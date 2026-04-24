Nutrition Fromage et démence : ce détail de l'étude japonaise que personne ne vous dit (et qui change tout pour vous) Le titre court partout depuis plusieurs jours : "Le fromage réduirait le risque de démence chez les seniors". Une étude japonaise sur près de 8 000 personnes, publiée dans une revue scientifique sérieuse. Sauf qu'en lisant le détail des 7 914 participants, on découvre une information que la plupart des médias français oublient de mentionner. Une information qui, pour vous qui mangez du fromage français depuis l'enfance, change radicalement la portée de ces 24 % de risque en moins.

Nouveau : Posez une question à votre IA !

Obtenez des précisions ou des analyses complémentaires sur cet article en un clic

ChatGPT Claude Mistral Perplexity



Une étude solide, mais une transposition qui pose problème L'étude japonaise existe bel et bien, et elle est sérieuse. Publiée le 25 octobre 2025 dans la revue Nutrients, elle est portée par une équipe principale de l'université Niimi (préfecture d'Okayama), associée au Centre national de gériatrie et de gérontologie du Japon et à l'université de Chiba.



Sept mille neuf cent quatorze seniors de 65 ans et plus ont été suivis entre 2019 et 2022, répartis à parts égales entre consommateurs hebdomadaires de fromage et non-consommateurs. Au bout de trois ans, 3,4 % du groupe "fromage" ont développé une démence, contre 4,5 % du groupe sans fromage.



Soit 134 cas contre 176, ou une réduction relative du risque de 24 % (21 % après ajustement sur les autres habitudes alimentaires). Le résultat est statistiquement significatif.



Mais les auteurs eux-mêmes posent une question que les reprises françaises omettent. Le Dr Seungwon Jeong, premier signataire, l'a répétée à plusieurs médias scientifiques internationaux : l'effet observé est probablement amplifié par le fait que les Japonais consomment très peu de fromage.



En moyenne 2,7 kg par habitant et par an, selon les données de l'AHDB britannique citées en référence n°27 de l'étude. Or vous, en France, vous en mangez dix fois plus.

27 kg par an et par habitant : l'angle mort des médias français



Plus précis encore : selon l'étude Too Good To Go publiée fin 2025, 50 % des Français de 55 ans et plus mangent du fromage tous les jours. Pas une fois par semaine — tous les jours.



Et 81 % des Français en consomment au moins une fois par semaine, soit le seuil exact retenu par l'étude japonaise pour distinguer "consommateurs" et "non-consommateurs".



Autrement dit, la question n'est pas "dois-je commencer à manger du fromage pour protéger mon cerveau ?" — vous en mangez déjà infiniment plus que les seniors japonais qui ont vu leur risque baisser de 24 %.



La vraie question est : cette protection est-elle encore valable à votre niveau de consommation ?



Et la réponse honnête, telle que la formule le Dr Jeong dans la version anglaise de sa publication, est : "Nous n'avons pas étudié de relation dose-réponse, et la consommation japonaise est largement inférieure à celle de l'Occident." La donnée est sourcée par le ministère de l'Agriculture (Agreste, mars 2026) : un Français consomme en moyenne 26 kg de fromage par an. Le CNIEL pousse même le chiffre à 27,4 kg en 2023, ce qui place la France au deuxième rang mondial derrière la Grèce.Plus précis encore : selon l'étude Too Good To Go publiée fin 2025,. Pas une fois par semaine — tous les jours.Et 81 % des Français en consomment au moins une fois par semaine, soit le seuil exact retenu par l'étude japonaise pour distinguer "consommateurs" et "non-consommateurs".Autrement dit, la question n'est pas "dois-je commencer à manger du fromage pour protéger mon cerveau ?" — vous en mangez déjà infiniment plus que les seniors japonais qui ont vu leur risque baisser de 24 %.La vraie question est :Et la réponse honnête, telle que la formule le Dr Jeong dans la version anglaise de sa publication, est :

Camembert, comté, raclette : ce que les Japonais mangeaient vraiment 82,7 % mangeaient du fromage transformé — type tranches industrielles individuelles emballées, équivalent local de l'emmental fondu en portions.



Seulement 7,8 % consommaient des fromages affinés à pâte molle comme le camembert, et 0,5 % du fromage bleu type roquefort. Cette répartition n'est pas anecdotique.



Elle inverse les hypothèses biologiques que les chercheurs eux-mêmes avancent pour expliquer leurs résultats.



Trois mécanismes sont évoqués pour justifier l'effet protecteur : la vitamine K2 (présente surtout dans les fromages affinés), les peptides bioactifs issus de la fermentation longue, et les probiotiques de l'axe intestin-cerveau (eux aussi liés aux fromages traditionnels).



Or les fromages industriels transformés contiennent moins de chacun de ces trois composés. Si l'effet protecteur observé est réel, il ne vient donc probablement pas de ce que les médias français suggèrent.



Le Dr Jeong reconnaît lui-même cette tension : "Les fromages traditionnellement fermentés contiennent davantage de peptides bioactifs ou de probiotiques, et il est possible qu'une consommation plus élevée de fromage fermenté présente une association plus forte avec la santé cognitive." Possible donc, mais pas démontré par cette étude.

Sur le même sujet :

Démence : les leviers de prévention validés par l'OMS Deuxième détail crucial caché dans l'annexe de l'étude. Sur les 3 957 consommateurs de fromage suivis,— type tranches industrielles individuelles emballées, équivalent local de l'emmental fondu en portions.Seulement 7,8 % consommaient des fromages affinés à pâte molle comme le camembert, et 0,5 % du fromage bleu type roquefort. Cette répartition n'est pas anecdotique.Elle inverse les hypothèses biologiques que les chercheurs eux-mêmes avancent pour expliquer leurs résultats.Trois mécanismes sont évoqués pour justifier l'effet protecteur : la vitamine K2 (présente surtout dans les fromages affinés), les peptides bioactifs issus de la fermentation longue, et les probiotiques de l'axe intestin-cerveau (eux aussi liés aux fromages traditionnels).Or les fromages industriels transformés contiennent moins de chacun de ces trois composés. Si l'effet protecteur observé est réel, il ne vient doncde ce que les médias français suggèrent.Le Dr Jeong reconnaît lui-même cette tension :Possible donc, mais pas démontré par cette étude.

Trois profils français, trois lectures différentes

Profil 1 ✅ Conclusion rassurante ✅ Vous mangez du fromage chaque semaine Vous êtes déjà au-delà du seuil japonais protecteur 📊 Ce que dit l'étude pour vous Continuer, pas augmenter Profil 2 ℹ️ Effet incertain ℹ️ Vous en mangez tous les jours Cas de la moitié des plus de 55 ans 📊 Ce que dit l'étude pour vous Effet dose-réponse non documenté Profil 3 ⚠️ À nuancer ⚠️ Vous évitez le fromage par régime Cholestérol, hypertension, lactose 🩺 Ce que dit l'étude pour vous Aucune raison de bouleverser votre régime sur cette seule étude Pour comprendre ce que cette étude vous dit vraiment, sortez du résumé "fromage = bon pour le cerveau" et regardez où vous vous situez dans la consommation française réelle. Trois profils ressortent.

Ce que dit la science européenne, qui contredit en partie le buzz Une seconde étude, sortie deux mois après la japonaise, mérite d'être citée parce qu'elle a été menée chez nous, ou presque.



Publiée le 17 décembre 2025 dans Neurology (la revue de l'Académie américaine de neurologie), elle a suivi 27 670 adultes suédois sur 25 ans, durée incomparable avec les 3 ans japonais.



Conclusion suédoise : les fromages à matière grasse élevée (camembert, brie, comté, gouda — donc précisément les fromages français traditionnels) sont associés à un risque réduit de démence. Les fromages allégés, eux, ne montrent aucun effet.



Le seuil identifié dans l'étude suédoise est de 50 g par jour, soit environ deux tranches de cheddar ou une demi-tasse de fromage râpé. Ce chiffre change la perspective.



À 27 kg par an, un Français consomme en moyenne 74 g de fromage par jour, donc largement au-dessus du seuil suédois actif. Ce qui suggère que l'effet protecteur, s'il existe, est probablement déjà acquis chez la majorité des seniors français — sans qu'il soit utile d'en rajouter.



Emily Sonestedt, chercheuse à l'université de Lund qui a dirigé l'étude suédoise, le formule directement : "Pendant des décennies, le débat entre régimes pauvres et riches en graisses a façonné les conseils nutritionnels, parfois en classant le fromage comme un aliment à limiter. Notre étude suggère qu'au moins certains produits laitiers riches en matières grasses peuvent agir différemment de ce qui était admis."



Reste que cette étude est, elle aussi, observationnelle. Elle ne prouve pas que le fromage protège — elle observe une corrélation, ce qui n'est pas la même chose.

Un détail de financement qui mérite d'être connu Dernier élément, et il est lourd. L'étude japonaise n'a pas seulement été financée par le groupe Meiji, l'un des principaux producteurs laitiers nippons qui commercialise notamment des fromages transformés et fermentés.



Elle associe directement deux salariés de la division R&D de Meiji parmi ses sept co-signataires (Kentaro Nakamura et Mayuki Sasaki, affiliés "R&D Division, Meiji Co., Ltd.").



Le premier auteur, Seungwon Jeong, est par ailleurs identifié dans la déclaration de conflits d'intérêts comme "membre du groupe de recherche commissionné par Meiji", et le deuxième auteur Takao Suzuki occupe une chaire de recherche commissionnée par Meiji.



Cette information ne disqualifie pas mécaniquement les résultats. La revue Nutrients applique un comité de lecture par les pairs et tous ces liens d'intérêt ont été déclarés en annexe, comme l'exige la déontologie scientifique.



Mais cette concentration d'intérêts — un industriel laitier qui finance, fournit deux co-auteurs salariés et commissionne deux autres chercheurs — invite à une lecture vigilante.



Quand les principaux signataires d'une étude qui montre que le produit d'un industriel est bénéfique sont liés à cet industriel, ce n'est pas une fraude. C'est un signal qui invite à attendre la confirmation par des recherches indépendantes avant de modifier ses habitudes.



Plusieurs équipes de recherche, en Europe notamment, ont déjà annoncé des travaux complémentaires sur le sujet pour 2026 et 2027.



En attendant, profitons d'un comté ou d'un camembert sans culpabilité — mais sans non plus vider la cave à fromages au prétexte qu'une étude japonaise nous a dit que c'est bon pour le cerveau...

Ce qu'il faut retenir

L'étude japonaise existe et est sérieuse : 7 914 seniors suivis 3 ans, réduction de 24 % du risque de démence chez les consommateurs hebdomadaires de fromage

Mais elle a été menée sur des Japonais qui consomment 2,7 kg de fromage par an — quand les Français en mangent 27 kg, soit dix fois plus

82,7 % des participants mangeaient du fromage transformé industriel, pas du camembert ou du comté — ce qui contredit les explications biologiques avancées

Une étude suédoise sur 25 ans suggère que l'effet protecteur, s'il existe, est probablement déjà acquis chez la majorité des seniors français au-dessus de 50 g par jour

L'étude japonaise est financée par le groupe laitier Meiji, qui fournit aussi deux co-signataires salariés sur sept — un cumul d'intérêts qui invite à attendre des confirmations indépendantes

Sources :

- Jeong S. et al., "Cheese Consumption and Incidence of Dementia in Community-Dwelling Older Japanese Adults: The JAGES 2019–2022 Cohort Study", Nutrients, 25 octobre 2025

- Du Y. et al., "High- and Low-Fat Dairy Consumption and Long-Term Risk of Dementia", Neurology, 17 décembre 2025

- Ministère de l'Agriculture, Agreste Graph'agri, mars 2026

- CNIEL, données de consommation 2023

- Étude Too Good To Go sur la consommation hebdomadaire de fromage en France, décembre 2025

Pour aller plus loin :



- Maladie d'Alzheimer : le dossier complet de l'Inserm sur la prévention

Par Par Fabrice Crozier | Publié le 24/04/2026 à 10:39



La rédaction vous conseille < > Cholestérol : ce protocole de 48 heures qui fait baisser le LDL pendant six semaines Oubliez le rinçage à l'eau : cette formule mise au point par des chercheurs retire 94 % des pesticides