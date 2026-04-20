Nutrition Oubliez le rinçage à l'eau : cette formule mise au point par des chercheurs retire 94 % des pesticides Par Fabrice Crozier | Publié le 20/04/2026 à 07:45 Le samedi matin au marché, vous rapportez un kilo de raisin. Rentrés à la cuisine, les https://www.senioractu.com/admin/list/all/page/grains passent trente secondes sous l'eau du robinet et atterrissent dans le compotier. Geste réflexe, geste rassurant. Sauf qu'une étude publiée ce mois-ci par une équipe canadienne démontre qu'il laisse plus de la moitié des résidus de pesticides sur la peau du fruit. Partager : W f X in @

L'étude qui change la donne Université de Colombie-Britannique (UBC), au Canada. Mi-avril 2026, la revue scientifique ACS Nano a publié un travail dirigé par Tianxi Yang, professeure adjointe à la faculté de la terre et des systèmes alimentaires, spécialiste en sécurité alimentaire.



L'équipe a conçu un produit de lavage à partir de nanoparticules d'amidon, la même molécule que celle du maïs ou de la pomme de terre. Ces particules sont recouvertes de fer et d'acide tannique, ce composé végétal qui donne au thé et au vin leur note astringente.



Appliquées à trois pesticides courants déposés sur des pommes à une concentration typique de 10 milligrammes par litre, les nanoparticules captent entre 86 et 94 % des résidus. C'est la fourchette officielle publiée par l'UBC dans son communiqué, et reprise dans la revue à comité de lecture.



Les chercheurs comparent ce résultat à ce que fait un rinçage classique. L'eau du robinet retire moins de la moitié des résidus. Le L'information vient de l'(UBC), au Canada. Mi-avril 2026, la revue scientifiquea publié un travail dirigé parà la faculté de la terre et des systèmes alimentaires, spécialiste en sécurité alimentaire.L'équipe a conçu un produit de lavage à partir de, la même molécule que celle du maïs ou de la pomme de terre. Ces particules sont recouvertes de fer et d'acide tannique, ce composé végétal qui donne au thé et au vin leur note astringente.Appliquées à trois pesticides courants déposés sur des pommes à une concentration typique de, les nanoparticules captent entredes résidus. C'est la fourchette officielle publiée par l'UBC dans son communiqué, et reprise dans la revue à comité de lecture.Les chercheurs comparent ce résultat à ce que fait un rinçage classique. L'eau du robinet retiredes résidus. Le bicarbonate simple ou l'amidon seul , idem

Comment la méthode fonctionne vraiment Le principe repose sur une chimie précise. Quand le fer et l'acide tannique se combinent, ils forment de petits agrégats collants en forme d'éponge.



Ces amas s'accrochent aux molécules de pesticide présentes à la surface du fruit, puis se décollent au rinçage en les emportant avec eux.



Un simple savon ne fait pas ce travail. Les pesticides modernes, notamment les fongicides, sont conçus pour adhérer au végétal et résister à la pluie.



Il faut donc une molécule qui vient spécifiquement les capturer, ce que fait le complexe fer-acide tannique.



L'équipe de l'UBC ajoute un second passage. Après le lavage, le fruit est retrempé dans la solution, qui dépose cette fois un mince film biodégradable comestible.



Ce revêtement agit comme une seconde peau respirante. Les tests montrent que des pommes tranchées traitées brunissent beaucoup plus lentement au réfrigérateur.



Des raisins entiers restent fermes pendant 15 jours à température ambiante, alors que les grappes non traitées flétrissent en quelques jours.

Pourquoi ça vous concerne plus que les autres Générations Futures, qui exploite les données officielles de la DGCCRF sur la période 2017-2021, 73,1 % des fruits non bio consommés en France contiennent au moins un résidu détecté.



Chez les cerises, raisins et clémentines, ce taux dépasse 85 %.



Pour le lecteur de 65 ans qui mange les mêmes pommes, les mêmes raisins, les mêmes fraises semaine après semaine, l'exposition cumulée n'est pas anodine. Les autorités sanitaires fixent des limites par aliment, pas par consommateur, ce qui pénalise les profils réguliers.

Sur le même sujet :

Pesticides : 63 % des fruits et légumes que vous achetez contiennent des polluants éternels



Chez l'enfant qui dévore le même fruit par bol entier, les doses cumulées franchissent plus vite les seuils de sécurité. Le raisonnement vaut aussi pour le retraité amateur. Les résidus de pesticides sont un sujet quotidien pour qui consomme beaucoup de fruits. Selon l'association, qui exploite les données officielles de la DGCCRF sur la période 2017-2021,consommés en France contiennent au moins un résidu détecté.Chez les cerises, raisins et clémentines, ce taux dépassePour le lecteur de 65 ans qui mange les mêmes pommes, les mêmes raisins, les mêmes fraises semaine après semaine, l'exposition cumulée n'est pas anodine. Les autorités sanitaires fixent des limites par aliment, pas par consommateur, ce qui pénalise les profils réguliers.C'est précisément le public visé par la professeure Yang. L'idée de cette étude, elle la tient de son propre fils, grand consommateur de myrtilles.Chez l'enfant qui dévore le même fruit par bol entier, les doses cumulées franchissent plus vite les seuils de sécurité. Le raisonnement vaut aussi pour le retraité amateur.

Ce que fait votre méthode actuelle Le bicarbonate de soude dilué n'est pas inefficace, loin de là. Une étude de l'Université du Massachusetts, publiée en 2017 et régulièrement citée depuis, a quantifié son action : un trempage de 12 à 15 minutes dans une solution à 10 grammes par litre retire environ 80 % du thiabendazole et jusqu'à 96 % du phosmet, deux pesticides fréquents sur les pommes.



C'est le meilleur outil domestique validé à ce jour, et il reste utile. Mais il présente deux limites.



D'abord, il demande du temps : un quart d'heure de trempage n'est pas compatible avec le réflexe du rinçage rapide que la plupart d'entre nous pratiquent. Ensuite, son efficacité varie énormément selon la molécule : certains fongicides modernes pénètrent la peau du fruit et deviennent inaccessibles à tout traitement de surface.



Le vinaigre blanc, très populaire auprès des lecteurs de magazines de santé, n'a jamais fait l'objet d'une étude rigoureuse sur le retrait des pesticides. Son efficacité supposée relève davantage du bouche à oreille que des données mesurées.

Quand la méthode canadienne sera-t-elle disponible



La formule est pour l'instant testée en laboratoire et sur des échantillons. L'équipe de Tianxi Yang discute désormais avec des industriels pour l'intégrer aux chaînes de lavage post-récolte, ce moment où les fruits sont rincés à grande échelle avant expédition.



Le coût avancé par la chercheuse est modeste : environ 3 centimes par pomme, soit l'équivalent des revêtements commerciaux actuels, avec l'élimination des pesticides en plus.



Pour un usage à la maison, il faudra attendre davantage. La professeure Yang évoque un spray ou une pastille à dissoudre dans l'eau avant de laver les fruits.



Elle prévient toutefois : des études de sécurité complémentaires, et surtout une validation par les agences sanitaires nord-américaines, sont nécessaires avant toute commercialisation.



En clair, si la méthode arrive chez vous, ce ne sera pas avant plusieurs années. Pour l'instant, le bicarbonate reste votre meilleur outil domestique.

Eau du robinet ⚠️ Insuffisant 📊 Retrait des résidus Moins de 50 % ⏱️ Temps 30 secondes à 1 minute Bicarbonate 10 g/L ℹ️ Efficace mais long 📊 Retrait du phosmet Jusqu'à 96 % ⏱️ Temps de trempage 12 à 15 minutes Méthode UBC (2026) ✅ La plus efficace 📊 Retrait des pesticides 86 à 94 % 📈 Bonus conservation Raisins frais 15 jours ⚠️ Disponibilité Pas encore en vente C'est la question que tous les lecteurs vont se poser. La réponse n'est pas immédiate.La formule est pour l'instant testée en laboratoire et sur des échantillons. L'équipe de Tianxi Yang discute désormais avec des industriels pour l'intégrer aux chaînes de lavage post-récolte, ce moment où les fruits sont rincés à grande échelle avant expédition.Le coût avancé par la chercheuse est modeste :, soit l'équivalent des revêtements commerciaux actuels, avec l'élimination des pesticides en plus.Pour un usage à la maison, il faudra attendre davantage. La professeure Yang évoquedans l'eau avant de laver les fruits.Elle prévient toutefois : des études de sécurité complémentaires, et surtout une validation par les agences sanitaires nord-américaines, sont nécessaires avant toute commercialisation.En clair, si la méthode arrive chez vous, ce ne sera pas avant plusieurs années. Pour l'instant, le bicarbonate reste votre meilleur outil domestique.

Ce que vous pouvez faire en attendant



Les deux premiers sont complémentaires, le troisième change la logique même de votre consommation.

Geste 1 ✅ Trempage long 📝 Méthode Deux tiers de cuillère à soupe de bicarbonate par litre d'eau, 15 minutes 🍎 Fruits concernés Raisin, pomme, fraise, poire Geste 2 ✅ Épluchage ciblé 📝 Méthode Peler les fruits à peau fine quand c'est possible ⚠️ Impraticable sur Cerises, pêches, raisins : trempage obligatoire Geste 3 ✅ Rotation des variétés 📝 Méthode Varier les fruits consommés d'un jour à l'autre ℹ️ Pourquoi Les seuils sanitaires sont fixés par aliment, pas par consommateur Pas la peine de modifier toutes vos habitudes. Mais trois gestes concrets peuvent vraiment réduire votre exposition dès cette semaine.Les deux premiers sont complémentaires, le troisième change la logique même de votre consommation.

Ce qu'il faut retenir

Une équipe de l'Université de Colombie-Britannique a publié dans ACS Nano (13 avril 2026) un lavage à base d'amidon, fer et acide tannique qui retire 86 à 94 % des résidus de pesticides sur les pommes.

L'eau du robinet seule retire moins de la moitié des résidus ; le bicarbonate dilué reste la meilleure méthode domestique actuellement validée (jusqu'à 96 % du phosmet avec un trempage de 15 minutes).

La méthode canadienne, pas encore commercialisée, vise d'abord les industriels (environ 3 centimes par pomme traitée) avant un éventuel usage domestique sous forme de spray ou pastille.

En attendant, les gestes utiles restent le trempage long au bicarbonate, l'épluchage des fruits quand c'est possible, et la variation quotidienne des variétés consommées.

Sources :

- UBC Media Relations, "New UBC wash removes pesticides and extends produce shelf life", communiqué du 13 avril 2026

- Jin T., Yang T. et al., "Dual-Function Metal–Phenolic Network-Capped Starch Nanoparticles for Postharvest Pesticide Removal and Produce Preservation", ACS Nano, publication en ligne avril 2026

- Générations Futures, "Résidus de pesticides : état des lieux 2024", rapport du 22 février 2024 (données DGCCRF 2017-2021)

- EFSA, rapport annuel sur les résidus de pesticides dans les aliments de l'UE, avril 2024

- Yang T., He L. et al., "Effectiveness of Commercial and Homemade Washing Agents in Removing Pesticide Residues on and in Apples", University of Massachusetts, Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2017

Pour aller plus loin :



- Riz et arsenic : ce geste de cuisson élimine jusqu'à 73 % du cancérogène

Partager cet article W f X in @ Ajouter SeniorActu à mes

sources d’info préférées



La rédaction vous conseille < > Comment perdre du poids pendant la ménopause ? Jus de fruits : cinq appellations, cinq façons légales de ne pas tout vous dire