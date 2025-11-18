Carte Vitale sur smartphone : la dématérialisation désormais ouverte à tous les assurés

D’une expérimentation par étapes à une généralisation nationale
L’idée d’une carte Vitale numérique n’est pas nouvelle. Depuis plusieurs années, l’Assurance Maladie prépare ce basculement vers un format dématérialisé, sur la base de tests menés dans un nombre restreint de départements puis élargis à l’ensemble du territoire. Dès le 18 mars 2025, il était déjà possible, pour les titulaires d’une carte d’identité électronique au format carte bancaire (CNIe) et utilisateurs de l’application officielle France Identité, d’obtenir en quelques minutes une carte Vitale dématérialisée sur leur smartphone.
Parallèlement, un déploiement progressif a été organisé pour les assurés ne disposant pas de CNIe, département par département, avant la généralisation annoncée pour la mi-novembre 2025. Selon l’Assurance Maladie, cette montée en charge a permis de tester les parcours d’activation, de vérifier la robustesse technique du dispositif et de préparer l’équipement des professionnels de santé.
Avec l’entrée en vigueur de cette nouvelle étape, l’appli carte Vitale est désormais accessible à tous les patients, qu’ils relèvent du régime général, de la Mutualité sociale agricole (MSA), de la MGEN ou d’autres régimes spéciaux.
À noter : elle accepte les ancienne cartes d'identité pour s'inscrire ! (contrairement à France Identité qui impose la CNI "nouvelle version", au format carte de crédit),
Parallèlement, un déploiement progressif a été organisé pour les assurés ne disposant pas de CNIe, département par département, avant la généralisation annoncée pour la mi-novembre 2025. Selon l’Assurance Maladie, cette montée en charge a permis de tester les parcours d’activation, de vérifier la robustesse technique du dispositif et de préparer l’équipement des professionnels de santé.
Avec l’entrée en vigueur de cette nouvelle étape, l’appli carte Vitale est désormais accessible à tous les patients, qu’ils relèvent du régime général, de la Mutualité sociale agricole (MSA), de la MGEN ou d’autres régimes spéciaux.
À noter : elle accepte les ancienne cartes d'identité pour s'inscrire ! (contrairement à France Identité qui impose la CNI "nouvelle version", au format carte de crédit),