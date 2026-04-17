Nutrition Brigitte Macron, 73 ans : la règle alimentaire qu'elle applique et qui double les conseils officiels Par Fabrice Crozier | Publié le 17/04/2026 à 11:10 L'Élysée a ses rituels, et la Première dame en a imposé un qui surprend jusqu'aux chefs du palais. À 73 ans, silhouette intacte et énergie à faire pâlir bien plus jeunes, Brigitte Macron doit une partie de sa forme à une habitude alimentaire si exigeante qu'elle sort du cadre des recommandations sanitaires classiques. Et cette habitude, vous pouvez piocher dedans. Partager : W f X in @

Une silhouette qui interroge les scrolleurs de Discover Il y a quelque chose qu'on ne s'explique pas en la regardant apparaître sur les images officielles.



À 73 ans révolus depuis le 13 avril, épouse du chef de l'État depuis 2017, Brigitte Macron affiche une silhouette élancée et une énergie de femme active que la plupart des septuagénaires envient. Le paradoxe, c'est que sa routine n'a rien d'un secret de star réservé aux initiés.



Elle l'a racontée elle-même, micro RMC Sport tendu, le 3 avril 2024, en marge d'une visite à l'Institut médico-éducatif de Saint-Cloud, dans les Hauts-de-Seine. Une routine d'une simplicité déroutante. Sauf qu'au moment de rentrer dans le détail, une règle alimentaire dépasse franchement ce que recommandent les pouvoirs publics.

Dix fruits et légumes par jour, le rituel imposé aux cuisines de l'Élysée Le chiffre a été lâché par Guillaume Gomez, ancien chef des cuisines de l'Élysée, dans l'émission C à vous sur France 5 : « Madame Macron souhaite qu'on lui serve dix fruits et légumes par jour ».



Pas une portion de plus que cinq, comme le PNNS le répète depuis 2001. Dix, soit le double de la recommandation officielle française.



Pour comprendre l'écart, il faut rappeler ce que pèse une portion. Manger-bouger.fr, le site de référence du Programme national nutrition santé, la fixe à 80 à 100 grammes.



Une tomate moyenne, une poignée de haricots verts, un fruit entier de taille standard. Cinq portions, c'est déjà environ 450 grammes de végétaux à caser dans une journée.



Pour beaucoup de Français, c'est un plafond jamais atteint. Dix, c'est quasiment un kilo sur la journée.



Autant dire que la Première dame s'est imposée à elle-même un objectif que les nutritionnistes qualifient volontiers de « niveau expert ». Pourquoi ce forcing ?



Parce que passé 60 ans, les besoins du corps changent. Les antioxydants des végétaux colorés freinent le vieillissement cellulaire.



Les fibres relancent un transit qui ralentit avec l'âge, et les vitamines soutiennent une immunité qui s'émousse. Doubler la ration, c'est doubler l'apport.

Une heure de sport par jour, sans coach et sans forcing une heure quotidienne d'activité physique, organisée chez elle, seule. Vélo d'appartement, abdos, un peu de course, et surtout pas de préparateur personnel.



« Je fais mes abdos, du vélo, je cours un peu, mais pas du tout de forcing… Dès que je prends un coach, il me casse, donc je me débrouille toute seule », a-t-elle lâché au micro de RMC Sport. Autre aveu de la même interview : elle adore les abdos.



Oui, les abdos. Cet exercice que la plupart d'entre nous repoussent séance après séance.



Là encore, l'habitude dépasse les seuils officiels. L'Anses, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, recommande après 65 ans au moins 30 minutes d'activité cardio-respiratoire par jour, complétées par une à deux séances hebdomadaires de renforcement musculaire.



La Première dame double allègrement le socle cardio quotidien. Et elle intègre le renforcement musculaire chaque jour, quand les pouvoirs publics en réclament une à deux par semaine.



L'approche reste mesurée, c'est important. Le « pas du tout de forcing » qu'elle revendique rejoint ce que recommandent tous les spécialistes pour les plus de 60 ans : bouger tous les jours, à son rythme, sans se faire mal.

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Exercices et activités physiques : le guide gratuit de la Fondation Ipsen L'autre pilier de sa routine tient end'activité physique, organisée chez elle, seule. Vélo d'appartement, abdos, un peu de course, et surtout pas de préparateur personnel.« Je fais mes abdos, du vélo, je cours un peu, mais pas du tout de forcing… Dès que je prends un coach, il me casse, donc je me débrouille toute seule », a-t-elle lâché au micro de RMC Sport. Autre aveu de la même interview : elle adore les abdos.Oui, les abdos. Cet exercice que la plupart d'entre nous repoussent séance après séance.Là encore, l'habitude dépasse les seuils officiels. L'Anses, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, recommande après 65 ans, complétées par une à deux séances hebdomadaires de renforcement musculaire.La Première dame double allègrement le socle cardio quotidien. Et elle intègre le renforcement musculaire chaque jour, quand les pouvoirs publics en réclament une à deux par semaine.L'approche reste mesurée, c'est important. Le « pas du tout de forcing » qu'elle revendique rejoint ce que recommandent tous les spécialistes pour les plus de 60 ans : bouger tous les jours, à son rythme, sans se faire mal.

Le citron, le marqueur vitamine C que vous pouvez copier sans budget Élysée Le troisième pilier est le plus simple à reproduire chez vous, et c'est sans doute le plus parlant.



Du citron pressé, partout. Dans le thé, dans la tisane, dans l'eau tiède du matin.



« Citron pressé dans le thé, dans la tisane. C'est un apport en vitamine C indispensable pour moi », confiait la Première dame dans la même interview RMC.



Un geste anodin et bon marché, qui pourtant coche plusieurs cases après 60 ans. La vitamine C soutient le système immunitaire, aide à l'absorption du fer, et agit comme antioxydant.



Elle participe aussi à la synthèse du collagène, un détail qui ne passe pas inaperçu quand on regarde son teint. Et surtout, c'est un réflexe qui coûte quelques centimes par jour.



Là où les sérums et crèmes anti-âge facturent des dizaines d'euros le flacon, un citron coupé en quatre tient la semaine. L'Élysée n'a pas de monopole sur cette astuce.

Ce que sa routine révèle des écarts entre les Français et les recommandations

Fruits et légumes ✅ Niveau expert 📊 Recommandation PNNS Au moins 5 portions par jour (≈ 450 g) ⭐ Routine Brigitte Macron 10 portions par jour (≈ 900 g) Activité cardio ✅ Double ration 📊 Recommandation Anses 65+ 30 minutes par jour minimum ⭐ Routine Brigitte Macron 60 minutes par jour (vélo + course) Renforcement musculaire ✅ Quotidien 📊 Recommandation Anses 65+ 1 à 2 séances par semaine ⭐ Routine Brigitte Macron Abdos tous les jours Vitamine C ℹ️ Simple et peu coûteux 📊 Recommandation PNNS Apport varié via fruits et légumes ⭐ Routine Brigitte Macron Citron pressé dans thé et tisane



Derrière ces quatre cases, une réalité : selon le Baromètre de Santé publique France 2024, seuls 40,2 % des adultes pratiquent une activité physique régulière de loisir. Et 28 % passent plus de 7 heures assis chaque jour, sédentarité qui pèse lourd sur la santé cardiovasculaire après 60 ans.



La routine Macron n'a rien de révolutionnaire sur le papier. Ce qui l'est, c'est la discipline pour s'y tenir chaque jour, année après année, sans faillir. Comparée aux recommandations officielles, la routine de la Première dame surclasse méthodiquement chaque repère. Voici ce que ça donne en face-à-face :Derrière ces quatre cases, une réalité : selon le, seulspratiquent une activité physique régulière de loisir. Et 28 % passent plus de 7 heures assis chaque jour, sédentarité qui pèse lourd sur la santé cardiovasculaire après 60 ans.La routine Macron n'a rien de révolutionnaire sur le papier. Ce qui l'est, c'est la discipline pour s'y tenir chaque jour, année après année, sans faillir.

Trois gestes à piocher, sans avoir le budget du Palais Certes, tout le monde n'a pas une brigade de cuisine pour préparer dix portions de légumes en quatre repas, ni le luxe d'une heure bloquée chaque matin avant les obligations officielles.



Reste que sa routine livre trois gestes directement copiables. Aucun ne demande d'abonnement, aucun ne réclame d'équipement coûteux.



Le premier : passer de cinq à sept portions de fruits et légumes par jour, sans viser d'emblée les dix. Ajoutez une poignée de crudités à midi, un fruit au goûter, des légumes verts au dîner, et vous grimpez mécaniquement.



Le deuxième : bouger chaque jour, même doucement. Pas besoin de vélo d'appartement à 500 euros, la marche rapide trente minutes suffit pour rejoindre le socle Anses.



Et si vous y ajoutez quelques abdos au sol deux ou trois fois par semaine, vous cochez aussi la case renforcement musculaire. Sans coach, exactement comme la Première dame.



Le troisième : le citron dans la boisson chaude du matin. Coût dérisoire, apport vitamine C réel, réflexe qui s'installe en moins d'une semaine.



La vraie leçon de cette routine tient là. Ce n'est pas l'ambition du programme qui protège, c'est la régularité.



Brigitte Macron ne fait rien d'extravagant. Elle le fait tous les jours.

Ce qu'il faut retenir

Brigitte Macron, 73 ans, vise 10 portions de fruits et légumes par jour, soit le double de la recommandation PNNS (5 portions).

Sa routine sport tient en 1 heure quotidienne (vélo, abdos, course légère), sans coach et sans forcing, contre 30 minutes recommandées après 65 ans.

Le citron pressé dans thé et tisanes apporte la vitamine C pour un coût dérisoire et s'installe en une semaine.

La vraie leçon : ce n'est pas l'ambition du programme qui protège après 60 ans, c'est la régularité quotidienne.

Sources :

- RMC Sport, interview Brigitte Macron à l'Institut médico-éducatif de Saint-Cloud, 3 avril 2024

- Guillaume Gomez, ancien chef de l'Élysée, émission C à vous, France 5

- Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire), recommandations activité physique personnes de 65 ans et plus, 2016

- Manger-bouger.fr, Programme national nutrition santé, recommandation fruits et légumes

- Santé publique France, Baromètre 2024 sur l'activité physique et la sédentarité, publié décembre 2025

Pour aller plus loin :



- Exercices et activités physiques : le guide gratuit de la Fondation Ipsen

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