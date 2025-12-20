Habitat 1 million de retraités exclus en 2026 ? Alerte sur le nouveau chèque énergie Par Fabrice Crozier | Publié le 20/12/2025 à 09:30 C'est un véritable scandale administratif qui menace le pouvoir d'achat des seniors les plus modestes. En raison de la suppression de la taxe d'habitation, l'administration fiscale ne parvient plus à identifier automatiquement les bénéficiaires du chèque énergie pour l'année 2026. Résultat selon les associations de consommateurs : près d'un million de foyers, principalement des retraités vivant seuls, risquent de ne rien recevoir en avril prochain s'ils n'effectuent pas une démarche spécifique. SeniorActu vous explique comment sécuriser votre aide avant le 1er janvier. Partager : W f X in @

Bug fiscal 2026 : pourquoi le chèque énergie ne sera plus automatique Le mécanisme de solidarité qui permettait l'envoi automatique du chèque énergie à près de 5,6 millions de ménages est en train de se gripper. Depuis la suppression définitive de la taxe d'habitation sur les résidences principales, les services fiscaux ont perdu le lien technique entre le Revenu Fiscal de Référence (RFR) et l'occupation d'un logement précis. Pour 2026, l'administration est incapable d'identifier les nouveaux bénéficiaires ou ceux dont la situation a changé, notamment les seniors ayant emménagé en résidence autonomie ou ayant perdu leur conjoint.



Ce dysfonctionnement majeur fait peser une menace directe sur le budget des retraités les plus précaires. Jusqu'alors, le chèque, dont le montant oscille entre 48 et 277 euros, arrivait dans les boîtes aux lettres sans aucune intervention de l'assuré. Dès le 1er janvier 2026, cette automaticité est rompue pour une large partie de la population. Si vous ne figurez pas déjà dans les fichiers historiques de l'Agence de Services et de Paiement (ASP), vous ne recevrez rien au printemps prochain, malgré des revenus vous donnant droit à cette aide indispensable pour régler vos factures de chauffage.



Nous relayons l'alerte lancée par les associations de consommateurs et les travailleurs sociaux car le risque de "non-recours" est immense. Plus d'un million de foyers pourraient être privés de ce coup de pouce financier par simple ignorance du nouveau calendrier administratif. L'État a mis en place un guichet de réclamation temporaire, mais celui-ci est complexe et peu connu des seniors qui ne maîtrisent pas parfaitement les outils numériques. Il est donc crucial d'agir dès maintenant pour vérifier votre statut et ne pas laisser cette somme retourner dans les caisses de l'État par défaut d'information.

Les nouveaux critères d'éligibilité pour la campagne 2026 Pour l'année 2026, les seuils de ressources permettant de bénéficier du chèque énergie ont été légèrement revalorisés pour tenir compte de l'inflation. L'éligibilité repose toujours sur le Revenu Fiscal de Référence par Unité de Consommation (RFR/UC). Pour une personne seule vivant avec une petite retraite, le plafond à ne pas dépasser se situe autour de 11 000 euros par an pour l'UC de base. Ce calcul prend en compte vos revenus déclarés en 2025 sur l'année 2024.



Il est important de noter que le chèque énergie 2026 peut être utilisé pour de multiples dépenses. Au-delà de l'électricité et du gaz, il permet également de régler des factures de fioul, de bois ou même certains travaux de rénovation énergétique comme l'isolation des combles. Les retraités vivant en EHPAD ou en maisons de retraite conventionnées à l'APL peuvent également l'utiliser pour payer la part de leur redevance liée à l'énergie, à condition que l'établissement soit dûment répertorié auprès des services de l'État.



La complexité du barème 2026 réside dans la prise en compte de la composition du foyer. Pour un couple de retraités, le plafond est relevé, mais le risque d'exclusion reste identique si l'adresse déclarée aux impôts ne correspond pas exactement à l'adresse de consommation d'énergie. SeniorActu vous conseille de vérifier systématiquement votre avis d'imposition : la mention de votre numéro fiscal et de votre point de livraison (PDL) pour l'électricité doit être parfaitement à jour. Une simple erreur de saisie dans le dossier fiscal peut bloquer l'attribution du chèque pour toute l'année 2026.

Action urgente : comment réclamer votre aide avant l'échéance Face au risque d'exclusion de 2026, le gouvernement a ouvert une plateforme de réclamation spécifique sur le site chequeenergie.gouv.fr. Les seniors qui n'ont pas reçu leur chèque lors de la campagne précédente, ou ceux qui estiment y avoir droit suite à une baisse de revenus, doivent impérativement se manifester. La procédure nécessite de fournir votre numéro fiscal, votre numéro de contrat d'énergie et une copie de votre avis d'imposition le plus récent.



Pour les seniors qui n'ont pas accès à Internet, il existe un numéro vert gratuit (0 805 204 805) mis en place pour assister les bénéficiaires dans leurs démarches. En 2026, l'assistance téléphonique sera renforcée pour faire face à l'afflux de réclamations liées au bug de la taxe d'habitation. Il ne faut pas hésiter à solliciter les maisons France Services présentes dans de nombreuses communes rurales : les agents y sont formés pour aider les retraités à remplir ces formulaires de demande de chèque énergie en ligne.



La date limite pour effectuer ces réclamations est souvent fixée à la fin de l'année civile. Pour la campagne 2026, toute demande effectuée après le premier trimestre risque de ne pas être traitée à temps pour les factures d'hiver. Chez SeniorActu, nous recommandons d'anticiper dès le 1er janvier. Un chèque énergie de 200 euros peut paraître modeste, mais il couvre parfois deux ou trois mois de chauffage pour un petit appartement. Ne laissez pas un dysfonctionnement informatique vous priver de ce droit acquis par votre niveau de ressources.

Énergie 2026 : les autres aides pour compléter votre budget Le chèque énergie n'est qu'un volet de l'arsenal de protection contre la précarité énergétique en 2026. Parallèlement à cette aide d'État, de nombreux départements et régions proposent des fonds de solidarité pour le logement (FSL) spécifiquement destinés aux seniors rencontrant des difficultés de paiement. Ces aides locales peuvent intervenir en complément du chèque national pour éponger une dette de gaz ou financer le remplacement d'une chaudière défaillante en plein cœur de l'hiver.



Il faut également surveiller les tarifs réglementés de l'électricité qui, malgré la fin du bouclier tarifaire, restent encadrés par la Commission de régulation de l'énergie (CRE). En 2026, de nouvelles offres dites "sociales" pourraient voir le jour chez certains fournisseurs alternatifs pour capter la clientèle des seniors modestes. Cependant, avant de changer de contrat, SeniorActu conseille de comparer scrupuleusement le prix de l'abonnement, car une baisse du prix du kilowattheure est souvent compensée par une hausse des frais fixes mensuels.



Enfin, n'oubliez pas que l'utilisation du chèque énergie vous donne accès à des protections juridiques supplémentaires. En tant que bénéficiaire, vous ne pouvez pas subir de réduction de puissance électrique pendant la période de la trêve hivernale, même en cas d'impayés. De plus, vous bénéficiez de la gratuité de l'ouverture de compte lors d'un emménagement et d'un abattement sur les frais de déplacement en cas de rejet de paiement. Ces droits indirects sont parfois aussi précieux que le montant du chèque lui-même pour garantir la sérénité des foyers seniors en 2026.

Sources

- Ministère de la Transition Énergétique : Guide pratique du Chèque Énergie 2026 et portail de réclamation

- Service-Public.fr : Barèmes d'éligibilité RFR/UC et modalités d'attribution automatique ou sur demande

- Info.gouv.fr : Rapport sur la suppression de la taxe d'habitation et l'impact sur les aides sociales ciblées

- Agence de Services et de Paiement (ASP) : Calendrier des envois et assistance aux usagers pour l'année 2026

Partager cet article W f X in @ Ajouter SeniorActu à mes

sources d’info préférées



La rédaction vous conseille < > Prix du gaz au 1er juillet : cette hausse invisible que votre contrat à prix fixe ne bloquera pas Prix du gaz : cette hausse de 50 % qui vous menace d'ici 2030 (BEUC)