Oubliez le rinçage à l'eau : cette formule mise au point par des chercheurs retire 94 % des pesticides

L'étude qui change la donne
L'information vient de l'Université de Colombie-Britannique (UBC), au Canada. Mi-avril 2026, la revue scientifique ACS Nano a publié un travail dirigé par Tianxi Yang, professeure adjointe à la faculté de la terre et des systèmes alimentaires, spécialiste en sécurité alimentaire.
L'équipe a conçu un produit de lavage à partir de nanoparticules d'amidon, la même molécule que celle du maïs ou de la pomme de terre. Ces particules sont recouvertes de fer et d'acide tannique, ce composé végétal qui donne au thé et au vin leur note astringente.
Appliquées à trois pesticides courants déposés sur des pommes à une concentration typique de 10 milligrammes par litre, les nanoparticules captent entre 86 et 94 % des résidus. C'est la fourchette officielle publiée par l'UBC dans son communiqué, et reprise dans la revue à comité de lecture.
Les chercheurs comparent ce résultat à ce que fait un rinçage classique. L'eau du robinet retire moins de la moitié des résidus. Le bicarbonate simple ou l'amidon seul, idem
L'équipe a conçu un produit de lavage à partir de nanoparticules d'amidon, la même molécule que celle du maïs ou de la pomme de terre. Ces particules sont recouvertes de fer et d'acide tannique, ce composé végétal qui donne au thé et au vin leur note astringente.
Appliquées à trois pesticides courants déposés sur des pommes à une concentration typique de 10 milligrammes par litre, les nanoparticules captent entre 86 et 94 % des résidus. C'est la fourchette officielle publiée par l'UBC dans son communiqué, et reprise dans la revue à comité de lecture.
Les chercheurs comparent ce résultat à ce que fait un rinçage classique. L'eau du robinet retire moins de la moitié des résidus. Le bicarbonate simple ou l'amidon seul, idem
Comment la méthode fonctionne vraiment
Le principe repose sur une chimie précise. Quand le fer et l'acide tannique se combinent, ils forment de petits agrégats collants en forme d'éponge.
Ces amas s'accrochent aux molécules de pesticide présentes à la surface du fruit, puis se décollent au rinçage en les emportant avec eux.
Un simple savon ne fait pas ce travail. Les pesticides modernes, notamment les fongicides, sont conçus pour adhérer au végétal et résister à la pluie.
Il faut donc une molécule qui vient spécifiquement les capturer, ce que fait le complexe fer-acide tannique.
L'équipe de l'UBC ajoute un second passage. Après le lavage, le fruit est retrempé dans la solution, qui dépose cette fois un mince film biodégradable comestible.
Ce revêtement agit comme une seconde peau respirante. Les tests montrent que des pommes tranchées traitées brunissent beaucoup plus lentement au réfrigérateur.
Des raisins entiers restent fermes pendant 15 jours à température ambiante, alors que les grappes non traitées flétrissent en quelques jours.
Ces amas s'accrochent aux molécules de pesticide présentes à la surface du fruit, puis se décollent au rinçage en les emportant avec eux.
Un simple savon ne fait pas ce travail. Les pesticides modernes, notamment les fongicides, sont conçus pour adhérer au végétal et résister à la pluie.
Il faut donc une molécule qui vient spécifiquement les capturer, ce que fait le complexe fer-acide tannique.
L'équipe de l'UBC ajoute un second passage. Après le lavage, le fruit est retrempé dans la solution, qui dépose cette fois un mince film biodégradable comestible.
Ce revêtement agit comme une seconde peau respirante. Les tests montrent que des pommes tranchées traitées brunissent beaucoup plus lentement au réfrigérateur.
Des raisins entiers restent fermes pendant 15 jours à température ambiante, alors que les grappes non traitées flétrissent en quelques jours.
Pourquoi ça vous concerne plus que les autres
Les résidus de pesticides sont un sujet quotidien pour qui consomme beaucoup de fruits. Selon l'association Générations Futures, qui exploite les données officielles de la DGCCRF sur la période 2017-2021, 73,1 % des fruits non bio consommés en France contiennent au moins un résidu détecté.
Chez les cerises, raisins et clémentines, ce taux dépasse 85 %.
Pour le lecteur de 65 ans qui mange les mêmes pommes, les mêmes raisins, les mêmes fraises semaine après semaine, l'exposition cumulée n'est pas anodine. Les autorités sanitaires fixent des limites par aliment, pas par consommateur, ce qui pénalise les profils réguliers.
Chez l'enfant qui dévore le même fruit par bol entier, les doses cumulées franchissent plus vite les seuils de sécurité. Le raisonnement vaut aussi pour le retraité amateur.
Chez les cerises, raisins et clémentines, ce taux dépasse 85 %.
Pour le lecteur de 65 ans qui mange les mêmes pommes, les mêmes raisins, les mêmes fraises semaine après semaine, l'exposition cumulée n'est pas anodine. Les autorités sanitaires fixent des limites par aliment, pas par consommateur, ce qui pénalise les profils réguliers.
Sur le même sujet :C'est précisément le public visé par la professeure Yang. L'idée de cette étude, elle la tient de son propre fils, grand consommateur de myrtilles.
Pesticides : 63 % des fruits et légumes que vous achetez contiennent des polluants éternels
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Ce que fait votre méthode actuelle
Le bicarbonate de soude dilué n'est pas inefficace, loin de là. Une étude de l'Université du Massachusetts, publiée en 2017 et régulièrement citée depuis, a quantifié son action : un trempage de 12 à 15 minutes dans une solution à 10 grammes par litre retire environ 80 % du thiabendazole et jusqu'à 96 % du phosmet, deux pesticides fréquents sur les pommes.
C'est le meilleur outil domestique validé à ce jour, et il reste utile. Mais il présente deux limites.
D'abord, il demande du temps : un quart d'heure de trempage n'est pas compatible avec le réflexe du rinçage rapide que la plupart d'entre nous pratiquent. Ensuite, son efficacité varie énormément selon la molécule : certains fongicides modernes pénètrent la peau du fruit et deviennent inaccessibles à tout traitement de surface.
Le vinaigre blanc, très populaire auprès des lecteurs de magazines de santé, n'a jamais fait l'objet d'une étude rigoureuse sur le retrait des pesticides. Son efficacité supposée relève davantage du bouche à oreille que des données mesurées.
C'est le meilleur outil domestique validé à ce jour, et il reste utile. Mais il présente deux limites.
D'abord, il demande du temps : un quart d'heure de trempage n'est pas compatible avec le réflexe du rinçage rapide que la plupart d'entre nous pratiquent. Ensuite, son efficacité varie énormément selon la molécule : certains fongicides modernes pénètrent la peau du fruit et deviennent inaccessibles à tout traitement de surface.
Le vinaigre blanc, très populaire auprès des lecteurs de magazines de santé, n'a jamais fait l'objet d'une étude rigoureuse sur le retrait des pesticides. Son efficacité supposée relève davantage du bouche à oreille que des données mesurées.
Quand la méthode canadienne sera-t-elle disponible
C'est la question que tous les lecteurs vont se poser. La réponse n'est pas immédiate.
La formule est pour l'instant testée en laboratoire et sur des échantillons. L'équipe de Tianxi Yang discute désormais avec des industriels pour l'intégrer aux chaînes de lavage post-récolte, ce moment où les fruits sont rincés à grande échelle avant expédition.
Le coût avancé par la chercheuse est modeste : environ 3 centimes par pomme, soit l'équivalent des revêtements commerciaux actuels, avec l'élimination des pesticides en plus.
Pour un usage à la maison, il faudra attendre davantage. La professeure Yang évoque un spray ou une pastille à dissoudre dans l'eau avant de laver les fruits.
Elle prévient toutefois : des études de sécurité complémentaires, et surtout une validation par les agences sanitaires nord-américaines, sont nécessaires avant toute commercialisation.
En clair, si la méthode arrive chez vous, ce ne sera pas avant plusieurs années. Pour l'instant, le bicarbonate reste votre meilleur outil domestique.
La formule est pour l'instant testée en laboratoire et sur des échantillons. L'équipe de Tianxi Yang discute désormais avec des industriels pour l'intégrer aux chaînes de lavage post-récolte, ce moment où les fruits sont rincés à grande échelle avant expédition.
Le coût avancé par la chercheuse est modeste : environ 3 centimes par pomme, soit l'équivalent des revêtements commerciaux actuels, avec l'élimination des pesticides en plus.
Pour un usage à la maison, il faudra attendre davantage. La professeure Yang évoque un spray ou une pastille à dissoudre dans l'eau avant de laver les fruits.
Elle prévient toutefois : des études de sécurité complémentaires, et surtout une validation par les agences sanitaires nord-américaines, sont nécessaires avant toute commercialisation.
En clair, si la méthode arrive chez vous, ce ne sera pas avant plusieurs années. Pour l'instant, le bicarbonate reste votre meilleur outil domestique.
Eau du robinet ⚠️ Insuffisant
Retrait des résidus
Moins de 50 %
Temps
30 secondes à 1 minute
Bicarbonate 10 g/L ℹ️ Efficace mais long
Retrait du phosmet
Jusqu'à 96 %
Temps de trempage
12 à 15 minutes
Méthode UBC (2026) ✅ La plus efficace
Retrait des pesticides
86 à 94 %
Bonus conservation
Raisins frais 15 jours
Disponibilité
Pas encore en vente
Ce que vous pouvez faire en attendant
Pas la peine de modifier toutes vos habitudes. Mais trois gestes concrets peuvent vraiment réduire votre exposition dès cette semaine.
Les deux premiers sont complémentaires, le troisième change la logique même de votre consommation.
Les deux premiers sont complémentaires, le troisième change la logique même de votre consommation.
Geste 1 ✅ Trempage long
Méthode
Deux tiers de cuillère à soupe de bicarbonate par litre d'eau, 15 minutes
Fruits concernés
Raisin, pomme, fraise, poire
Geste 2 ✅ Épluchage ciblé
Méthode
Peler les fruits à peau fine quand c'est possible
Impraticable sur
Cerises, pêches, raisins : trempage obligatoire
Geste 3 ✅ Rotation des variétés
Méthode
Varier les fruits consommés d'un jour à l'autre
Pourquoi
Les seuils sanitaires sont fixés par aliment, pas par consommateur
Ce qu'il faut retenir
- Une équipe de l'Université de Colombie-Britannique a publié dans ACS Nano (13 avril 2026) un lavage à base d'amidon, fer et acide tannique qui retire 86 à 94 % des résidus de pesticides sur les pommes.
- L'eau du robinet seule retire moins de la moitié des résidus ; le bicarbonate dilué reste la meilleure méthode domestique actuellement validée (jusqu'à 96 % du phosmet avec un trempage de 15 minutes).
- La méthode canadienne, pas encore commercialisée, vise d'abord les industriels (environ 3 centimes par pomme traitée) avant un éventuel usage domestique sous forme de spray ou pastille.
- En attendant, les gestes utiles restent le trempage long au bicarbonate, l'épluchage des fruits quand c'est possible, et la variation quotidienne des variétés consommées.
Sources :
- UBC Media Relations, "New UBC wash removes pesticides and extends produce shelf life", communiqué du 13 avril 2026
- Jin T., Yang T. et al., "Dual-Function Metal–Phenolic Network-Capped Starch Nanoparticles for Postharvest Pesticide Removal and Produce Preservation", ACS Nano, publication en ligne avril 2026
- Générations Futures, "Résidus de pesticides : état des lieux 2024", rapport du 22 février 2024 (données DGCCRF 2017-2021)
- EFSA, rapport annuel sur les résidus de pesticides dans les aliments de l'UE, avril 2024
- Yang T., He L. et al., "Effectiveness of Commercial and Homemade Washing Agents in Removing Pesticide Residues on and in Apples", University of Massachusetts, Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2017
- UBC Media Relations, "New UBC wash removes pesticides and extends produce shelf life", communiqué du 13 avril 2026
- Jin T., Yang T. et al., "Dual-Function Metal–Phenolic Network-Capped Starch Nanoparticles for Postharvest Pesticide Removal and Produce Preservation", ACS Nano, publication en ligne avril 2026
- Générations Futures, "Résidus de pesticides : état des lieux 2024", rapport du 22 février 2024 (données DGCCRF 2017-2021)
- EFSA, rapport annuel sur les résidus de pesticides dans les aliments de l'UE, avril 2024
- Yang T., He L. et al., "Effectiveness of Commercial and Homemade Washing Agents in Removing Pesticide Residues on and in Apples", University of Massachusetts, Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2017