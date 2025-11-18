Actualité Médicale Carte Vitale sur smartphone : la dématérialisation désormais ouverte à tous les assurés Par Senioractu.com | Publié le 18/11/2025 à 07:48 | mis à jour le 03/12/2025 à 11:48 La carte Vitale sur smartphone devient une réalité pour l’ensemble des assurés sociaux. À compter de ce mardi 18 novembre 2025, l’appli carte Vitale entre officiellement dans sa phase de généralisation : tout assuré affilié à la Sécurité sociale, quel que soit son régime, peut désormais activer sa carte Vitale dématérialisée sur son téléphone, sous réserve de disposer d’un smartphone compatible, d'un carte nationale d'identité, d'un carte vitale physique et d'une adresse email. Cette étape marque l’aboutissement d’un déploiement progressif mené tout au long de l’année par l’Assurance Maladie et le ministère de la Santé. Partager : W f X in @

D’une expérimentation par étapes à une généralisation nationale L’idée d’une carte Vitale numérique n’est pas nouvelle. Depuis plusieurs années, l’ Assurance Maladie prépare ce basculement vers un format dématérialisé, sur la base de tests menés dans un nombre restreint de départements puis élargis à l’ensemble du territoire. Dès le 18 mars 2025, il était déjà possible, pour les titulaires d’une carte d’identité électronique au format carte bancaire (CNIe) et utilisateurs de l’application officielle France Identité , d’obtenir en quelques minutes une carte Vitale dématérialisée sur leur smartphone.



Parallèlement, un déploiement progressif a été organisé pour les assurés ne disposant pas de CNIe, département par département, avant la généralisation annoncée pour la mi-novembre 2025. Selon l’Assurance Maladie, cette montée en charge a permis de tester les parcours d’activation, de vérifier la robustesse technique du dispositif et de préparer l’équipement des professionnels de santé.



Avec l’entrée en vigueur de cette nouvelle étape, l’ appli carte Vitale est désormais accessible à tous les patients, qu’ils relèvent du régime général, de la Mutualité sociale agricole (MSA), de la MGEN ou d’autres régimes spéciaux.



À noter : elle accepte les ancienne cartes d'identité pour s'inscrire ! (contrairement à France Identité qui impose la CNI "nouvelle version", au format carte de crédit),

Une alternative numérique, pas la fin de la carte verte Contrairement à certaines idées reçues, la carte Vitale physique ne disparaît pas. Les autorités insistent sur le caractère complémentaire de l’ appli carte Vitale . La carte plastique reste valable et continue d’être acceptée comme aujourd’hui. La version numérique est présentée comme une option supplémentaire, pratique pour ceux qui ont toujours leur téléphone sur eux, mais non obligatoire.



En pratique, l’application reprend les mêmes informations administratives que la carte classique : identité de l’assuré, régime d’affiliation, caisse de rattachement, ayants droit. Elle permet, comme la carte verte, la facturation des soins, le remboursement électronique et, dans certains cas, le tiers payant. Les droits sont automatiquement mis à jour, sans démarche particulière de l’assuré, ce qui limite les risques de refus de prise en charge liés à une carte non actualisée.



Les autorités recommandent toutefois, au moins pendant la phase de montée en puissance, de continuer à conserver sa carte Vitale physique sur soi. Tous les professionnels de santé ne sont pas encore équipés pour lire la version dématérialisée, dont l’acceptation doit se déployer progressivement au sein des cabinets, pharmacies, laboratoires et établissements de santé.

Comment activer sa carte Vitale sur smartphone ? Pour activer cette nouvelle carte Vitale numérique, l’assuré doit d’abord télécharger l’appli carte Vitale sur les stores Android ou iOS. L’application est gratuite et proposée par l’Assurance Maladie et ses partenaires (MSA, MGEN, etc.).



Plusieurs conditions techniques sont requises : disposer d’un smartphone suffisamment récent, posséder une pièce d’identité compatible et, selon les cas, être âgé d’au moins 16 ou 18 ans. L’activation peut se faire via l’application France Identité, qui vérifie l’identité de l’assuré, ou via les services en ligne habituels (compte Ameli, par exemple) selon les parcours mis en place par les différents régimes. Ministère de la Santé



Une fois l’activation réalisée, l’usage au cabinet médical ou en pharmacie est conçu pour rester simple : l’assuré ouvre son application, saisit son code secret, puis présente l’écran au professionnel de santé qui peut soit scanner un QR code, soit utiliser un lecteur compatible NFC pour lire la carte Vitale numérique.

Les atouts mis en avant : praticité, mise à jour et suivi des dépenses Les pouvoirs publics mettent en avant plusieurs avantages. D’abord, la praticité : avec la carte Vitale sur smartphone, l’assuré est réputé avoir sa carte sur lui en permanence, ce qui limite les oublis et les démarches liées aux feuilles de soins papier. Ensuite, la mise à jour automatique des droits, qui réduit les rejets de facturation et contribue à fluidifier les remboursements.



L’application permet également de consulter un historique simplifié de ses dépenses de santé, via les résumés de factures qui s’y affichent. Elle s’inscrit ainsi dans un mouvement plus large de numérisation du système de santé, aux côtés de Mon espace santé et des autres services en ligne destinés aux patients.



Pour les professionnels, l’enjeu est double : réduire la charge administrative liée au traitement de dossiers incomplets et disposer d’un outil aligné avec les standards numériques actuels. Des éditeurs de logiciels métiers et des industriels comme le GIE SESAM-Vitale ont d’ailleurs adapté leurs solutions pour intégrer cette nouvelle fonctionnalité

Données personnelles : un dispositif placé sous surveillance La généralisation de la carte Vitale dématérialisée soulève toutefois des interrogations récurrentes sur la protection des données de santé. La CNIL suit ce dossier depuis plusieurs années et a déjà rendu un avis sur le projet de « e-carte Vitale », en insistant sur la nécessité de limiter les données traitées, de sécuriser les échanges et de garantir aux assurés un contrôle effectif sur leurs informations.



Le ministère de la Santé et l’Assurance Maladie rappellent de leur côté que l’application ne constitue pas un moyen de paiement, mais uniquement un support d’identification et de facturation des soins, et qu’elle s’appuie sur des mécanismes d’authentification renforcés (notamment via France Identité et FranceConnect) pour éviter les usurpations.

Une étape majeure dans la numérisation du système de santé Avec la carte Vitale sur smartphone désormais accessible à tous, le système de santé français franchit une nouvelle étape dans sa transition numérique. Reste à vérifier, dans les prochains mois, la vitesse d’adoption par les assurés, l’appropriation par les publics les moins à l’aise avec le numérique et la capacité des professionnels de santé à s’équiper et à intégrer ce nouvel outil dans leur pratique quotidienne.



Pour les autorités sanitaires, l’objectif affiché est clair : faciliter l’accès aux soins, sécuriser les parcours et moderniser les démarches, sans renoncer à la carte physique pour celles et ceux qui souhaitent continuer à l’utiliser.



Sources : Ministère de la Santé et de la Prévention, Assurance Maladie (ameli.fr), service-public.fr, GIE SESAM-Vitale, CNIL, Ordre national des pharmaciens.

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