 2026
Pour aller plus loin :
- 1 million de retraités exclus en 2026 ? Alerte sur le nouveau chèque énergie
- 1 million de retraités exclus en 2026 ? Alerte sur le nouveau chèque énergie