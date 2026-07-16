Super-app AMI : trois réflexes à prendre avant octobre pour ne pas rester bloqué devant l'écran

Impôts, carte grise, procuration : l'État veut tout rassembler dans une seule application mobile. AMI, pilotée par la Dinum et la Dila, vise un lancement en octobre 2026. Sauf que 55 % des Français de 60 à 74 ans peinent encore à mener seuls une démarche en ligne.



AMI, la super-application que l'État vous prépare pour octobre

Votre smartphone pourrait bientôt remplacer tous vos guichets. C'est la promesse d'AMI, l'Application mobile interministérielle, développée par la Dinum et la Dila.



Le principe : une connexion via FranceConnect, un tableau de bord unique, et l'accès à vos impôts, votre carte grise ou vos procurations depuis un seul écran. Le déploiement grand public est prévu en octobre 2026. L'idée séduit. Mais elle repose sur un prérequis que la presse technologique ne questionne pas.



Ce que l'application promet à ses utilisateurs





Première promesse : vous vous connectez une seule fois avec FranceConnect, et vous retrouvez toutes vos démarches en cours. Plus besoin de jongler entre impots.gouv.fr, l'ANTS et Ameli.



Deuxième promesse : un suivi en temps réel avec des alertes push dès qu'un dossier avance. Troisième promesse : des formulaires préremplis grâce au principe « Dites-le-nous une fois », qui évite de retaper votre adresse ou votre numéro fiscal à chaque démarche.



Selon Acteurs Publics, qui a révélé le projet le 10 juillet, plusieurs administrations testent déjà leurs services dans AMI : Cybermalveillance.gouv, le dispositif Ma Sécurité de la police et de la gendarmerie, et les guichets France Services. Un assistant conversationnel est à l'étude pour répondre aux questions courantes sans passer par une hotline téléphonique.



À plus long terme, l'application pourrait s'ouvrir aux professionnels et aux associations via ProConnect en 2027. Sur le papier, le progrès est net : l'Estonie, les Pays-Bas et l'Ukraine ont déjà déployé ce type d'application avec une adoption massive. Reste que ces pays ont accompagné le déploiement d'un effort de formation numérique que la France n'a pas annoncé pour AMI. AMI ne réinvente rien. Elle se branche sur les démarches déjà accessibles via Service-public.gouv.fr et les regroupe dans une interface mobile unique.Première promesse : vous vous connectez une seule fois avec FranceConnect, et vous retrouvez toutes vos démarches en cours. Plus besoin de jongler entre impots.gouv.fr, l'ANTS et Ameli.Deuxième promesse : unavec des alertes push dès qu'un dossier avance. Troisième promesse : des formulairesgrâce au principe « Dites-le-nous une fois », qui évite de retaper votre adresse ou votre numéro fiscal à chaque démarche.Selon Acteurs Publics, qui a révélé le projet le 10 juillet, plusieurs administrations testent déjà leurs services dans AMI :, le dispositif Ma Sécurité de la police et de la gendarmerie, et les guichets France Services. Un assistant conversationnel est à l'étude pour répondre aux questions courantes sans passer par une hotline téléphonique.À plus long terme, l'application pourrait s'ouvrir aux professionnels et aux associations viaen 2027. Sur le papier, le progrès est net : l'Estonie, les Pays-Bas et l'Ukraine ont déjà déployé ce type d'application avec une adoption massive. Reste que ces pays ont accompagné le déploiement d'un effort de formation numérique que la France n'a pas annoncé pour AMI.



Les 6,8 millions de seniors que la simplification laisse au bord de la route

Insee, publiée en février 2026, mesure l'ampleur du problème. Parmi les Français de 60 à 74 ans, 17 % sont en situation d'illectronisme : ils n'utilisent pas internet ou ne maîtrisent aucune compétence numérique de base.



Et 38 % supplémentaires disposent de compétences faibles, c'est-à-dire qu'ils ne maîtrisent pas les notions de base dans au moins un des cinq domaines jugés essentiels par l'indicateur européen. Cumulés, ces deux chiffres représentent 55 % des 60-74 ans en difficulté numérique.



Rapporté aux 12,3 millions de Français dans cette tranche d'âge, le calcul donne environ 6,8 millions de personnes pour qui se connecter à FranceConnect, installer une application et naviguer dans un tableau de bord n'a rien d'évident.



Le Baromètre du numérique 2025 du Crédoc précise le diagnostic. Parmi les 60-69 ans, 27 % se déclarent en difficulté face aux outils numériques, et ce taux grimpe à 37 % au-delà de 70 ans.



Surtout, le diplôme pèse davantage que l'âge : chez les 60-74 ans titulaires au plus d'un CAP-BEP, 15 % sont en illectronisme et 47 % ont des compétences faibles. Le rapport 2024-2025 du Défenseur des droits confirme la tendance de fond : 61 % des usagers interrogés déclarent éprouver des difficultés dans leurs démarches administratives, contre 39 % en 2016. La dématérialisation n'a pas résorbé le fossé, elle l'a déplacé.



Or AMI exige précisément ce que ces millions de personnes ne maîtrisent pas : un smartphone récent, un compte FranceConnect actif parmi les 45 millions d'utilisateurs du service, et la capacité de naviguer seul dans une interface administrative. Pour les 7 millions d'adultes français qui n'ont toujours pas de compte FranceConnect, la porte d'entrée d'AMI n'existe pas.

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Vos données stockées dans le téléphone : protection ou fragilité

cybersécurité, l'argument se défend : en cas de piratage d'un serveur de l'État, vos informations fiscales ou votre numéro d'immatriculation ne figurent pas dans la base attaquée.



Mais ce choix a une contrepartie. Si vous perdez votre téléphone, si l'écran casse, si vous changez d'appareil sans savoir transférer vos données, votre dossier administratif disparaît avec lui.



Pour un public qui peine déjà à sauvegarder ses contacts ou à configurer une nouvelle messagerie, le stockage local est une fragilité, pas une garantie. La question reste ouverte : AMI prévoira-t-elle un mécanisme de récupération accessible aux utilisateurs les moins aguerris ?

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