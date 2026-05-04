Actualité Médicale Alzheimer : la France a refusé ces traitements miracles, 20 000 patients étudiés lui donnent raison Depuis dix-huit mois, leurs noms reviennent dans toutes les conversations de famille où la mémoire vacille. Lecanemab, donanemab : la promesse d'enfin freiner la maladie d'Alzheimer. La France les a refusés à deux reprises au nom d'un bénéfice clinique jugé insuffisant. Une vaste analyse internationale vient de lui donner raison.

Nouveau : Posez une question à votre IA !

Obtenez des précisions ou des analyses complémentaires sur cet article en un clic

ChatGPT Claude Mistral Perplexity



Le secret du chiffre 0,45 sur une échelle de 18 Pour comprendre pourquoi cette conclusion est si lourde, il faut entrer dans la cuisine des essais cliniques :



Les chercheurs mesurent l'évolution de la maladie d'Alzheimer avec une échelle baptisée CDR-SB, qui note la sévérité des troubles sur 18 points. Plus le score monte, plus la démence progresse. L'enjeu d'un traitement est de ralentir cette progression sur la durée du suivi, généralement dix-huit mois.



Dans l'essai pivot du lecanemab, les patients avaient au départ un score moyen de 3,2 sur 18. Au bout d'un an et demi, ceux sous placebo voyaient leur score grimper de 1,66 point, ceux sous traitement de 1,21 point. La différence atteint 0,45 point sur 18, statistiquement significative.



Cliniquement, c'est un autre débat. Le seuil retenu par la Haute Autorité de Santé pour parler de bénéfice réel se situe autour de 1 point, soit plus du double de ce qu'apporte le médicament.



Différence d'efficacité entre lecanemab et placebo dans l'essai pivot Clarity AD : 0,45 point sur l'échelle CDR-SB après 18 mois de traitement, bien en dessous du seuil de pertinence clinique fixé à 1 point. ESSAI CLARITY AD — LECANEMAB VS PLACEBO Évolution du score CDR-SB sur 18 mois — Source : Cochrane Review 2026 Différence entre les deux groupes après 18 mois de traitement 0,45 pt sur une échelle de 18 points Début 9 mois 18 mois Placebo : score +1,66 point Aggravation observée du déclin cognitif Lecanemab : score +1,21 point Aggravation à peine ralentie Seuil de pertinence clinique selon la HAS : 1 point Le bénéfice mesuré reste plus de deux fois inférieur © SeniorActu.com

Pourquoi la HAS a refusé deux fois ces traitements « modeste » et « non cliniquement pertinente ».



Fin mars 2026, l'agence a rejeté de la même manière le donanemab du laboratoire Eli Lilly, malgré un ralentissement annoncé de 35 % du déclin cognitif sur dix-huit mois. Derrière les pourcentages spectaculaires, la différence absolue reste sous le seuil de pertinence clinique.



Et l'agence française n'évoque pas que l'efficacité. Le profil de tolérance des deux molécules est qualifié de « préoccupant », en raison du risque d'effets secondaires neurologiques sérieux.



Cette double position française a suscité l'incompréhension d'une partie de la communauté médicale. La Cochrane vient de leur opposer une réponse difficile à contourner.

France · HAS ⚠️ Accès refusé 📅 Décision Refus accès précoce sept 2025 + mars 2026 ⚖️ Motif Efficacité non cliniquement pertinente Europe · EMA ℹ️ Autorisé 📅 Décision Lecanemab autorisé avril 2025, donanemab septembre 2025 ⚖️ Motif Bénéfice clinique reconnu, restrictions ApoE4 États-Unis · FDA ✅ Approuvé 📅 Décision Lecanemab approuvé janvier 2023, donanemab juillet 2024 ⚖️ Motif Réduction statistique du déclin jugée suffisante La France a tranché sans attendre cette méta-analyse. Le 4 septembre 2025, la HAS a refusé l'accès précoce au lecanemab d'Eisai-Biogen, en jugeant son efficacitéetFin mars 2026, l'agence a rejeté de la même manière le donanemab du laboratoire Eli Lilly, malgré un ralentissement annoncé de 35 % du déclin cognitif sur dix-huit mois. Derrière les pourcentages spectaculaires, la différence absolue reste sous le seuil de pertinence clinique.Et l'agence française n'évoque pas que l'efficacité. Le profil de tolérance des deux molécules est qualifié de, en raison du risque d'effets secondaires neurologiques sérieux.Cette double position française a suscité l'incompréhension d'une partie de la communauté médicale. La Cochrane vient de leur opposer une réponse difficile à contourner.

Hémorragies cérébrales : le risque qui pèse dans la balance Le risque accompagne le médicament.



Dans l'essai Clarity AD du lecanemab, 17,3 % des patients traités ont développé des micro-hémorragies cérébrales contre 9 % du groupe placebo. Pour les œdèmes cérébraux, l'écart est encore plus net : 12,6 % sous traitement contre 1,7 % sous placebo.



Ces complications portent un nom : ARIA, pour Amyloid-Related Imaging Abnormalities. Visibles à l'IRM, elles restent souvent asymptomatiques mais peuvent provoquer dans certains cas des troubles neurologiques sévères, voire un décès.



La HAS a explicitement mis en avant ce point dans son refus. Mettre en balance un bénéfice non démontré avec un risque hémorragique majoré ne tient pas la route arithmétiquement, surtout chez des patients âgés souvent porteurs de comorbidités.



Pour les autorités françaises, l'équation est simple : on ne soigne pas un trouble cognitif léger en risquant une hémorragie du cerveau.

Les laboratoires contestent, sans réfuter le cœur du verdict Alzheimer's Society britannique pointe que la méta-analyse mélange sept médicaments dont cinq ont déjà échoué.



Selon ces voix critiques, regrouper les molécules abandonnées et les deux récemment approuvées par la FDA fausse l'effet moyen. Les essais individuels du lecanemab et du donanemab montrent bien un ralentissement statistiquement significatif du déclin cognitif.



Eisai a publié un communiqué le jour même de la sortie de la revue. Le laboratoire japonais y rappelle que plus de quatre ans de données cliniques et l'expérience en vie réelle de dizaines de milliers de patients confirment selon lui le bénéfice du traitement.



Reste que la conclusion de la Cochrane sur la pertinence clinique, distincte de la significativité statistique, n'est pas réfutée frontalement par ces critiques.

Sur le même sujet :

Alzheimer : une étude révèle que 6 patients sur 10 retrouvent la mémoire avant de mourir La conclusion de la Cochrane n'a évidemment pas fait l'unanimité. L'britannique pointe que la méta-analyse mélange sept médicaments dont cinq ont déjà échoué.Selon ces voix critiques, regrouper les molécules abandonnées et les deux récemment approuvées par la FDA fausse l'effet moyen. Les essais individuels du lecanemab et du donanemab montrent bien un ralentissement statistiquement significatif du déclin cognitif.Eisai a publié un communiqué le jour même de la sortie de la revue. Le laboratoire japonais y rappelle queet l'expérience en vie réelle de dizaines de milliers de patients confirment selon lui le bénéfice du traitement.Reste que la conclusion de la Cochrane sur la pertinence clinique, distincte de la significativité statistique, n'est pas réfutée frontalement par ces critiques.

Ce qui reste à espérer pour 1,4 million de Français 1,2 à 1,4 million de personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée selon France Alzheimer et l'INSERM, avec 225 000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année. Six malades sur dix sont des femmes. Pour ces familles, la promesse d'un traitement freinant la maladie a fait naître un espoir immense depuis 2022.



Voir la France refuser deux fois ces médicaments alors qu'ils étaient approuvés ailleurs a été vécu comme une injustice. La méta-analyse Cochrane apporte une consolation paradoxale : si ces traitements changeaient vraiment la vie, l'inégalité d'accès serait scandaleuse, mais s'ils n'apportent que 0,45 point sur 18 au prix d'un risque hémorragique majoré, le refus français devient une protection.



Que reste-t-il à espérer pour ces 1,4 million de Français ? Les chercheurs de Cochrane sont clairs : il faut sortir de la piste amyloïde qui a englouti des milliards de dollars en vingt ans pour des résultats jugés aujourd'hui triviaux.



D'autres mécanismes biologiques sont à l'étude : inflammation cérébrale, microbiote intestinal, protéines tau, facteurs vasculaires. Les laboratoires explorent ces pistes avec des résultats préliminaires plus prometteurs.



Côté pharmacie, l'arsenal disponible reste indigent. Les quatre anciens médicaments symptomatiques, comme le donépézil ou la rivastigmine, ont vu leur SMR jugé insuffisant par la HAS dès octobre 2016 et leur déremboursement total prendre effet le 1er août 2018.



Leur autorisation française reste valide à ce jour, et certains neurologues continuent de les prescrire chez des patients répondeurs, le coût restant alors intégralement à la charge du malade.



Le débat ouvert par la Cochrane interroge la responsabilité des autorités face à une maladie dont l'urgence familiale rend tout refus douloureux à expliquer. L'avis officiel de la HAS sur le lecanemab est La France compte aujourd'huivivant avec la maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée selon France Alzheimer et l'INSERM, avecdiagnostiqués chaque année. Six malades sur dix sont des femmes. Pour ces familles, la promesse d'un traitement freinant la maladie a fait naître un espoir immense depuis 2022.Voir la France refuser deux fois ces médicaments alors qu'ils étaient approuvés ailleurs a été vécu comme une injustice. La méta-analyse Cochrane apporte une consolation paradoxale : si ces traitements changeaient vraiment la vie, l'inégalité d'accès serait scandaleuse, mais s'ils n'apportent que 0,45 point sur 18 au prix d'un risque hémorragique majoré, le refus français devient une protection.Que reste-t-il à espérer pour ces 1,4 million de Français ? Les chercheurs de Cochrane sont clairs : il faut sortir de la piste amyloïde qui a englouti des milliards de dollars en vingt ans pour des résultats jugés aujourd'hui triviaux.D'autres mécanismes biologiques sont à l'étude : inflammation cérébrale, microbiote intestinal, protéines tau, facteurs vasculaires. Les laboratoires explorent ces pistes avec des résultats préliminaires plus prometteurs.Côté pharmacie, l'arsenal disponible reste indigent. Les quatre anciens médicaments symptomatiques, comme le donépézil ou la rivastigmine, ont vu leur SMR jugé insuffisant par la HAS dèset leur déremboursement total prendre effet leLeur autorisation française reste valide à ce jour, et certains neurologues continuent de les prescrire chez des patients répondeurs, le coût restant alors intégralement à la charge du malade.Le débat ouvert par la Cochrane interroge la responsabilité des autorités face à une maladie dont l'urgence familiale rend tout refus douloureux à expliquer. L'avis officiel de la HAS sur le lecanemab est consultable sur le site de la Haute Autorité de Santé

Sources :

- Cochrane Library — Nonino F. et al., « Amyloid-beta-targeting monoclonal antibodies for people with mild cognitive impairment or mild dementia due to Alzheimer's disease », CD016297, 16 avril 2026

- Vidal — « Alzheimer : la Cochrane conclut à l'absence de bénéfice clinique des anticorps anti-amyloïdes », 16 avril 2026

- Inserm — « Alzheimer : six questions sur le refus d'accès précoce au Lecanemab par la HAS », 4 septembre 2025

- France Alzheimer — Estimation 1,4 million de personnes malades en France, 2025

- Inserm — Dossier Maladie d'Alzheimer, données épidémiologiques nationales

Par Par Fabrice Crozier | Publié le 04/05/2026 à 09:41



La rédaction vous conseille < > Cures thermales : la HAS saisie sur l'efficacité, le remboursement à 100 % des seniors en sursis Alzheimer : cette habitude que vous avez peut-être après 60 ans ralentit son déclin de 20 %