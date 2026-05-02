Actualité Médicale Alzheimer : cette habitude que vous avez peut-être après 60 ans ralentit son déclin de 20 % Une étude américaine vient de chiffrer ce que les seniors ressentaient sans pouvoir le prouver. Plus de 31 000 adultes suivis pendant deux décennies, dans une recherche sur les facteurs qui ralentissent l'apparition de la maladie d'Alzheimer. Les chercheurs ont mesuré, calculé, recoupé. Et ils ont trouvé un geste à la portée de presque tout le monde, qui ralentit le vieillissement du cerveau de manière spectaculaire. Avec un seuil étonnamment bas pour en bénéficier.

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Trente-et-un mille adultes suivis pendant vingt ans On les voit garder les petits-enfants le mercredi, déposer un voisin chez le médecin, faire les courses pour une amie clouée chez elle. Ils ne pensent pas faire quelque chose d'extraordinaire.



Or les chercheurs viennent de leur découvrir un avantage que personne n'avait quantifié jusque-là.



Et le chiffre est tombé sans appel.



L'étude vient de l'Université du Texas à Austin, en partenariat avec l'Université du Massachusetts à Boston. Les scientifiques ont suivi 31 303 Américains âgés de 51 ans et plus, pendant deux décennies entières, de 1998 à 2020.



Le résultat est sans appel.



Les personnes qui font régulièrement du bénévolat ou qui rendent service à un proche, un voisin, une amie connaissent un déclin cognitif lié à l'âge 15 à 20 % plus lent que celles qui ne le font pas. Le travail vient de paraître dans la revue scientifique Social Science & Medicine, en juillet 2025.



Et l'effet ne se mesure pas en mois. Il se mesure en années de cerveau gagnées, sur une vie.



Le directeur de l'étude, le chercheur Sae Hwang Han, ne s'attendait pas à des chiffres aussi nets. Comme il le souligne, ces gestes du quotidien, organisés ou personnels, peuvent avoir un impact cognitif durable.

Le seuil qui change tout : deux à quatre heures par semaine



Il suffit de deux à quatre heures par semaine. Soit l'équivalent d'un après-midi consacré à un proche, ou d'une matinée passée dans une association.



Au-delà de cette dose, les bénéfices ne progressent pas de façon spectaculaire. C'est précisément ce qui rend le résultat exploitable pour vous.



Vous n'avez pas besoin de transformer votre vie. Vous avez besoin de l'enrichir d'un rendez-vous régulier dans la semaine où votre attention est tournée vers quelqu'un d'autre.

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Faire du bénévolat pour bien vieillir



En clair : garder ses petits-enfants le mercredi vaut autant qu'une mission à la Croix-Rouge. C'est probablement la donnée la plus surprenante de l'étude. Le seuil pour bénéficier de cette protection cérébrale n'est pas de cinq heures par jour, ni même d'une heure quotidienne.Il suffit de. Soit l'équivalent d'un après-midi consacré à un proche, ou d'une matinée passée dans une association.Au-delà de cette dose, les bénéfices ne progressent pas de façon spectaculaire. C'est précisément ce qui rend le résultat exploitable pour vous.Vous n'avez pas besoin de transformer votre vie. Vous avez besoin de l'enrichir d'un rendez-vous régulier dans la semaine où votre attention est tournée vers quelqu'un d'autre.Et la vraie surprise se cache encore ailleurs. Les chercheurs n'ont pas trouvé de différence significative entre le bénévolat formel, encadré par une association, et l'aide informelle apportée à un proche.En clair : garder ses petits-enfants le mercredi vaut autant qu'une mission à la Croix-Rouge.

Pourquoi votre cerveau résiste mieux à la démence



Tout cela sollicite la mémoire de travail, l'attention et la planification.



Mais le mécanisme cognitif n'est pas le seul levier. Une étude parallèle, conduite par la même équipe et publiée dans Psychoneuroendocrinology, a montré que le bénévolat réduit les effets du stress chronique sur l'inflammation systémique.



Or l'inflammation chronique est aujourd'hui identifiée comme l'un des biomarqueurs les plus solides du risque de démence.



Il y a donc un double effet. Cognitif d'un côté, biologique de l'autre.



Et le sentiment d'utilité fait le reste. Le contact humain, la reconnaissance, la satisfaction de servir à quelque chose agissent comme un antidote à l'isolement, qui est lui aussi un facteur de risque connu de troubles cognitifs. Aider quelqu'un mobilise plus de circuits cérébraux qu'on ne l'imagine. Il faut anticiper les besoins de l'autre, planifier le déplacement, parler, écouter, mémoriser des consignes médicales, gérer un imprévu.Tout cela sollicite la mémoire de travail, l'attention et la planification.Mais le mécanisme cognitif n'est pas le seul levier. Une étude parallèle, conduite par la même équipe et publiée dans, a montré que le bénévolat réduit les effets du stress chronique sur l'inflammation systémique.Or l'inflammation chronique est aujourd'hui identifiée comme l'un des biomarqueurs les plus solides du risque de démence. Une équipe Inserm de Bordeaux a démontré la même année que les facteurs liés au mode de vie, dont l'engagement dans des activités cognitivement stimulantes, ralentissent le déclin cognitif même chez les personnes génétiquement à risque.Il y a donc un double effet. Cognitif d'un côté, biologique de l'autre.Et le sentiment d'utilité fait le reste. Le contact humain, la reconnaissance, la satisfaction de servir à quelque chose agissent comme un antidote à l'isolement, qui est lui aussi un facteur de risque connu de troubles cognitifs.

Le revers : ce qui se passe quand on s'arrête



Autrement dit, le bénéfice n'est pas un acquis définitif. Il s'entretient, comme une activité physique.



C'est un signal clair pour quiconque a baissé les bras après un déménagement, un veuvage, un déclassement professionnel. Ces moments où l'on s'éloigne souvent, sans s'en rendre compte, des routines qui nous reliaient aux autres.



Reprendre une activité d'aide, même modeste, ramène le cerveau dans la trajectoire protectrice. Et ce pour les hommes comme pour les femmes, à tous les niveaux d'éducation et de revenu, comme l'a vérifié l'équipe en isolant ces variables.

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Fromage et démence : ce détail de l'étude japonaise que personne ne vous dit C'est l'autre face du résultat, et elle change la lecture des chiffres. Les chercheurs ont trouvé que cesser complètement d'aider les autres est associé à une fonction cognitive plus faible et à un déclin plus rapide.Autrement dit, le bénéfice n'est pas un acquis définitif. Il s'entretient, comme une activité physique.C'est un signal clair pour quiconque a baissé les bras après un déménagement, un veuvage, un déclassement professionnel. Ces moments où l'on s'éloigne souvent, sans s'en rendre compte, des routines qui nous reliaient aux autres.Reprendre une activité d'aide, même modeste, ramène le cerveau dans la trajectoire protectrice. Et ce pour les hommes comme pour les femmes, à tous les niveaux d'éducation et de revenu, comme l'a vérifié l'équipe en isolant ces variables.

Trois profils pour vous situer cette semaine



Vous aidez probablement déjà quelqu'un sans vous en rendre compte. La question est de savoir si cette aide est suffisamment régulière pour activer la mécanique protectrice mise au jour par l'équipe Han.



Trois profils se dégagent dans le lectorat SeniorActu, et chacun a une marche à franchir différente.

Profil engagé ✅ Bénéfice acquis ✅ Vous aidez déjà 2 à 4 heures par semaine Garde des petits-enfants, association, voisin malade 📈 Votre cerveau est dans la trajectoire protectrice Continuer sur ce rythme suffit Profil intermittent ℹ️ Marche à franchir ⏱️ Vous aidez de temps en temps, sans régularité Quelques services rendus, une fois par mois 📝 Inscrire un rendez-vous fixe dans votre semaine Un mercredi sur deux, un vendredi matin Profil retiré ⚠️ Trajectoire à corriger ⚠️ Vous avez réduit ou arrêté après un événement Veuvage, déménagement, retraite, problème de santé 🏠 Reprendre, même modestement, dès cette semaine Plateforme jeveuxaider.gouv.fr ou un proche identifié



Et qu'aucun temps perdu n'est définitivement perdu. La force de cette étude, c'est de rendre la prévention cognitive accessible à tout le monde. Pas besoin d'un budget de salle de sport, ni d'une formation universitaire, ni de matériel.Vous aidez probablement déjà quelqu'un sans vous en rendre compte. La question est de savoir si cette aide est suffisamment régulière pour activer la mécanique protectrice mise au jour par l'équipe Han.Trois profils se dégagent dans le lectorat SeniorActu, et chacun a une marche à franchir différente.Reste que la mise en mouvement, après une longue période de retrait, est la marche la plus difficile. C'est pour elle que la donnée Han a le plus de valeur : elle dit qu'il n'est jamais trop tard pour réenclencher le mécanisme.Et qu'aucun temps perdu n'est définitivement perdu.

Sources :

- Han, Burr & Zhang, "Helping behaviors and cognitive function in later life: The impact of dynamic role transitions and dose changes", Social Science & Medicine, 31 juillet 2025

- Université du Texas à Austin, College of Natural Sciences, communiqué du 14 août 2025

- Health and Retirement Study (HRS), National Institute on Aging, données 1998-2020

- Inserm, dossier maladie d'Alzheimer, mise à jour 2024

- Inserm/Université de Bordeaux, étude Neuffer-Samieri sur mode de vie et risque d'Alzheimer, juin 2024

Par Par Fabrice Crozier | Publié le 02/05/2026 à 08:11 | mis à jour le 03/05/2026 à 09:58



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